Carrinho de limpeza FlexoMate | Kärcher

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Sem compromissos. O FlexoMate ajuda a concluir todas as tarefas de limpeza de forma mais rápida. Reduza o esforço físico dos seus colaboradores e responda às necessidades dos seus clientes, por mais variadas que sejam, com um único carrinho de limpeza. Mais eficiente, mais flexível e mais ergonómico: um carrinho que redefine a limpeza manual.
Sem espaço para compromissos. O FlexoMate ajuda-o a concluir todas as tarefas de limpeza com maior rapidez. Reduza o esforço físico da sua equipa e responda às necessidades dos seus clientes, por mais variadas que sejam, com um único carrinho de limpeza.
O tempo é precioso e cada movimento conta. Dê hoje o primeiro passo rumo ao futuro da limpeza manual.
Eleve o desempenho da sua equipa com o novo FlexoMate da Kärcher.
Quantas vezes o verdadeiro desafio não é a tarefa em si, mas o equipamento? Para que o seu equipamento de limpeza nunca seja um obstáculo, desenvolvemos três modelos capazes de responder às mais diversas necessidades de limpeza. Qual é o mais adequado para si?
O Swift é a versão base do FlexoMate. Este carrinho de limpeza é ideal para instalações com cerca de 35 escritórios e destaca-se pela excelente manobrabilidade em espaços reduzidos.
Com espaço suficiente para os principais produtos de limpeza e muito mais, o FlexoMate Expert é a escolha ideal para instalações com cerca de 10 instalações sanitárias e 10 a 15 escritórios.
Ideal for properties with 15–20 sanitary facilities, 2–3 kitchenettes and about 15–20 offices: you can equip the FlexoMate ExpertPro with everything you need for demanding jobs.
O design intuitivo e o acesso fácil às ferramentas aumentam a eficiência do processo de limpeza, permitindo que os profissionais trabalhem de forma mais rápida.
Com o FlexoMate, as possibilidades são infinitas. Adapte facilmente o carrinho de limpeza às suas necessidades, sempre que necessário. Caixas adicionais ou outros acessórios de limpeza: com o FlexoMate, tem tudo à sua disposição.
Menor esforço durante o trabalho: com pegas ajustáveis e caixas basculantes, o FlexoMate reduz a carga sobre os braços e os ombros, tornando o trabalho mais confortável e ergonómico.
Quer saber o que torna o FlexoMate tão único? Descubra as características que fazem deste carrinho de limpeza uma solução diferenciadora.
O FlexoMate adapta-se às suas necessidades. Adicione ou remova acessórios conforme necessário, como caixas, suporte dobrável para saco do lixo, esfregona, prensa para esfregona, máquinas de limpeza ou até outros carrinhos, que podem ser facilmente acoplados graças ao sistema modular.
Com o FlexoMate evita deslocações desnecessárias, pois pode transportar sempre a máquina consigo. Graças aos suportes específicos, é possível integrar até cinco máquinas de limpeza diferentes, desde lavadoras aspiradoras de pavimentos compactas a bateria e aspiradores de janelas e superfícies, até aspiradores a seco.
Menor esforço para as costas e melhor acesso aos produtos de limpeza: graças às caixas basculantes, evita movimentos que sobrecarregam o corpo. Basta incliná-las para retirar produtos ou uma esfregona e voltar a fechá-las para deslocar o carrinho sem embater em obstáculos.
O FlexoMate adapta-se ao utilizador. Os seus elementos ergonómicos, patenteados e distinguidos com o prémio Red Dot, reduzem o esforço físico. O ErgoGrip ajusta-se a diferentes alturas e as caixas basculantes minimizam os movimentos exigidos durante a limpeza, proporcionando maior conforto e ergonomia.
O FlexoMate cumpre elevados padrões de sustentabilidade e é distinguido com o Ponto Verde. É 100% reciclável e compatível com acessórios fabricados com, pelo menos, 50% de material reciclado.
Com o FlexoMate, beneficia de um carrinho de limpeza concebido para ser sustentável, tanto no design como na utilização. Os materiais incorporam uma elevada percentagem de reciclados e o sistema modular, aliado à elevada qualidade de construção, garante uma longa vida útil do produto.
O FlexoMate foi concebido para permitir o acesso a todas as caixas a partir de qualquer lado — pela frente, por trás, pela esquerda ou pela direita. Isto facilita o trabalho e torna o processo de limpeza mais rápido.
Graças ao seu design modular, o FlexoMate dispõe de uma vasta gama de acessórios. Adicione caixas, superfícies de arrumação e equipamentos profissionais Kärcher para adaptar o carrinho às suas necessidades e estar preparado para qualquer tarefa de limpeza.
Cada setor tem necessidades específicas. Independentemente da área em que trabalha, ajudamos a encontrar o carrinho de limpeza mais adequado para si.