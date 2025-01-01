Alfred Kärcher SE & Co. KG

(nachfolgend: Kärcher) verfährt bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z. B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung) nach den gesetzlichen Vorschriften. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Art von Daten erhoben und in welcher Weise sie genutzt und weitergegeben werden, welche Sicherheitsmaßnahmen Kärcher zum Schutz Ihrer Daten ergreift und wie Sie Ihre Rechte wahrnehmen können.

Kontakt / Datenschutzbeauftragter

Bei Fragen zum Thema Datenschutz, und hinsichtlich Ihrer Rechte als betroffene Person erreichen Sie den Kärcher-Datenschutzbeauftragten unter:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Datenschutzbeauftragter

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden

datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com

1. Erhebung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten

Welche Datenkategorien nutzen wir zu welchen Zwecken?

Zur Durchführung von Kundenzufriedenheitsabfragen und zur Optimierung der Kundenzufriedenheit stellen wir über Microsoft Dynamics einen Fragenkatalog bereit. Hierüber erheben wir nur allgemeine Informationen (wie z.B. allgemeine Zufriedenheit am Kontaktpunkt mit unserem Unternehmen/unserer Marke, Kundenorientierung, Design, Warenpräsentation etc.), die uns keinen Personenbezug ermöglichen. Zusätzlich können Sie uns auf freiwilliger Basis über ein Freitextfeld weitere Informationen zukommen lassen.

Es besteht weder eine gesetzliche noch eine vertragliche Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten.

Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten verarbeitet?

Soweit wir personenbezogene Daten verarbeiten, erfolgt diese Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

2. Weitergabe und Löschung der personenbezogenen Daten

Wer bekommt Ihre Daten?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Personen und Stellen die Daten die für die Kundenzufriedenheitsabfragen verantwortlich sind oder technische Dienstleister, mit denen wir eine Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) vereinbart haben.

Zusätzlich werden die Bewertungsergebnisse an die bewerteten Gesellschaften weitergegeben. Soweit Sie im Freitext keine personenbezogenen Daten angeben, geben wir keine personenbezogenen Daten an die bewerteten Gesellschaften weiter.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir löschen die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten spätestens zwei Jahre nach Beendigung der Kundenzufriedenheitsabfragen.

Werden Ihre Daten in ein Drittland übermittelt?

Eine Übermittlung der erhobenen Daten in ein Drittland findet nicht statt.

3. Ihre Rechte

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung und Datenherausgabe

Sie können unter den o.g. Kontaktdaten Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Schreiben Sie hierfür beispielsweise eine E-Mail an datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter der oben genannten Postanschrift. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Wo können Sie sich beschweren?

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist der:



Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

Postfach 102932

70025 Stuttgart

Telefon 0711/615541-0

Telefax 0711/615541-15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de