      Cuidados com máquinas de limpeza comercial

      Dia após dia, aspiradores e máquinas de limpeza são usados para manter supermercados, fábricas, armazéns ou hotéis limpos. Eles recolhem grandes quantidades de sujidade e ajudam a causar uma boa primeira impressão, mantêm a higiene, contribuem para a retenção de valor e ajudam a prevenir riscos de escorregamento. Para que as máquinas de limpeza comerciais alcancem um desempenho de limpeza ideal e maximizem a sua vida útil, é necessário fazer mais do que esvaziar o recipiente de recolha de sujidade após o término do trabalho. Aqui está um guia para a manutenção de máquinas de limpeza comerciais.

      O que precisa saber: Máquinas de limpeza com escova

      Unidades de esfregamento, lábios de borracha, mangueiras de sucção e tanques de sujidade – todos esses componentes de uma lavadora-secadora estão constantemente em contato com água suja. Os resíduos de sujidade que permanecem no sistema podem acumular-se e causar odores desagradáveis. Com o tempo, podem surgir problemas técnicos. Para evitar isso, é importante realizar cuidados e inspeções sistemáticas nas máquinas de limpeza comercial após cada utilização.

      Uma abordagem sistemática ajuda

      Lift the brush head

      Primeiro, levante a cabeça da escova e a barra de sucção para que as escovas de esfregar e os lábios de borracha fiquem livres e acessíveis para limpeza.

      Empty the waste water tank

      A água suja é então descarregada para o esgoto através de uma mangueira de drenagem. A extremidade da mangueira pode ser apertada para medir ou controlar o fluxo de água.

      Empty coarse dirt filter

      Acima do ventilador da máquina de lavar e secar, haverá um filtro de cotão que precisará ser limpo, assim como o filtro de sujidade grossa na entrada do tanque de água suja. Eles retêm detritos grosseiros, como lascas de madeira, resíduos de papelão ou folhas, para que o soprador não seja danificado e o dreno no tanque não fique entupido.

      Flush the suction port

      Após o filtro e o coador, o bocal de sucção e a mangueira de sucção atrás dele são cuidadosamente lavados com água limpa em direção à barra de sucção.

      O recipiente para resíduos e a tampa também precisam ser lavados. Aqui, um detalhe importante é frequentemente esquecido, nomeadamente a dobra de borracha na tampa. Ao fechar o recipiente, esta dobra de borracha só pode criar o vácuo necessário se não houver sujidade e não estiver danificada. O vácuo, no entanto, é necessário para que todo o sistema permaneça hermético e garanta um bom resultado de limpeza. Também é uma boa ideia limpar o recipiente de resíduos em determinados intervalos com um pano ou escova e algum produto de limpeza para soltar a gordura e o óleo das paredes. Na posição de estacionamento, a tampa deve permanecer aberta para que seque completamente e não se formem odores desagradáveis.

      Waste water cover in park position

      Revisão da barra de sucção e da unidade de esfregamento

      Cleaning the suction beam

      A barra de sucção está constantemente em contacto com água suja, areia, óleo e lama. É aparafusado manualmente e pode ser facilmente removido do suporte. Em seguida, pode ser enxaguado e limpo com um pano ou escova, se necessário. É importante verificar se as juntas de borracha apresentam desgaste ou fissuras. Como regra geral, uma junta de borracha é reversível e, portanto, pode ser usada duas vezes antes que uma nova tenha de ser inserida, uma vez que ambos os lados estejam gastos. Os lábios intactos são um pré-requisito para um bom resultado de sucção.

      A cabeça de esfregar é o principal agente na limpeza húmida com uma máquina de esfregar e merece a nossa atenção especial. As escovas de uma cabeça de esfregar com discos podem ser libertadas da plataforma de escovas usando um pedal. Com uma cabeça de esfregar com rolo, o suporte é libertado sem ferramentas usando um botão rotativo, e as escovas podem ser removidas.

