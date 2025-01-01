Alfred Kärcher SE & Co. KG

(zwana dalej: Kärcher) postępuje zgodnie z przepisami prawa we wszystkich działaniach związanych z przetwarzaniem danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie). Poniższa treść zawiera informacje o tym, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i przekazywane, jakie środki bezpieczeństwa podejmuje Kärcher w celu ochrony Państwa danych oraz w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw.

Kontakt / inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych i Państwa praw jako osoby, której dane

dotyczą, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Kärcher pod adresem:

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Datenschutzbeauftragter (Inspektor ochrony danych)

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden

datenschutzbeauftragter@karcher.com

1. Zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Jakie kategorie danych wykorzystujemy i do jakich celów?

W celu prowadzenia badań dotyczących zadowolenia klientów i optymalizacji poziomu zadowolenia udostępniamy katalog pytań za pośrednictwem Microsoft Dynamics. W ten sposób zbieramy jedynie ogólne informacje (takie jak ogólne zadowolenie podczas kontaktu z naszą firmą/marką, orientacja na klienta, wzornictwo, prezentacja towarów itp.), które nie umożliwiają nam żadnego odniesienia do konkretnej osoby. Dodatkowo mogą nam Państwo dobrowolnie przesłać dalsze informacje w przeznaczonym do tego celu polu tekstowym.

Przepisy prawa ani postanowienia umowne nie zobowiązują do udostępniania danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, odbywa się to na podstawie wyrażonej prze

Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Przekazywanie i usuwanie danych osobowych

Kto otrzymuje Państwa dane?

Wewnątrz naszej firmy dane otrzymują wyłącznie osoby i jednostki odpowiedzialne za badania zadowolenia klientów lub dostawcy usług technicznych, z którymi – jako podmiotami przetwarzającymi – zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych (art. 28 RODO).

Ponadto wyniki oceny są przekazywane do ocenianych spółek. Jeżeli nie podano żadnych danych osobowych w polu informacji dobrowolnych, oceniane spółki nie otrzymają od nas żadnych tego rodzaju danych.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Przekazane przez Państwo dane usuwamy najpóźniej po upływie dwóch lat od zakończenia badań zadowolenia klientów.

Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Zgromadzone dane nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz wydania danych

Mają Państwo prawo do żądania informacji na temat zgromadzonych danych osobowych, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Ponadto pod pewnymi warunkami można zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Może Państwu również przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych oraz prawo do wydania udostępnionych przez Państwo danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. W tym celu można np. wysłać wiadomość e-mail na adres datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod podanym wyżej adresem pocztowym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie danych wynikające z obowiązującej do tego czasu zgody.

Gdzie można złożyć skargę?

Mogą Państwo wnieść skargę do wymienionego wyżej inspektora ochrony danych lub do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Właściwy dla nas organ nadzorczy ds. ochrony danych to:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Krajowy Rzecznik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji kraju związkowego Badenii-Wirtembergii)

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

Postfach 102932

70025 Stuttgart

telefon 0711/615541-0

faks 0711/615541-15

e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de