      Cultivo de frutas e vegetais: elevada qualidade através de uma higiene abrangente

      No cultivo de frutas e vegetais, o pó e a sujidade estão sempre presentes, desde a colheita ao transporte, armazenamento e venda na loja da quinta. A limpeza das frutas e legumes, assim como a remoção consistente de partículas finas em todas as etapas de produção, ajuda a proteger a saúde dos trabalhadores e a manter a elevada qualidade da produção.

      Cultivo de frutas e legumes: melhores condições de crescimento

      Não importa como as culturas são cultivadas, a tarefa central no cultivo de frutas e vegetais é criar as melhores condições de vida possíveis para as plantas. Isso é realizado com a limpeza minuciosa de pavimentos e telhados de vidro na estufa, até à maquinaria utilizada para trabalhar o campo.

      Na estufa, são necessárias medidas apropriadas para garantir que a luz, temperatura e fornecimento de ar permaneçam constantes para as plantas (jovens) no cultivo de frutas e vegetais. Isto inclui limpeza e desinfeção minuciosas. Afinal, não são só as plantas que se sentem em casa no ambiente de uma estufa; germes, pragas e outros também gostam do calor e da alta humidade. No campo, o equipamento de limpeza, como colheitadeiras e escavadoras de batata, pode quebrar cadeias de infeção para que pragas como o wireworm (larva-alfinete) não sejam transportadas de um campo para o seguinte.

      Higiene no cultivo de frutas e vegetais: da colheita ao consumidor

      Após a colheita, os frutos e vegetais chegam à área de armazenamento e logística. Aqui, os bens são classificados de acordo com o tamanho e a qualidade e, em seguida, embalados em cestos, caixas de transporte ou em paletes. Aqui, a limpeza minuciosa também é imperativa para prevenir que pragas e agentes patogénicos contaminem os frutos e vegetais. Para evitar danos económicos, bem como riscos de higiene e saúde, é necessária uma tecnologia de limpeza eficiente e de alto desempenho.

      A utilização de substâncias químicas no cultivo de frutas e vegetais, como o inibidor de germinação de batata clorprofam, é regulamentada ou pode não ser permitida em alguns países. Para eliminar resíduos ou cumprir os limites, é necessário limpar minuciosa e sistematicamente todas as áreas críticas, desde estufas e equipamentos de armazenamento até à maquinaria.

      Se possui uma loja de quinta, a aparência de toda a quinta é crucial. Para uma boa primeira impressão, é recomendado manter as áreas externas e verdes da quinta regularmente. Se os clientes estiverem na área de vendas, um ambiente limpo é crucial para o seu sentido de bem-estar.

