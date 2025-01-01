Cuidados com máquinas de limpeza comercial

A barra de sucção está constantemente em contacto com água suja, areia, óleo e lama. É aparafusado manualmente e pode ser facilmente removido do suporte. Em seguida, pode ser enxaguado e limpo com um pano ou escova, se necessário. É importante verificar se as juntas de borracha apresentam desgaste ou fissuras. Como regra geral, uma junta de borracha é reversível e, portanto, pode ser usada duas vezes antes que uma nova tenha de ser inserida, uma vez que ambos os lados estejam gastos. Os lábios intactos são um pré-requisito para um bom resultado de sucção.

A cabeça de esfregar é o principal agente na limpeza húmida com uma máquina de esfregar e merece a nossa atenção especial. As escovas de uma cabeça de esfregar com discos podem ser libertadas da plataforma de escovas usando um pedal. Com uma cabeça de esfregar com rolo, o suporte é libertado sem ferramentas usando um botão rotativo, e as escovas podem ser removidas.

Com uma cabeça de esfregar com rolo, em particular, a sua alta velocidade (até 1300 rpm) pode fazer com que as fitas de embalagem se fundam com as cerdas, danificando a escova. Além disso, a bandeja do varredor de detritos grossos deve ser removida e esvaziada após cada limpeza, pois ela retém pedras pontiagudas, objetos com bordas afiadas ou cacos de vidro. Se não forem removidos, podem causar riscos no chão durante o processo de esfregar.