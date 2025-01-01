      Cuidados e limpeza da vinha

      Os produtores de vinho colhem o fruto de um ano inteiro de trabalho no outono, e é por isso que é preciso ter cuidado durante a época de cultivo e que a colheita correta de culturas especiais é especialmente importante. Devido à natureza sensível da cultura e à importância da homogeneidade varietal, na viticultura, a limpeza das máquinas ao longo da temporada e a limpeza dos equipamentos de produção de vinho durante a colheita e o processamento das uvas são partes essenciais do processo de colheita.

      Cuidados com a vinha: cuidar de culturas especiais

      Ao contrário das culturas clássicas aráveis e de área, a viticultura lida com culturas especiais. Como as uvas para vinho são particularmente sensíveis, cuidar das videiras e criar boas condições de cultivo são essenciais para uma boa colheita.

      Como limpar o equipamento de produção de vinho

      O controlo de ervas daninhas é essencial durante a época de crescimento. Os pulverizadores distribuem os pesticidas biológicos ou químicos para cobrir toda a área. Devido a isso, os resíduos podem acumular-se em todo o equipamento, bem como no trator de via estreita que pode ser utilizado, o que aumenta a necessidade de limpeza e cuidados com a vinha. O foco aqui é manter o valor das máquinas na presença de substâncias parcialmente corrosivas e evitar concentrações seletivamente elevadas que possam entrar no sistema de esgoto ou na área circundante. Também é importante evitar a propagação de pragas de uma vinha para outra.

      Se o pulverizador e o trator forem limpos diretamente na vinha, é amplamente utilizado um limpador de alta pressão com água fria. Como é importante ser independente da infraestrutura, as máquinas de limpeza de alta pressão alimentadas a bateria ou a combustível são adequadas para este fim. O dispositivo alimentado por bateria é a opção mais sustentável, pois evita emissões. Além disso, o utilizador necessita de um abastecimento de água no local. Para obter um bom resultado e remover todos os resíduos do pesticida, as máquinas devem ser cuidadosamente lavadas de cima a baixo, numa área que possa lidar com os vestígios de pesticidas altamente diluídos deixados nas águas residuais.

      Dica – use equipamento de proteção individual:

      É importante que os operadores utilizem equipamento de proteção individual (EPI) ao manusear pesticidas e limpar equipamentos que tenham entrado em contacto com eles. Um avental de borracha, óculos de proteção e luvas de couro são o requisito mínimo.

      Cuidados com a vinha: Limpeza de máquinas agrícolas

      Se a limpeza das máquinas for feita na exploração agrícola, existem especificações locais específicas para a área de limpeza que devem ser seguidas. Ao trabalhar na área de limpeza dedicada, o utilizador beneficia de maior flexibilidade em termos de tecnologia de limpeza: pode ser utilizada uma máquina de limpeza móvel de alta pressão com água fria, bem como uma máquina de limpeza estacionária de alta pressão com abastecimento adicional de água quente. A água quente proporciona resultados mais rápidos e reduz o tempo de secagem.

      Dica – use os produtos de limpeza corretamente:

      Além disso, é possível aplicar um agente de limpeza biodegradável com uma lança de espuma com copo. A espuma de limpeza adere melhor, prolonga o tempo de exposição e, assim, aumenta o desempenho da limpeza, o que, por sua vez, reduz o tempo gasto na limpeza.

      Limpeza na viticultura durante a vindima: homogeneidade das uvas

      O plano de vindima determina a sequência em que as variedades de uvas e os locais são colhidos. O clima tem um papel importante, assim como os diferentes períodos de maturação. Quanto mais tempo as uvas permanecerem na videira, maior será o risco de danos, doenças ou pragas na colheita.

      Para garantir a homogeneidade necessária e não transferir quaisquer contaminantes potencialmente existentes, todo o equipamento de colheita deve ser cuidadosamente enxaguado e limpo com um limpador de alta pressão após a conclusão de cada área. Isso é feito na vinha local ou na adega, dependendo das condições locais. Isso inclui colheitadeiras, veículos de transporte, cubas ou tambores utilizados na colheita manual e desengaçadoras ou sacudidoras.

