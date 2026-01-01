O SC 3 EasyFix é o limpador a vapor mais rápido da sua geração, estando pronto para uso em apenas 30 segundos. O reservatório de água pode ser reabastecido a qualquer momento para uma limpeza ininterrupta. O cartucho descalcificante remove o calcário da água automaticamente, aumentando a vida útil do aparelho. O Kärcher SC 3 EasyFix limpa sem produtos químicos e pode ser usado praticamente em qualquer lugar da casa. Pode ser usado em todos os tipos de superfícies domésticas rígidas. A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher remove 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies domésticas típicas. Seus diversos acessórios proporcionam resultados higiênicos na limpeza de azulejos, fogões, coifas e até mesmo as menores frestas, removendo até a sujeira mais difícil. Ele também vem com o bocal para pisos EasyFix, com junta flexível para excelente ergonomia e tecnologia de lamelas para resultados de limpeza perfeitos. Utilizando o prático sistema de velcro, o pano de limpeza de pisos pode ser facilmente fixado ao bocal e removido sem entrar em contato com a sujeira. Com a regulagem de vapor em dois níveis, a intensidade do vapor pode ser perfeitamente adaptada à superfície e ao tipo de sujeira. Detalhes adicionais: compartimento para acessórios e posição de armazenamento para o bocal.

Tempo de aquecimento curto Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, o dispositivo está pronto para uso em instantes. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Vapor contínuo e cartucho de descalcificação integrado. O reservatório é fácil de encher a qualquer momento, garantindo vapor contínuo sem interromper seu trabalho. Graças ao cartucho descalcificante inteligente, o calcário é removido automaticamente da água. Acessórios multifuncionais Limpeza eficaz de diferentes superfícies com o bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muito mais. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal de mão Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Controle de fluxo de vapor em dois estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade. Armazenamento de acessórios e posição de estacionamento Armazenamento prático de acessórios. Posição de estacionamento para o bocal de chão durante as pausas. Interruptor liga/desliga no dispositivo Ligar e desligar o aparelho é fácil.