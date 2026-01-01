Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Sistema de filtro de água
Referência: 1.024-754.0
Pressão de entrada de água (bar)
1 - 4
Fornecimento de água
3/8″
Capacidade do filtro (L)
2500
Temperatura máxima de entrada (°C)
5 - 38
(L/h)
120
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
5.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
8
Dimensões (C x L x A) (mm)
377 x 168 x 421
Conteúdo da embalagem
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização