Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Podador de árvores a bateria
Referência: 1.445-340.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Dirigir
Motor com escovas
(cm)
2.5
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (Corte)
máx. 1400 máx. 2800
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.5
Dimensões (C x L x A) (mm)
320 x 89 x 135
Conteúdo da embalagem
Manual de instruções
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Manual de instruções