Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Home & Garden
Professional
Produtos
Lavadoras de alta pressão
Lavadoras de pátios
Limpeza móvel
Bombas
Sistemas de rega
Varredoras
Aspiradores de pó
Aspiradores de sólidos e líquidos
Lavadoras de estofos e carpetes
Robôs de limpeza
Lavadoras a vapor
Aspiradores de vidros e superfícies
Lavadoras de pavimentos
Lavadoras aspiradoras de pavimentos
Esfregona elétrica
Ferramentas de jardim
Cortadores de relva robóticos
Purificadores de ar
Filtros de água
Acessórios
Detergentes
Todos os produtos
Serviços
Dicas de limpeza
Limpeza de espaços habitacionais
Limpeza de casas de banho
Limpeza de janelas
Limpeza de terraços de madeira
Limpeza de jardins de Inverno
Limpeza de bicicletas
Tudo sobre manutenção de jardins
Mostrar tudo
Perguntas Frequentes
Ecrã inteiro
Referência: 2.645-209.0
Dados técnicos
Cor
preto
Peso (kg)
0.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
0.5
Dimensões (C x L x A) (mm)
92 x 225 x 200
Informações do produto e benefícios
Junta sindical funcionando sem problemas
Inclusive of tap connection and pre-filter
Inclusive of tap connection and pre-filter
Solar/UV sensor activates watering at sunrise
Rega manual possível
Dados de segurança e documentos
Consulte os avisos e instruções de segurança no manual de utilização.
Aplicações e vídeos
Áreas de utilização
rega do jardim
Horta
Plantas em vasos
Plantas ornamentais
Avaliações
Ao conectar esses produtos à rede de água potável, você deve observar os requisitos da norma EN 1717. Se necessário, consulte um especialista em instalações sanitárias.