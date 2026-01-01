O aspirador WD 2 Plus V-12/4/18 impressiona com seu design compacto, excelente poder de sucção e eficiência energética – com uma potência nominal de entrada de apenas 1.000 watts. Este aparelho proporciona resultados de limpeza superiores, seja para sujeira seca, úmida, fina ou grossa. O aspirador de pó e água vem com um robusto reservatório de plástico de 12 litros, um cabo de 4 metros e uma mangueira de sucção de 1,8 metros com alça reta, um bocal para pisos com clipes, filtro de espuma e um saco de filtro de lã. O aspirador também possui uma prática função de soprador que pode ser usada para limpar locais de difícil acesso com o aspirador, entre outras funcionalidades. A superfície de armazenamento na parte superior do aparelho serve para guardar com segurança ferramentas e peças pequenas, como parafusos e pregos. Os tubos e bocais para pisos também podem ser guardados de forma rápida e prática no compartimento de armazenamento localizado no para-choque. Além disso, o aparelho oferece armazenamento compacto, fácil acesso aos acessórios, sistema de travamento Pull & Push e uma alça de transporte com formato ergonômico, que proporciona conforto ao transportar.

Armazenamento prático de acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. Armazenamento compacto do dispositivo. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Saco de filtro de lã Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e alta capacidade de retenção de poeira. Prateleira de armazenamento Para guardar ferramentas e peças pequenas com segurança, como parafusos ou pregos. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. Estacionamento intermediário da alça na cabeça do dispositivo Ao fazer uma pausa no trabalho, estacione rapidamente a alça na cabeça do dispositivo. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" Para abertura e fechamento rápidos, fáceis e seguros do recipiente. Alça de transporte com formato ergonômico A máquina é fácil e prática de transportar.