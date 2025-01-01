Higiene abrangente como parte da avicultura
Na avicultura comercial, a higiene abrangente é de grande importância tanto para o bem-estar animal como para a rentabilidade da exploração. Um aspeto crucial da higiene é a limpeza. Aqui, é importante conhecer e aplicar os métodos mais eficazes para cada caso. Na avicultura, isto inclui rotinas de limpeza com frequência suficiente ou relacionadas com a ocasião. Uma abordagem profissional e um equipamento eficiente também são importantes do ponto de vista da gestão empresarial.