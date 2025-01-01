Limpar peças de carro sujas, ferramentas e máquinas é geralmente um trabalho difícil e muitas vezes gera muita sujidade. Isto deve-se ao facto de métodos como o jateamento com areia (sandblasting) deixarem para trás o agente de pulverização, como areia e granulado de vidro. Frequentemente, ainda há limpeza a fazer após a limpeza das peças.

Com isto em mente, o gelo seco tem uma série de vantagens para oficinas automóveis e recondicionadores: Acima de tudo, o jato de gelo seco pode ser usado sem problemas em todas as aplicações onde a água é proibida. Isto é particularmente verdadeiro para a eletrónica delicada de veículos ou ao trabalhar na carroçaria de carros clássicos valiosos. Isto evita potenciais danos à eletrónica delicada causados pela limpeza com água, protege as peças contra químicos corrosivos, protege ferramentas mecânicas e remove incrustações persistentes sem deixar quaisquer resíduos.

A limpeza com gelo seco oferece até uma solução para tarefas que antes eram impossíveis ou só podiam ser realizadas consumindo muito tempo. Este método não só remove resíduos de pastilha elástica e manchas de graxa, como também pode limpar painéis de instrumentos (dashboards) e interiores de motores de forma impecável.