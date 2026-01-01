Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Bomba submersível para água suja
Referência: 1.645-830.0
Potência nominal de entrada (W)
550
Vazão máxima (L/h)
16000
Temperatura de entrega (°C)
35
Chefe de entrega (m)
8
Pressão (bar)
máx. 0.8
Tamanho do grão (mm)
20
Profundidade de imersão (m)
7
Água residual mínima, manual (mm)
25
altura residual da água (mm)
25
Tópico de conexão
G1 1/2
Rosca de conexão do lado da pressão
Rosca interna G1/2
Cabo elétrico (m)
10
Tensão (V)
230 - 240
Freqüência (Hz)
50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
4.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.7
Dimensões (C x L x A) (mm)
229 x 238 x 303
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Ficha técnica
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização