Cultivo de frutas e legumes: melhores condições de crescimento
Não importa como as culturas são cultivadas, a tarefa central no cultivo de frutas e vegetais é criar as melhores condições de vida possíveis para as plantas. Isso é realizado com a limpeza minuciosa de pavimentos e telhados de vidro na estufa, até à maquinaria utilizada para trabalhar o campo.
Na estufa, são necessárias medidas apropriadas para garantir que a luz, temperatura e fornecimento de ar permaneçam constantes para as plantas (jovens) no cultivo de frutas e vegetais. Isto inclui limpeza e desinfeção minuciosas. Afinal, não são só as plantas que se sentem em casa no ambiente de uma estufa; germes, pragas e outros também gostam do calor e da alta humidade. No campo, o equipamento de limpeza, como colheitadeiras e escavadoras de batata, pode quebrar cadeias de infeção para que pragas como o wireworm (larva-alfinete) não sejam transportadas de um campo para o seguinte.