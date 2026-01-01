Information and tips to reduce the infestation of bedbugs | Kärcher

A utilização de um limpador a vapor constitui uma medida complementar no combate aos percevejos. Quando utilizado corretamente, o vapor pode alcançar os ovos alojados em móveis, paredes e pavimentos, eliminando-os através da elevada temperatura.

Para garantir a máxima eficácia, o bocal deve ser deslocado lentamente sobre a superfície, mantendo uma distância máxima de cinco centímetros. Desta forma, o vapor permanece tempo suficiente sobre a área tratada para aquecer a superfície e penetrar nas camadas onde os percevejos se escondem.

Recomenda-se trabalhar de cima para baixo: comece por tratar cortinas ou estores e, em seguida, passe para elementos mais baixos, como estrados de cama ou rodapés. A aplicação de vapor deve ser evitada em materiais sensíveis ao calor, estofos espessos e colchões.

Comparativamente aos inseticidas em spray, o vapor penetra mais eficazmente em fendas estreitas e através de tecidos, sem recorrer a substâncias tóxicas. Além disso, o vapor quente é capaz de eliminar todas as fases de desenvolvimento dos percevejos, incluindo os ovos.*

Se os percevejos já tiverem eclodido, podem atingir até 8,5 mm de comprimento. Nesta fase, os exemplares adultos podem ser vistos a olho nu e aspirados com um aspirador equipado com filtro HEPA e saco. Após a aspiração, o saco deve ser eliminado em segurança. Para isso, coloque o saco fechado dentro de um saco de plástico e trate o seu conteúdo com um inseticida. Em alternativa, coloque o saco de plástico no congelador durante uma noite antes de o eliminar no lixo.****