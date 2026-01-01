Utilizando vapor para combater a sujidade: O esfregão a vapor vertical Kärcher SC 2 limpa qualquer piso rígido selado – até mesmo madeira. Com o seu controlo de fluxo de vapor predefinido e fácil de usar, com duas etapas, a limpeza profunda com o esfregão a vapor Kärcher remove até 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies rígidas. O esfregão a vapor aquece instantaneamente e está imediatamente pronto a usar, com um depósito de água limpa removível e recarregável, que inclui um cartucho descalcificante. O estado de funcionamento do aparelho é indicado pelos códigos de cores nos LEDs no cabo. A combinação é perfeita: para uma limpeza ainda mais profunda e uma troca rápida de panos sem qualquer contacto com a sujidade, os panos de limpeza de pavimentos Kärcher fixam-se ao bocal EasyFix através de um fecho de velcro.

Controle de fluxo de vapor predefinido em 2 estágios para limpeza de diferentes superfícies. Opções de seleção de símbolos de revestimento de piso para madeira ou azulejo para definir o fluxo de vapor ideal. Design compacto e bocal de chão com junta giratória. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Vapor contínuo e cartucho de descalcificação integrado. O cartucho descalcificante inteligente remove automaticamente o calcário da água, prolongando significativamente a vida útil do aparelho. O reservatório removível é fácil de encher a qualquer momento, permitindo a produção contínua de vapor sem interromper o trabalho. Tempo de aquecimento curto Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, o dispositivo está pronto para uso em instantes. Bocal de chão EasyFix com junta flexível e fixação por velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro.