O controlo de ervas daninhas é essencial durante a época de crescimento. Os pulverizadores distribuem os pesticidas biológicos ou químicos para cobrir toda a área. Devido a isso, os resíduos podem acumular-se em todo o equipamento, bem como no trator de via estreita que pode ser utilizado, o que aumenta a necessidade de limpeza e cuidados com a vinha. O foco aqui é manter o valor das máquinas na presença de substâncias parcialmente corrosivas e evitar concentrações seletivamente elevadas que possam entrar no sistema de esgoto ou na área circundante. Também é importante evitar a propagação de pragas de uma vinha para outra.

Se o pulverizador e o trator forem limpos diretamente na vinha, é amplamente utilizado um limpador de alta pressão com água fria. Como é importante ser independente da infraestrutura, as máquinas de limpeza de alta pressão alimentadas a bateria ou a combustível são adequadas para este fim. O dispositivo alimentado por bateria é a opção mais sustentável, pois evita emissões. Além disso, o utilizador necessita de um abastecimento de água no local. Para obter um bom resultado e remover todos os resíduos do pesticida, as máquinas devem ser cuidadosamente lavadas de cima a baixo, numa área que possa lidar com os vestígios de pesticidas altamente diluídos deixados nas águas residuais.