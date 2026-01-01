      Escova rotativa WB 130 para lavagem de carros e motos | Kärcher

      Escova rotativa Kärcher com cerdas brancas e centro azul, cabo preto.

      Escova rotativa WB 130 para lavagem de carros e motos

      Referência: 2.644-287.0

      Limpeza suave de carros e motos: Escova de lavagem rotativa com acessório inovador removível de microfibra para carros e motos. Lavável na máquina a 60 °C.
      Caso tenha alguma dúvida sobre o modelo anterior, o WB 120, entre em contato com um de nossos parceiros de serviço ou revendedores Kärcher.