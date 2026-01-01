Escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus | Kärcher

Combinação inteligente: A escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus combina três funções importantes em um único produto. Aplique espuma, remova sujeira incrustada com um jato plano de alta pressão ou trabalhe com cuidado e atenção aos detalhes com uma escova macia – tudo isso sem precisar trocar os acessórios. A função desejada é selecionada por meio de uma alavanca na área de pega da escova. Isso significa que a escova de lavagem é particularmente versátil, economiza tempo, é confortável e garante sempre resultados de limpeza perfeitos – mesmo em superfícies delicadas como pintura, vidro ou plástico. O reservatório de detergente integrado permite que os usuários trabalhem por mais tempo sem precisar reabastecer.

Produto 3 em 1 – combina três funções essenciais de limpeza: jato de espuma, jato plano de alta pressão e escova de lavagem. Uma ampla gama de opções de aplicação graças à combinação de funções essenciais. Maior praticidade para uma limpeza completa e eficiente. Seleção rápida e intuitiva da função desejada através de uma alavanca na área de pega da escova. Seleção de funções intuitiva. Limpeza eficiente sem necessidade de trocar acessórios. Reservatório de detergente integrado na cabeça da escova. A espuma potente remove até a sujeira mais difícil de forma rápida e completa. Permite que os usuários trabalhem por mais tempo sem precisar reabastecer. Isso economiza tempo. Escova de limpeza com cerdas macias, adequada para diversas superfícies. Limpeza suave até mesmo de superfícies delicadas como tinta, vidro ou plástico.