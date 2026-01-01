      Limpador de superfícies T 7 Plus T-Racer | Kärcher

      Limpeza de superfície Kärcher amarela e preta com duas extensões pretas ao lado.

      Limpador de superfícies T 7 Plus T-Racer

      Referência: 2.644-074.0

      Bocal de alta potência para máxima eficiência de limpeza, mesmo em cantos e bordas: O limpador de superfícies T 7 Plus T-Racer com função de enxágue proporciona uma limpeza eficaz e sem respingos em grandes áreas.