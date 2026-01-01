Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Maquina de Limpeza de vidros a bateria
Referência: 1.633-608.0
Largura útil do bocal de sucção (mm)
250
Capacidade do recipiente de água suja (mL)
100
Autonomia da bateria (min)
25
Tempo de carregamento da bateria (min)
150
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 70
Número de fases de corrente (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Cor
branco
Peso incluindo a bateria (kg)
0.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
1
Dimensões (C x L x A) (mm)
130 x 250 x 275
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Áreas de utilização