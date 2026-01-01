Escova rotativa WB 130 para lavagem de carros e motos | Kärcher

A escova rotativa WB 130 para carros e motos da Kärcher é especialmente indicada para a limpeza de carros e motos graças à sua microfibra macia e proporciona um resultado de limpeza impressionante com sua capa transparente. A potente rotação garante uma limpeza eficaz e completa. O inovador acessório intercambiável para carros e motos pode ser trocado de forma rápida, fácil e sem contato com a sujeira, graças à alavanca de liberação. Graças ao engenhoso fecho de velcro, a parte de tecido do acessório de duas peças pode ser removida após a limpeza e lavada na máquina a 60 °C. A escova rotativa é compatível com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7. Se necessário, também é possível utilizar detergente com a escova conectada à lavadora de alta pressão. Os dois acessórios intercambiáveis ​​Universal e Casa e Jardim, vendidos separadamente, para a escova rotativa WB 130, são adequados para todas as superfícies lisas e especialmente indicados para superfícies resistentes.

Cabeça de escova rotativa Limpeza suave, delicada e eficiente. Troca de acessórios por meio de alavanca de liberação Troca de acessórios mais rápida e fácil, sem contato com sujeira. Suas mãos permanecem sempre limpas. Escolha o acessório adequado para cada aplicação. Fixação inovadora em microfibra com fecho de velcro, removível e lavável. Lavável na máquina até 60 °C. O acessório fica pronto para uso novamente de forma rápida e sem grande esforço. Limpeza particularmente suave Ideal para limpar superfícies delicadas, como pintura. Aplicação de detergente com a escova conectada à lavadora de alta pressão. Melhor remoção da sujidade e limpeza mais eficiente. Invólucro transparente Experiência de limpeza graças à tecnologia visível. pista de patinação integrada com cerdas Reduz os respingos de água e protege tanto o usuário quanto o ambiente ao redor. Compatível com adaptador de mangueira de jardim Conexão para mangueira de jardim, pode ser usado sem lavadora de alta pressão.