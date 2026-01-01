Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspirador de pó e água a bateria
Referência: 1.629-950.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Potência nominal de entrada (W)
300
Poder de sucção (W)
80
Vácuo (mbar)
110
Fluxo de ar (L/s)
40
Capacidade do contêiner (L)
17
Material do recipiente
Aço inoxidável
Dimensões nominais do acessório (mm)
35
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
36
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 70 aprox. 140
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 15 aprox. 30
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
5.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
8.6
Dimensões (C x L x A) (mm)
388 x 340 x 525
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização