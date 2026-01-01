      Information and tips to reduce the infestation of bedbugs | Kärcher

      Informações e dicas para reduzir o risco de infestação por percevejos

      Os percevejos passam frequentemente despercebidos em bagagens ou mercadorias transportadas e são mais comuns em locais com grande circulação de pessoas. Escondem-se em fendas, rachas, frestas, atrás de rodapés ou de cabeceiras de cama. As suas picadas provocam comichão intensa. Com os seus limpadores a vapor, a Kärcher disponibiliza uma solução sem recurso a produtos químicos que pode ajudar a combater a propagação destes parasitas.

      How to reduce infestation risk of bedbugs in hotel rooms

      Combater os percevejos com vapor quente

      Uma infestação por percevejos deve ser tratada por profissionais especializados em controlo de pragas. No entanto, estes insetos têm vindo a desenvolver uma resistência crescente aos produtos químicos utilizados. Por isso, é importante que quaisquer medidas adicionais sejam adotadas em articulação com a empresa responsável pelo controlo da praga.

      O vapor de água quente constitui uma solução eficaz e sem recurso a produtos químicos no combate aos percevejos. A uma distância de cinco centímetros, a sua eficácia é de 100% em todas as fases de desenvolvimento dos percevejos.*

      Os limpadores a vapor Kärcher são certificados para a eliminação de percevejos.

      A Kärcher submeteu os seus limpadores a vapor para uso doméstico, bem como os limpadores e aspiradores a vapor para utilização profissional, a testes de eficácia realizados pelo laboratório do Instituto Francês para o Estudo e Controlo dos Percevejos (INELP**). Os resultados demonstraram que os equipamentos eliminam 100% dos percevejos em todas as fases do seu desenvolvimento.* Os percevejos e os seus ovos não resistem ao calor e morrem quando expostos a temperaturas superiores a 60 °C.***

      Desta forma, os limpadores a vapor constituem uma solução eficaz e sem recurso a produtos químicos para ajudar a combater os percevejos em ambiente doméstico. Em contexto profissional, podem também ser utilizados em locais com elevada circulação de pessoas, como hotéis ou transportes públicos.

      Importante: apesar da certificação oficial para a eliminação de percevejos, a utilização dos limpadores a vapor Kärcher não substitui a intervenção de uma empresa especializada em controlo de pragas. A desinfestação profissional é indispensável para eliminar uma infestação de forma eficaz e duradoura. Os equipamentos Kärcher são indicados para reduzir significativamente a infestação e remover, por exemplo, posturas de ovos de percevejos.

      hot steam
      Tackling bedbugs with steam cleaners

      Aplicação de vapor – o que deve saber

      A utilização de um limpador a vapor constitui uma medida complementar no combate aos percevejos. Quando utilizado corretamente, o vapor pode alcançar os ovos alojados em móveis, paredes e pavimentos, eliminando-os através da elevada temperatura.

      Para garantir a máxima eficácia, o bocal deve ser deslocado lentamente sobre a superfície, mantendo uma distância máxima de cinco centímetros. Desta forma, o vapor permanece tempo suficiente sobre a área tratada para aquecer a superfície e penetrar nas camadas onde os percevejos se escondem.

      Recomenda-se trabalhar de cima para baixo: comece por tratar cortinas ou estores e, em seguida, passe para elementos mais baixos, como estrados de cama ou rodapés. A aplicação de vapor deve ser evitada em materiais sensíveis ao calor, estofos espessos e colchões.

      Comparativamente aos inseticidas em spray, o vapor penetra mais eficazmente em fendas estreitas e através de tecidos, sem recorrer a substâncias tóxicas. Além disso, o vapor quente é capaz de eliminar todas as fases de desenvolvimento dos percevejos, incluindo os ovos.*

      Se os percevejos já tiverem eclodido, podem atingir até 8,5 mm de comprimento. Nesta fase, os exemplares adultos podem ser vistos a olho nu e aspirados com um aspirador equipado com filtro HEPA e saco. Após a aspiração, o saco deve ser eliminado em segurança. Para isso, coloque o saco fechado dentro de um saco de plástico e trate o seu conteúdo com um inseticida. Em alternativa, coloque o saco de plástico no congelador durante uma noite antes de o eliminar no lixo.****

      Adote medidas preventivas para detetar uma infestação precocemente

      Os percevejos escondem-se frequentemente em fendas e pequenos orifícios existentes em móveis, paredes ou pavimentos. Sempre que possível, estas aberturas devem ser devidamente seladas. Uma infestação pode ser detetada numa fase precoce através da inspeção regular de sofás, camas e colchões, procurando sinais como pequenas manchas castanhas ou exúvias (peles resultantes da muda).

