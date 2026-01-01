Carrinho de limpeza FlexoMate | Kärcher

Sem espaço para compromissos. O FlexoMate ajuda-o a concluir todas as tarefas de limpeza com maior rapidez. Reduza o esforço físico da sua equipa e responda às necessidades dos seus clientes, por mais variadas que sejam, com um único carrinho de limpeza.

O tempo é precioso e cada movimento conta. Dê hoje o primeiro passo rumo ao futuro da limpeza manual.

Eleve o desempenho da sua equipa com o novo FlexoMate da Kärcher.