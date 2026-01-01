O limpador a vapor SC 4 Deluxe limpa com potência a 4,0 bar e elimina até 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ em superfícies duras. O reservatório é removível e permanentemente recarregável, garantindo uma limpeza ininterrupta. O compartimento de armazenamento de acessórios integrado, extragrande, permite guardar acessórios, cabos e a mangueira diretamente no aparelho. Outras características incluem a faixa de LED iluminada para indicar o modo de funcionamento, o bocal de chão EasyFix com junta flexível para máxima ergonomia, a inovadora tecnologia de lamelas, o prático sistema de fixação do pano de limpeza e os diversos acessórios para a remoção de sujidade persistente em azulejos, placas de fogão, exaustores, frestas e juntas. Com a regulação de vapor em três níveis, o fluxo de vapor pode ser sempre perfeitamente adaptado à superfície e à sujidade.

Reservatório de água removível e com capacidade de reabastecimento contínuo Limpeza sem interrupções e abastecimento de água prático. Armazenamento conveniente de acessórios e posição de estacionamento Armazenamento prático de acessórios, tubo de extensão, cabos e mangueira de vapor. Posição de estacionamento para facilitar o posicionamento do bocal de piso durante as pausas. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Visor de luz LED no dispositivo Quando o visor LED acende em vermelho, o dispositivo ainda está aquecendo. Quando fica verde, o dispositivo está pronto para uso. Acessórios multifuncionais Limpeza eficaz de diferentes superfícies com o bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muito mais. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal de mão Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Controle de fluxo de vapor em três estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado à superfície e ao nível de sujidade. Botão liga/desliga do limpador Ligar e desligar o aparelho é fácil.