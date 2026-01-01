      Kärcher limpador a vapor branco e amarelo, ferro Kärcher e um conjunto de acessórios de limpeza, dispostos sobre fundo branco.

      Limpador a vapor

      SC 5 EasyFix Iron

      Referência: 1.512-661.0

      • Com a função VapoHydro, rendimento de 150 m² por tanque e potência de aquecimento de 2.250 W.
      • Reservatório removível, tempo de aquecimento de 3 minutos, conexão para ferro de passar.
      • Acessórios multifuncionais, ferro
      ¹⁾
      Ao realizar a limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando por 30 segundos na configuração máxima de vapor em contato direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (com exceção do vírus da hepatite B), podem ser removidos de superfícies lisas e rígidas comuns em residências. (germe de teste: Vírus vaccinia Ankara modificado).
      ²⁾
      Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s com a potência máxima de vapor e em contato direto com a superfície a ser limpa, 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns são eliminadas em superfícies lisas e duras comuns (germe de teste: Enterococcus hirae).