Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Maquina de Limpeza de vidros a bateria
Referência: 1.633-701.0
Largura útil do bocal de sucção (mm)
280
Largura útil do bocal de sucção estreito (mm)
170
Capacidade do recipiente de água suja (mL)
100
Autonomia da bateria (min)
35
Tempo de carregamento da bateria (min)
185
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio removível
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 105
Número de fases de corrente (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Cor
branco
Peso incluindo a bateria (kg)
0.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.2
Dimensões (C x L x A) (mm)
125 x 280 x 325
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização