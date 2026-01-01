Limpador de superfícies T 7 Plus T-Racer | Kärcher

A lavadora de superfícies T 7 Plus T-Racer é uma ferramenta eficiente para limpar áreas externas sem respingos. O braço rotativo com jato duplo remove a sujeira de grandes superfícies, economizando aproximadamente 50% do seu tempo em comparação com a limpeza com uma lança de pulverização. O bocal de alta pressão garante uma limpeza eficaz em cantos e bordas, e graças ao bocal de enxágue integrado, a sujeira solta é facilmente removida da superfície limpa, economizando tempo e esforço após o uso. Superfícies duras, como pedra e concreto, e superfícies mais delicadas, como madeira, podem ser limpas ajustando-se a distância entre o bocal e a superfície a ser limpa. Graças ao efeito hovercraft, a T-Racer é particularmente fácil de manobrar e as diversas funções são selecionadas com um simples toque no pedal. Até mesmo superfícies verticais, como portas de garagem, podem ser limpas rapidamente graças à prática alça. Adequada para lavadoras de alta pressão das classes K 4 a K 7.
Dois bicos de jato plano rotativos
Excelente desempenho em grandes áreas – ideal para a limpeza de espaços maiores.
Proteção antissalpicos
Limpeza sem respingos.
Bocal de potência adicional integrado
Ideal para limpeza sem respingos de cantos e bordas. É fácil alternar entre as funções individuais usando o pedal.
Bocal de enxágue integrado
A sujeira solta pode ser enxaguada imediatamente, evitando trabalho extra após a limpeza.
Altura ajustável
Ajustar a distância do bocal permite limpar uma variedade de superfícies diferentes. Limpeza de superfícies sensíveis e não sensíveis, como madeira e pedra.
Pega
Limpeza fácil de superfícies verticais.
Efeito de hovercraft
O limpador de superfícies flutua sobre o chão e garante uma limpeza fácil.
Corredor deslizante
O produto de limpeza de superfícies desliza sobre a superfície durante o enxágue.
botões do pedal
Alternar entre as funções é fácil e ergonômico.