A prensa de uvas para vinho geralmente fica localizada acima dos tanques de armazenamento, para que o sumo de uva entre nos tanques com a ajuda da gravidade após a prensagem. Seguindo o mesmo princípio, as mangueiras ou tubagens utilizadas podem ser simplesmente enxaguadas com água para remover quaisquer resíduos.
Dependendo da adega, ocorre uma mudança frequente de tanques durante o processo de envelhecimento, de acordo com diferentes padrões temporais. Quando a fermentação começa, adiciona-se levedura, a casca das uvas fornece taninos e o armazenamento em barris de madeira confere ao vinho o seu sabor característico. O vinho desenvolve-se em tanques ou barris. Após a fermentação, o refinamento e a remoção da levedura e da turbidez, o vinho é transferido para tanques de armazenamento intermédio antes de seguir para a linha de engarrafamento.
A limpeza interior dos tanques e barris na adega é feita após cada esvaziamento com sistemas automáticos ou com um limpador de alta pressão. No exterior, os tanques podem ser limpos com escovas telescópicas para limpeza de fachadas, disponíveis como acessórios para a máquina de limpeza de alta pressão. Para limpar os pisos, são especialmente adequadas máquinas de limpeza de alta pressão com acessórios para limpeza de áreas e máquinas de limpeza e secagem.