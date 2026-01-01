O ferro a vapor SC 4 EasyFix, extremamente prático, limpa sem produtos químicos e pode ser usado em qualquer lugar da casa. Com a regulação de vapor em dois níveis, a intensidade do vapor pode ser adaptada à superfície e à sujidade. A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher remove 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies duras típicas da casa. Quando usado com os acessórios certos, o aparelho garante resultados de limpeza exemplares em azulejos, placas de fogão, exaustores e até nas menores frestas. Até a sujidade mais difícil é removida com eficácia. O ferro a vapor de pressão incluído reduz o tempo de engomar pela metade. O bocal para pisos EasyFix apresenta uma combinação impressionante de uma junta flexível para excelente ergonomia e tecnologia de lamelas para resultados de limpeza perfeitos. Graças ao prático sistema de fixação por velcro, o pano de limpeza de pisos pode ser fixado e removido de forma rápida e fácil ao bocal, sem entrar em contato com a sujidade. O reservatório de água removível pode ser reabastecido permanentemente, para uma limpeza ininterrupta. Outros detalhes do equipamento: compartimento integrado paraarmazenamento de cabos, compartimento para armazenamento de acessórios, posição de estacionamento para o bocal de piso.

Reservatório de água removível e com capacidade de reabastecimento contínuo Limpeza sem interrupções e abastecimento de água prático. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Compartimento integrado para armazenamento de cabos Armazenamento seguro do cabo e demais acessórios. Ferro a vapor EasyFinish Ferro a vapor com pressão, temperatura fixa, desligamento automático e base leve. Economia de até 50% de tempo. Acessórios multifuncionais Limpeza eficaz de diferentes superfícies com o bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muito mais. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal de mão Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Controle de fluxo de vapor em dois estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade. Armazenamento de acessórios e posição de estacionamento Armazenamento prático de acessórios. Posição de estacionamento para o bocal de chão durante as pausas. Interruptor liga/desliga no dispositivo Ligar e desligar o aparelho é fácil.