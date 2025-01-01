As paredes exteriores devem ser capazes de resistir às condições climatéricas durante muitos anos, mantendo o seu aspeto original com uma manutenção mínima. Idealmente, devem ser de fácil manutenção, respiráveis e oferecer um bom isolamento térmico. O reboco é uma técnica de construção que existe há séculos, podendo encontrar-se rebocos com ligantes minerais ou acrílicos.

Os rebocos minerais têm uma estrutura porosa que lhes permite absorver e libertar humidade, impedindo que esta fique retida no interior da fachada do edifício. O elevado valor de pH dos rebocos minerais torna-os também resistentes ao bolor, fungos e musgos. Embora os rebocos minerais sejam robustos e económicos, demoram muito tempo a secar. Para manter o reboco mineral e garantir que a sua função protetora perdure, é importante limpar regularmente as fachadas rebocadas e aplicar uma nova camada de tinta sempre que necessário. As tintas de silicato e de emulsão são opções duradouras, adequadas para paredes com reboco mineral, e podem ser aplicadas várias vezes se necessário.

Nos rebocos acrílicos, é utilizada resina sintética como ligante, o que confere às fachadas uma qualidade elástica. Este tipo de reboco suporta diferentes temperaturas e condições climatéricas húmidas, resultando num menor número de fissuras. Os tempos de secagem mais rápidos e a capacidade da resina sintética de aderir aos substratos facilitam a aplicação dos rebocos acrílicos. No entanto, a reduzida respirabilidade do material torna-o suscetível ao aparecimento de fungos, musgos e algas. Tal como os seus equivalentes minerais, as fachadas de reboco acrílico também devem ser limpas regularmente e repintadas de tempos a tempos. Após um período de tempo mais longo, o reboco deve ser renovado.