O ferro a vapor SC 5 EasyFix não só tem um design elegante, como também promete uma limpeza completa: uma pressão de vapor excepcional de 4,2 bar torna-o o melhor limpador a vapor da sua classe. A regulação de vapor em quatro níveis permite ajustar o fluxo de vapor conforme necessário. A limpeza profunda com o limpador a vapor Kärcher remove 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies duras típicas de residências. E graças a uma ampla gama de acessórios disponíveis, ele limpa perfeitamente superfícies lisas, coifas de exaustores, cantos e frestas. O ferro a vapor com pressão, particularmente prático e também incluído, acelera o processo de passar roupa em 50%. A função VapoHydro permite adicionar água quente e remover sujidades mais difíceis com mais facilidade. O bocal flexível EasyFix para pisos impressiona com a eficiente tecnologia de lamelas. Utilizando o sistema de velcro, o pano de limpeza para pisos pode ser fixado facilmente ao bocal sem entrar em contato com a sujidade. O reservatório de água é removível e pode ser reabastecido permanentemente. Ele também vem com um compartimento integrado para guardar o cabo, um compartimento para guardar acessórios e uma posição de estacionamento para o bocal de chão.

Função VapoHydro Adiciona água quente ao vapor. A sujeira é removida com mais facilidade e simplesmente enxaguada. Para resultados de limpeza ainda melhores. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Reservatório de água removível e com capacidade de reabastecimento contínuo Para limpeza contínua e abastecimento de água prático. Acessórios multifuncionais, incluindo ferro de pressão a vapor. Limpeza eficaz de diferentes superfícies com o bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muito mais. Ferro a vapor com pressão, temperatura fixa, desligamento automático e base leve. Economia de até 50% de tempo. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal de mão Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Regulação do fluxo de vapor em quatro estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade. Armazenamento de acessórios e posição de estacionamento Armazenamento prático de acessórios. Posição de estacionamento para o bocal de chão durante as pausas. Botão liga/desliga do limpador Ligar e desligar o aparelho é fácil. Compartimento integrado para armazenamento de cabos Armazenamento seguro do cabo e demais acessórios.