      A utilização de capas protetoras para colchões e almofadas pode dificultar a instalação dos percevejos. Além disso, medidas de higiene, como a lavagem regular de têxteis a temperaturas elevadas e a aspiração frequente, ajudam a reduzir a presença de percevejos e dos seus ovos.

      Bedbug Elimination

      Mantenha a sua casa limpa e organizada para reduzir os potenciais esconderijos dos percevejos, através de:

      • Inspecionar regularmente camas, colchões e mobiliário à procura de sinais como pequenas manchas castanhas ou exúvias (peles resultantes da muda).
      • Utilizar capas protetoras para colchões e almofadas, dificultando a instalação dos percevejos.
      • Manter boas práticas de higiene, como lavar os têxteis a temperaturas elevadas e aspirar regularmente, ajudando a reduzir a presença de percevejos e dos seus ovos.
      • Selar fendas, rachas e frestas em móveis, paredes e pavimentos, eliminando potenciais locais de abrigo.
      • Evitar comprar colchões ou mobiliário em segunda mão sem verificar cuidadosamente o seu estado, pois podem estar infestados.
      • Inspecionar cuidadosamente quaisquer artigos em segunda mão antes de os levar para casa.

      Quando viajar...

      • Mantenha a bagagem fechada até verificar se o alojamento apresenta sinais de percevejos.
      • Evite deixar roupa no chão ou sobre a cama em hotéis e outros alojamentos.
      • Inspecione cuidadosamente a bagagem antes de regressar a casa, para garantir que não transporta percevejos inadvertidamente.

      Produtos adequados para utilização em casa

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      SC 2 EasyFix

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      Kärcher SC 2 Deluxe

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      Lavadoras de estofos e carpetes

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      Kärcher vacuum cleaner VC 2

      Aspiradores de pó

      Aspiradores de pó
      Kärcher wet and dry vacuum cleaner WD 3 V-17/4/35

      Aspiradores de sólidos e líquidos

      Aspiradores de sólidos e líquidos
      Icon Bedbug Elimination

      Mantenha o hotel e as áreas destinadas aos hóspedes limpos e organizados para reduzir os potenciais esconderijos dos percevejos, através de:

      • Implementar um plano de ação, que inclua medidas preventivas e procedimentos específicos para atuar em caso de infestação.
      • Formar regularmente os colaboradores, para que saibam identificar sinais de percevejos e como agir perante uma suspeita de infestação.
      • Inspecionar periodicamente os quartos, procurando sinais como pequenas manchas castanhas ou exúvias (peles resultantes da muda).
      • Utilizar capas protetoras para colchões e almofadas e lavá-las regularmente de acordo com as recomendações do fabricante.
      • Verificar proativamente fendas, danos em papel de parede, rodapés e uniões soltas em camas e outro mobiliário, onde os percevejos se podem esconder.
      • Inspecionar e limpar cuidadosamente os equipamentos de limpeza, uma vez que também podem servir de esconderijo para os percevejos.
      • Projetar novos quartos tendo em conta a prevenção de pragas, minimizando os locais de abrigo para percevejos e outros parasitas.

      Produtos adequados para utilização profissional

      Kärcher Steam cleaner SG 4/4

      Limpeza a vapor

      Limpadores a vapor
      Kärcher steam vacuum cleaner SGV 8/5

      Aspirador a vapor

      Limpadores-aspiradores a vapor
      Kärcher dry vacuum cleaner T 11/1 Classic HEPA

      Aspiradores de sólidos

      Aspiradores de pó

      * Fonte: Laboratoire Diagnostic Insecte (LDI), França; ensaio realizado com a espécie Cimex lectularius, incluindo percevejos vivos e ovos fertilizados. Com um limpador a vapor Kärcher (bocal manual), na potência máxima de vapor, durante 2 segundos e a uma distância de 5 cm, foram eliminados 100% dos ovos e dos percevejos.

      ** Fonte: www.inelp.fr

      *** Fonte: Kells A.S., Goblirsch M.J., 2011 – Temperature and time requirements for controlling bed bugs (Cimex lectularius) under commercial heat treatment conditions. Insects, 2, 412–422.

      **** Fonte: Agência Federal do Ambiente da Alemanha (Umweltbundesamt), Guia: "Percevejos – Identificar, prevenir e combater".