Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador a vapor
Referência: 1.439-490.0
Desempenho máximo (W)
2200
Caldeira de capacidade de água (L)
0.45
Pressão máxima de vapor (bar)
4
Filtro de água (L)
1.2
Vácuo (mbar / kPa)
210 / 21
Cabo elétrico (m)
6
Tempo de aquecimento (min)
5
Capacidade do tanque (L)
0.5
Taxa de fluxo de vapor (g/min)
80
Sistema de filtragem
Filtro de água e filtro HEPA
Potência de aquecimento (W)
1100
Preenchimento permanente
1
Capacidade de sucção adicional (L)
0.6
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
9.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
15.2
Dimensões (C x L x A) (mm)
515 x 336 x 340
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Áreas de utilização