Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspirador de pó e água a bateria
Referência: 1.198-301.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Potência nominal de entrada (W)
250
Poder de sucção (W)
60
Vácuo (mbar)
85
Fluxo de ar (L/s)
22
Capacidade do contêiner (L)
7
Material do recipiente
Plástico
Dimensões nominais do acessório (mm)
35
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 10
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
300
Corrente de carregamento (A)
0.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
nível de pressão sonora (dB(A))
64
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
3.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.8
Dimensões (C x L x A) (mm)
386 x 279 x 312
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Ficha técnica
Áreas de utilização