Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Maquina de Limpeza de vidros a bateria
Referência: 1.633-741.0
Largura útil do bocal de sucção (mm)
280
Capacidade do recipiente de água suja (mL)
150
Autonomia da bateria (min)
100
Tempo de carregamento da bateria (min)
170
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Desempenho por carga de bateria (m²)
aprox. 300
Número de fases de corrente (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Cor
branco
Peso incluindo a bateria (kg)
0.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.3
Dimensões (C x L x A) (mm)
126 x 280 x 310
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Ficha técnica
Áreas de utilização