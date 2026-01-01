Limpar e passar roupa? A todo vapor! Sem problemas para o Kärcher SC 5 EasyFix. Isso porque o limpador a vapor mais potente da sua categoria (pressão de vapor de 4,2 bar) também vem com uma opção de conexão para ferro a vapor. A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher remove 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies duras típicas de residências. Uma gama de acessórios deixa azulejos, fogões, coifas e até as menores frestas impecavelmente limpas, estejam elas levemente sujas ou com sujeira incrustada. O bocal para pisos EasyFix com junta flexível permite um trabalho ergonômico. E a tecnologia de lamelas garante resultados de limpeza perfeitos. O pano de limpeza para pisos pode ser facilmente acoplado ao bocal e removido sem entrar em contato com a sujeira. A função VapoHydro remove sujeiras persistentes com ainda mais facilidade, adicionando água quente. A intensidade do vapor pode ser ajustada de acordo com a superfície e o tipo de sujeira. O reservatório de água removível pode ser reabastecido permanentemente, para uma limpeza ininterrupta. Recursos adicionais: compartimento integrado para guardar o cabo, compartimento para guardar acessórios, posição de estacionamento para o bocal de chão.

Função VapoHydro Adiciona água quente ao vapor. A sujeira é removida com mais facilidade e simplesmente enxaguada. Para resultados de limpeza ainda melhores. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Reservatório de água removível e com capacidade de reabastecimento contínuo Para limpeza contínua e abastecimento de água prático. Acessórios multifuncionais Limpeza eficaz de diferentes superfícies com o bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muito mais. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal de mão Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Regulação do fluxo de vapor em quatro estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade. Armazenamento de acessórios e posição de estacionamento Armazenamento prático de acessórios. Posição de estacionamento para o bocal de chão durante as pausas. Botão liga/desliga do limpador Ligar e desligar o aparelho é fácil. Compartimento integrado para armazenamento de cabos Armazenamento seguro do cabo e demais acessórios.