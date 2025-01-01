Na avicultura, a limpeza regular do aviário reduz a pressão de infeção de vírus, fungos, bactérias e parasitas, e o sistema imunitário dos animais não é desnecessariamente sobrecarregado. Mas a limpeza e a desinfeção não se limitam ao aviário. A entrada do aviário, jardins de inverno, áreas pavimentadas, pontos de acesso e equipamentos também devem ser incluídos na rotina de limpeza. É igualmente importante limpar as instalações em redor do pavilhão, porque um pátio limpo reduz enormemente o risco geral de infeção na avicultura. Se houver falta de higiene na quinta, a contaminação e o pó causarão uma redução no desempenho e problemas de saúde.

Além disso, a inspeção e limpeza consistente de silos garante que se evitam perdas económicas e que a saúde animal não é posta em perigo por roedores, outras pragas ou bolor. Os veículos de transporte de animais são também uma parte essencial da cadeia. Devem, portanto, ser limpos e desinfetados regularmente para prevenir a transmissão de agentes patogénicos.