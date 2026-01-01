O limpador a vapor SC 4 EasyFix oferece um alto nível de praticidade, com um compartimento integrado para guardar o cabo, um compartimento para guardar acessórios e uma posição de estacionamento para o bocal de chão. O bocal de chão EasyFix garante excelente ergonomia graças à sua junta flexível, enquanto a tecnologia de lamelas proporciona resultados de limpeza impecáveis. Utilizando o prático sistema de velcro, o pano de microfibra para chão pode ser fixado e removido de forma rápida e fácil ao bocal, sem entrar em contato com a sujeira. Com a regulação de vapor em dois níveis, a intensidade do vapor pode ser adaptada à superfície e ao tipo de sujeira. A ampla gama de acessórios fará com que azulejos, fogões, coifas e até as menores frestas brilhem como novos rapidamente, removendo até a sujeira mais incrustada. O reservatório de água removível e permanentemente recarregável permite uma limpeza ininterrupta. O SC 4 EasyFix limpa sem produtos químicos e pode ser usado praticamente em qualquer lugar da casa. A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher remove 99,999% dos coronavírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies rígidas típicas de residências.

Reservatório de água removível e com capacidade de reabastecimento contínuo Limpeza sem interrupções e abastecimento de água prático. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Compartimento integrado para armazenamento de cabos Armazenamento seguro do cabo e demais acessórios. Acessórios multifuncionais Limpeza eficaz de diferentes superfícies com o bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muito mais. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal manual feitos de microfibra de alta qualidade. Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Controle de fluxo de vapor em dois estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade. Armazenamento de acessórios e posição de estacionamento Armazenamento prático de acessórios. Posição de estacionamento para o bocal de chão durante as pausas. Interruptor liga/desliga no dispositivo Ligar e desligar o aparelho é fácil.