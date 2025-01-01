      AVICULTURA: A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE

      A limpeza e a desinfeção são uma parte importante da avicultura para proteger as aves de capoeira contra doenças como a gripe aviária. Portanto, é importante limpar o aviário e todas as áreas circundantes de forma rigorosa e eficiente. A higiene aviária faz parte da biossegurança e contribui para o bem-estar e a saúde dos animais.

      Higiene abrangente como parte da avicultura

      Na avicultura comercial, a higiene abrangente é de grande importância tanto para o bem-estar animal como para a rentabilidade da exploração. Um aspeto crucial da higiene é a limpeza. Aqui, é importante conhecer e aplicar os métodos mais eficazes para cada caso. Na avicultura, isto inclui rotinas de limpeza com frequência suficiente ou relacionadas com a ocasião. Uma abordagem profissional e um equipamento eficiente também são importantes do ponto de vista da gestão empresarial.

      Avicultura: proteção contra doenças

      Na avicultura, a limpeza regular do aviário reduz a pressão de infeção de vírus, fungos, bactérias e parasitas, e o sistema imunitário dos animais não é desnecessariamente sobrecarregado. Mas a limpeza e a desinfeção não se limitam ao aviário. A entrada do aviário, jardins de inverno, áreas pavimentadas, pontos de acesso e equipamentos também devem ser incluídos na rotina de limpeza. É igualmente importante limpar as instalações em redor do pavilhão, porque um pátio limpo reduz enormemente o risco geral de infeção na avicultura. Se houver falta de higiene na quinta, a contaminação e o pó causarão uma redução no desempenho e problemas de saúde.

      Além disso, a inspeção e limpeza consistente de silos garante que se evitam perdas económicas e que a saúde animal não é posta em perigo por roedores, outras pragas ou bolor. Os veículos de transporte de animais são também uma parte essencial da cadeia. Devem, portanto, ser limpos e desinfetados regularmente para prevenir a transmissão de agentes patogénicos.

      Tarefas de limpeza na avicultura

      Cleaning the chicken coop

      Limpeza do aviário

      Preventing avian flu through cleaning

      Prevenção da gripe aviária

      Cleaning silos

      Limpeza de silos

      Cleaning livestock transporters

      Limpeza de transportadores de animais vivos

      Cleaning agricultural machines and tools

      Máquinas e ferramentas agrícolas

      Cleaning farming warehouses

      Limpeza de armazéns agrícolas

      Cleaning a biogas plant

      Limpeza de centrais de biogás

      Cleaning solar and photovoltaic panels

      Limpar painéis solares e fotovoltaicos

      Header image Digitalisation in farming

      Digitalização na agricultura

      Guia de Vendas para Agricultura

      Download

      Guia de Vendas de Agentes de Limpeza na Agricultura

      Download
      Voltar à visão geral