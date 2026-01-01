Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador de pó a bateria
Referência: 1.198-630.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Número de fases de corrente (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Nível de potência sonora (dB(A))
78
Capacidade do contêiner (mL)
650
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Tensão (V)
21.6
Capacidade (Ah)
2.5
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 30 aprox. 18
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
345
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
2.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.4
Dimensões (C x L x A) (mm)
230 x 236 x 1115
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Ficha técnica
Áreas de utilização