      Clean harvesting equipment and containers

      Dica 1 – use produtos de limpeza apenas durante a limpeza final:

      Não é utilizado detergente na limpeza do equipamento utilizado na colheita das uvas. Isso evita a contaminação da colheita. Assim que a colheita estiver concluída, podem ser utilizados detergentes para a limpeza final.

      Dica 2 – pressão e distância de trabalho corretas:

      Não há áreas sensíveis ao limpar máquinas, recipientes e equipamentos de produção de vinho numa área dedicada à limpeza, portanto, é possível usar a pressão e a distância adequadas.

      Limpeza durante o processamento: limpeza no caminho até ao produto final

      Após o desengace, as uvas para vinho branco vão diretamente para a prensa; as uvas para vinho tinto são deixadas no mosto para permitir que o corante migre das peles para o sumo. Os tanques ou cisternas utilizados para este fim devem ser limpos com um aparelho de limpeza de alta pressão após cada esvaziamento, para remover completamente o corante e evitar que este afete as colheitas de uvas subsequentes.

      A prensa é limpa imediatamente após a prensagem com um limpador de alta pressão sem detergente, para que nenhuma sujidade possa se acumular. Dependendo do tamanho e do design, pode ser necessário desmontar, desdobrar ou retirar peças durante este processo.

      Dica – evite escorregar:

      Remova o suco de uva pegajoso do chão com um limpador de alta pressão ou uma lavadora compacta para evitar escorregões e a formação de germes. Isso deve ser feito diariamente.

      Armazenamento na viticultura: tanques e caves de vinho

      A prensa de uvas para vinho geralmente fica localizada acima dos tanques de armazenamento, para que o sumo de uva entre nos tanques com a ajuda da gravidade após a prensagem. Seguindo o mesmo princípio, as mangueiras ou tubagens utilizadas podem ser simplesmente enxaguadas com água para remover quaisquer resíduos.

      Dependendo da adega, ocorre uma mudança frequente de tanques durante o processo de envelhecimento, de acordo com diferentes padrões temporais. Quando a fermentação começa, adiciona-se levedura, a casca das uvas fornece taninos e o armazenamento em barris de madeira confere ao vinho o seu sabor característico. O vinho desenvolve-se em tanques ou barris. Após a fermentação, o refinamento e a remoção da levedura e da turbidez, o vinho é transferido para tanques de armazenamento intermédio antes de seguir para a linha de engarrafamento.

      A limpeza interior dos tanques e barris na adega é feita após cada esvaziamento com sistemas automáticos ou com um limpador de alta pressão. No exterior, os tanques podem ser limpos com escovas telescópicas para limpeza de fachadas, disponíveis como acessórios para a máquina de limpeza de alta pressão. Para limpar os pisos, são especialmente adequadas máquinas de limpeza de alta pressão com acessórios para limpeza de áreas e máquinas de limpeza e secagem.

      Limpeza de um tanque de aço inoxidável e barril de vinho

      Com as suas diversas etapas de produção, a viticultura é um dos desafios mais complexos da agricultura. E cada etapa individual requer medidas diferentes em termos de higiene da vinha. Apenas uma limpeza meticulosa e sem resíduos evita a contaminação dos vinhos e, consequentemente, a redução da qualidade do produto. Deve ser dada especial atenção aos barris e tanques onde o vinho é armazenado e envelhecido.

      Saiba mais
      A caminho do prazer: linha de engarrafamento, logística e afins.

      No caminho para o prazer, o vinho é engarrafado utilizando linhas de engarrafamento. As fábricas possuem sistemas automáticos que utilizam agentes de limpeza e processos de enxaguamento para remover resíduos das linhas. A parte externa deve ser limpa manualmente, por exemplo, se houver garrafas partidas. Neste caso, podem ser utilizadas máquinas de limpeza de alta pressão para limpar a máquina. No entanto, no caso de sensores ou componentes eletrónicos sensíveis, trabalhe com pressão reduzida, menos água e uma distância maior. A sujidade no chão pode ser removida de forma rápida e eficiente com uma máquina de limpeza.

      No que diz respeito à logística, ou seja, armazenamento e transporte, varredoras e aspiradores de pó e água ajudam a manter as prateleiras e o chão limpos. Na área de vendas, a limpeza desempenha um papel representativo, além dos aspetos higiénicos, e é por isso que devem ser tomadas medidas de limpeza adequadas.

