      Escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus | Kärcher

      Escova de limpeza Kärcher com cerdas brancas e corpo preto e amarelo, vista em fundo branco.

      Escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus

      Referência: 2.644-374.0

      Particularmente versátil graças à sua combinação inteligente: a escova de lavagem 3 em 1 WB 7 Plus combina um jato de espuma, um bico de pulverização plana de alta pressão e uma escova macia em um único produto.