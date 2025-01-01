      Métodos profissionais para a limpeza de fachadas de estuque

      A aplicação de reboco nas paredes exteriores é uma prática arquitetónica comum que oferece opções versáteis de textura e cor para as fachadas dos edifícios. Para garantir que a fachada de um edifício mantenha o seu apelo estético, é necessário realizar uma limpeza regular, bem como repintar sempre que necessário. As dicas abaixo irão ajudá-lo na limpeza de fachadas de estuque.

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      Paredes rebocadas: vantagens e desvantagens

      As paredes exteriores devem ser capazes de resistir às condições climatéricas durante muitos anos, mantendo o seu aspeto original com uma manutenção mínima. Idealmente, devem ser de fácil manutenção, respiráveis e oferecer um bom isolamento térmico. O reboco é uma técnica de construção que existe há séculos, podendo encontrar-se rebocos com ligantes minerais ou acrílicos.

      Os rebocos minerais têm uma estrutura porosa que lhes permite absorver e libertar humidade, impedindo que esta fique retida no interior da fachada do edifício. O elevado valor de pH dos rebocos minerais torna-os também resistentes ao bolor, fungos e musgos. Embora os rebocos minerais sejam robustos e económicos, demoram muito tempo a secar. Para manter o reboco mineral e garantir que a sua função protetora perdure, é importante limpar regularmente as fachadas rebocadas e aplicar uma nova camada de tinta sempre que necessário. As tintas de silicato e de emulsão são opções duradouras, adequadas para paredes com reboco mineral, e podem ser aplicadas várias vezes se necessário.

      Nos rebocos acrílicos, é utilizada resina sintética como ligante, o que confere às fachadas uma qualidade elástica. Este tipo de reboco suporta diferentes temperaturas e condições climatéricas húmidas, resultando num menor número de fissuras. Os tempos de secagem mais rápidos e a capacidade da resina sintética de aderir aos substratos facilitam a aplicação dos rebocos acrílicos. No entanto, a reduzida respirabilidade do material torna-o suscetível ao aparecimento de fungos, musgos e algas. Tal como os seus equivalentes minerais, as fachadas de reboco acrílico também devem ser limpas regularmente e repintadas de tempos a tempos. Após um período de tempo mais longo, o reboco deve ser renovado.

      O que ter em atenção na limpeza de fachadas rebocadas com alta pressão

      As lavadoras de alta pressão estabeleceram-se como um padrão na limpeza de fachadas rebocadas e são uma escolha ideal. A lavagem a alta pressão produz resultados excecionais mesmo quando se trata de remover poeira e fuligem depositadas nas superfícies porosas e rugosas, características das paredes rebocadas.

      A escolha da pressão, dos agentes de limpeza e da temperatura corretos

      Para obter os melhores resultados na limpeza de uma fachada rebocada, deve começar por avaliar o tipo e a intensidade da sujidade. Isto permitirá identificar a abordagem mais adequada para limpar a superfície em questão. Antes de iniciar a limpeza, é necessário determinar a combinação ideal de pressão, produto de limpeza e/ou temperatura. Ao testá-la previamente, é possível evitar danos no exterior do edifício. Para não danificar a tinta nem causar abrasão da superfície, é importante não demorar demasiado tempo a limpar uma mesma área da parede. Além disso, trabalhar de cima para baixo ajuda a evitar escorrências (vestígios de água suja em superfícies já limpas).

      As partículas de poeira solta podem ser facilmente removidas com lavagem a alta pressão com água fria. Para uma limpeza mais intensiva, pode ser utilizado um produto de limpeza ou um limpador em gel. Os limpadores em gel são uma opção eficaz devido à sua capacidade de aderir à superfície das paredes. O produto de limpeza utilizado deve ser um limpador alcalino, devendo ser utilizado apenas na quantidade indicada nas instruções do fabricante. Após o tempo de aplicação recomendado, enxaguar a fachada com água.

      A person cleaning a plaster facade with a Kärcher High-Pressure Cleaner.
      A man cleaning a plaster facade with a Kärcher high-pressure cleaner.

      Se a sujidade for oleosa ou gordurosa — por exemplo, resultante da utilização de sistemas de aquecimento a óleo ou a carvão — a utilização de uma lavadora de alta pressão com água quente é uma boa opção para remover este tipo de manchas. Temperaturas entre 60 °C e 80 °C conseguem dissolver rapidamente e de forma eficaz a sujidade incrustada e outros depósitos. Para manchas particularmente persistentes, pode recorrer-se à função de vapor da lavadora de alta pressão. O vapor libertado pode atingir temperaturas até 155 °C. A uma distância de 10 cm, o vapor apresentará uma temperatura entre 60 °C e 80 °C quando atingir a superfície do edifício. O vapor consegue penetrar na estrutura porosa do reboco, eliminando algas e musgos na origem e garantindo uma limpeza intensiva. Em contraste com a lavagem a alta pressão com água fria, a lavagem com temperaturas mais elevadas reduz o tempo de secagem, tornando possível realizar trabalhos de seguimento imediatamente após a conclusão da limpeza.

      Dica

      O tempo deixa as suas marcas sob a forma de reboco a esfarelar e tinta a descascar. Ao bater na parede, é possível detetar reboco solto ou oco. Se forem detetados danos, o melhor é adiar a limpeza da fachada rebocada. Se a limpeza já estiver em curso, deve ser interrompida imediatamente para evitar danos adicionais. Será necessário aplicar uma nova camada de reboco ou, em alguns casos, poderá ser necessário realizar obras de renovação mais aprofundadas.

      Cleaning with a Kärcher hot water high-pressure cleaner

      Vantagens da limpeza com água quente

      A limpeza com água quente permite que as lavadoras de alta pressão limpem ainda melhor a uma pressão constante. Para além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as lavadoras de alta pressão com água quente têm também um efeito mensurável de redução de germes. Quando é utilizada a função de vapor, mesmo as superfícies mais delicadas podem ser limpas de forma suave a temperaturas até 155 °C. Além disso, os equipamentos permitem reduzir a pressão de trabalho, o tempo necessário e a quantidade de produto de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece uma série de vantagens e diversas possibilidades de otimização do processo de limpeza.

      Saiba mais

      Dicas para limpar fachadas rebocadas de forma eficiente e suave

      Para proteger a superfície das paredes a limpar, pode ser acoplado um bico de jato plano à lavadora de alta pressão. Trabalhar a uma distância de 20 a 50 cm permite distribuir melhor a pressão da água. É também importante que a lavadora de alta pressão utilizada disponha de diferentes configurações. A possibilidade de ajustar tanto a pressão como o caudal permite evitar que uma pressão ou quantidade de água excessiva atinja a superfície a limpar. Se foram utilizados produtos de limpeza durante o processo, o reboco solto deve ser recolhido e eliminado de acordo com a regulamentação local aplicável.

      A utilização da tecnologia e do equipamento adequados garante que não sejam incorridos custos desnecessários. Os andaimes, embora necessários em edifícios de grande altura, não precisam de ser utilizados em habitações com menos pisos. Existem no mercado muitos sistemas de lavagem a alta pressão que incorporam lanças telescópicas com alimentação de água, oferecendo uma alternativa mais económica e ergonómica para a limpeza de zonas elevadas. Além disso, estes sistemas oferecem também diferentes opções de escovas com diferentes graus de rigidez. Para a limpeza de sistemas de fachadas com isolamento térmico, as escovas de cerdas macias são a opção ideal.

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      Brochura: Soluções para a indústria da construção

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