      Com uma cabeça de esfregar com rolo, em particular, a sua alta velocidade (até 1300 rpm) pode fazer com que as fitas de embalagem se fundam com as cerdas, danificando a escova. Além disso, a bandeja do varredor de detritos grossos deve ser removida e esvaziada após cada limpeza, pois ela retém pedras pontiagudas, objetos com bordas afiadas ou cacos de vidro. Se não forem removidos, podem causar riscos no chão durante o processo de esfregar.

      Manutenção do aspirador

      Se a varredora tiver um motor a gasolina ou diesel, é importante verificar regularmente o nível do óleo e o filtro de ar. Também é importante verificar a pressão dos pneus – se estiver muito baixa, a unidade de varredura ficará muito próxima do solo e poderá ser danificada. Isso também prejudica os resultados gerais. Os elementos filtrantes acima do recipiente de resíduos devem ser limpos para remover qualquer poeira fina e evitar danos à máquina. Isso é feito manualmente ou através do controlo motorizado por meio de um raspador. No caso de máquinas mais modernas, isso é automatizado através de uma tecnologia de limpeza de filtros.

      Além disso, o filtro deve ser limpo regularmente com um aspirador de pó e água. Se for revestido com poliéster, o filtro também pode ser lavado. Nunca deve ser limpo com ar comprimido, pois as partículas de poeira libertadas são frequentemente prejudiciais à saúde humana. Em segundo lugar, os elementos filtrantes podem ser destruídos e perder a sua função. A limpeza com alta pressão também pode danificar as lamelas do filtro, por isso não é recomendável.

      Por fim, um rolo de limpeza na máquina precisa ser verificado, assim como a unidade de esfregamento na lavadora-secadora. Se o material de embalagem/fitas ficar preso nele, estes devem ser removidos ou cortados. O rolo de varredura principal desgasta-se relativamente rápido em superfícies irregulares, como pavimentos interligados, concreto com agregado exposto ou superfícies asfaltadas. Para obter bons resultados durante a varredura, o espelho de varredura precisará ser reajustado em alguns modelos. Se o espelho oscilante estiver ajustado muito baixo, ele se desgastará muito rapidamente. Se estiver muito alto, não funcionará corretamente.

      Washable polyester filtre

      Tudo sobre baterias de tração

      Charge device

      Dependendo do sistema, são utilizadas baterias de tração sem manutenção ou de baixa manutenção em máquinas de limpeza e varredoras maiores, com capacidade de 40 litros ou mais. Em ambos os casos, o pó e a sujidade devem ser removidos primeiro das baterias para evitar fugas e danos técnicos. As baterias de tração são mais eficientes a temperaturas em torno de 20 °C. Em temperaturas ambientes acima de 40 °C e abaixo de 5 °C, o desempenho diminui drasticamente. Deve-se observar um tempo de carregamento de 12 a 14 horas para uma carga completa, sendo o processo de carregamento totalmente automatizado. Se a máquina estiver desligada com a chave seletora e conectada ao carregador, este verificará o estado da bateria e carrega-la-á com a corrente adequada. Se a bateria estiver cheia, o carregamento será interrompido e ocorrerá apenas uma carga de manutenção.

      As baterias de baixa manutenção requerem um pouco mais de esforço humano. As vedações da bateria na janela de inspeção devem ser verificadas pelo menos uma vez por semana. Se o flutuador estiver quase na janela de visualização, a bateria tem água suficiente. Se o flutuador estiver mais abaixo, será necessário adicionar água destilada. No caso de baterias maiores, este processo é realizado através de um sistema de enchimento central (sistema aquamático). É importante colocar o recipiente com o destilado pelo menos três metros acima da estação de enchimento, para que a água caia pela mangueira e não se formem bolhas de ar. Também é essencial que este enchimento seja feito após o carregamento, caso contrário, o ácido pode vazar e causar danos à máquina.

      A limpeza vem de dentro - e de fora

      Esta visão geral mostra que mesmo as máquinas que proporcionam limpeza precisam de cuidados e manutenção para fazer o seu trabalho. Por fim, note que máquinas de limpeza sujas causam uma impressão negativa. Portanto, vale a pena limpar regularmente o exterior das máquinas para que funcionem bem e tenham uma boa aparência.

