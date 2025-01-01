Após a colheita, os frutos e vegetais chegam à área de armazenamento e logística. Aqui, os bens são classificados de acordo com o tamanho e a qualidade e, em seguida, embalados em cestos, caixas de transporte ou em paletes. Aqui, a limpeza minuciosa também é imperativa para prevenir que pragas e agentes patogénicos contaminem os frutos e vegetais. Para evitar danos económicos, bem como riscos de higiene e saúde, é necessária uma tecnologia de limpeza eficiente e de alto desempenho.

A utilização de substâncias químicas no cultivo de frutas e vegetais, como o inibidor de germinação de batata clorprofam, é regulamentada ou pode não ser permitida em alguns países. Para eliminar resíduos ou cumprir os limites, é necessário limpar minuciosa e sistematicamente todas as áreas críticas, desde estufas e equipamentos de armazenamento até à maquinaria.

Se possui uma loja de quinta, a aparência de toda a quinta é crucial. Para uma boa primeira impressão, é recomendado manter as áreas externas e verdes da quinta regularmente. Se os clientes estiverem na área de vendas, um ambiente limpo é crucial para o seu sentido de bem-estar.