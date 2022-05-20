      Aspirador Kärcher amarelo com acessórios: bocal, filtro e saco coletor. Design moderno, corpo metálico e rodas pequenas.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2022

      Aspirador de pó e água

      WD 4 S V-20/5/22

      Referência: 1.628-260.0

      • Tecnologia patenteada de remoção de filtro, função de soprador
      • Potência de entrada nominal de 1.100 W, recipiente de aço inoxidável de 20 litros, cabo de 5 m, mangueira de 2,2 m.
      • Filtro plano plissado, bocal para piso, bocal para frestas, saco de filtro de lã