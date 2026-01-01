      Aspirador vertical Kärcher com acessórios: bocal, escova, bateria e carregador. Fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      Reddot Design Award 2023
      Focus Open 2023 Special Mention

      Aspirador de pó a bateria

      Referência: 1.198-750.0

      • O sensor inteligente de poeira maximiza a duração da bateria para 60 minutos.
      • Motor BLDC para sucção potente