Limitação de Responsabilidade | Kärcher

O presente website é atualizado regularmente. Embora os seus conteúdos sejam elaborados com o maior rigor e diligência, a Kärcher, S.A. não garante a sua exatidão, atualidade, fiabilidade ou integralidade. A Kärcher, S.A. não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos, diretos ou indiretos, decorrentes da utilização das informações ou dos dados disponibilizados neste website, salvo nos casos em que tais danos resultem de dolo ou negligência grave imputáveis à Kärcher, S.A., nos termos da legislação aplicável.

A Kärcher, S.A. não assume qualquer responsabilidade nem presta qualquer garantia relativamente aos conteúdos de websites de terceiros que remetam, direta ou indiretamente, para o presente website. Do mesmo modo, a inclusão de hiperligações para websites de terceiros não significa que a Kärcher, S.A. subscreva, recomende ou aprove os respetivos conteúdos. A responsabilidade pelos conteúdos desses websites é exclusiva dos respetivos titulares ou operadores. O acesso a websites de terceiros através das hiperligações disponibilizadas é efetuado por conta e risco do utilizador, ficando este sujeito aos respetivos termos e condições de utilização.