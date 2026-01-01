      Aspirador Kärcher amarelo com mangueira, bocal de chão, acessório de canto e saco de filtro ao lado.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2022

      Aspirador de pó e água

      WD 2 Foam 12L *EU

      Referência: 1.628-000.0

      • Função de soprador, mangueira, cabo e armazenamento de acessórios
      • Potência de entrada nominal de 1.000 W, recipiente de plástico de 12 litros, cabo de 4 m, mangueira de 1,8 m.
      • Filtro de espuma, bocal para piso, bocal para frestas, saco de filtro de lã