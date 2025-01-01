Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
O jato de gelo seco (dry ice blasting) é um processo de pulverização de partículas eficaz para remover camadas de sujidade persistente de uma variedade de materiais de suporte. A limpeza com gelo seco também provou o seu valor em oficinas automóveis ou em lojas de recondicionamento, especialmente em superfícies complexas e delicadas – desde a limpeza de estofos em carros até à limpeza de compartimentos do motor e trabalhos de restauro em carros clássicos. A principal vantagem desta tecnologia é que limpa sem deixar quaisquer resíduos, como águas residuais, químicos ou resíduos de agentes de pulverização.
Limpar peças de carro sujas, ferramentas e máquinas é geralmente um trabalho difícil e muitas vezes gera muita sujidade. Isto deve-se ao facto de métodos como o jateamento com areia (sandblasting) deixarem para trás o agente de pulverização, como areia e granulado de vidro. Frequentemente, ainda há limpeza a fazer após a limpeza das peças.
Com isto em mente, o gelo seco tem uma série de vantagens para oficinas automóveis e recondicionadores: Acima de tudo, o jato de gelo seco pode ser usado sem problemas em todas as aplicações onde a água é proibida. Isto é particularmente verdadeiro para a eletrónica delicada de veículos ou ao trabalhar na carroçaria de carros clássicos valiosos. Isto evita potenciais danos à eletrónica delicada causados pela limpeza com água, protege as peças contra químicos corrosivos, protege ferramentas mecânicas e remove incrustações persistentes sem deixar quaisquer resíduos.
A limpeza com gelo seco oferece até uma solução para tarefas que antes eram impossíveis ou só podiam ser realizadas consumindo muito tempo. Este método não só remove resíduos de pastilha elástica e manchas de graxa, como também pode limpar painéis de instrumentos (dashboards) e interiores de motores de forma impecável.
O jato de gelo seco (dry-ice blasting) pode ser usado numa variedade de áreas. Os jatos de gelo seco podem ser usados para remover vernizes e tintas, óleos, graxa, alcatrão, betume, tinta, resina, adesivos, cera, silicone e resíduos de borracha, pastilha elástica e uma vasta gama de camadas de sujidade de diferentes materiais de suporte. Existem também opções para remover verniz antigo de superfícies envernizadas camada por camada. Além disso, este método de limpeza tem várias áreas de aplicação em veículos.
Motor, chassis, jantes, superfícies de vedação, rosca/fio, ferramentas, plataformas elevatórias
Mangueiras, punhos/pegas, vedantes, suportes de escape
Têxteis e plásticos no interior e em veículos: Bancos, tapetes, forros de tejadilho, apoios de braço, aberturas de ventilação, painéis de instrumentos (dashboards), pedais
O jato de gelo seco (Dry-ice blasting) é um procedimento de pulverização de partículas que utiliza granulado de CO2 como agente de pulverização. Ao contrário da maioria dos outros meios de projeção, que mantêm o seu estado sólido durante todo o processo de trabalho, o CO2 congelado sublima instantaneamente para gás CO2 quando atinge a superfície.
As pellets de gelo seco usadas devem ser frescas, caso contrário haverá um menor desempenho de limpeza e as pellets sublimarão para gás. Mesmo quando mantidas em caixas frigoríficas apropriadas, estas pellets de gelo seco só podem ser armazenadas por alguns dias. Até à data, as pellets de gelo seco têm sido produzidas em grandes prensas hidráulicas chamadas peletizadoras (pelletisers) e entregues mediante pedido. Isto geralmente exige muito esforço e é caro, particularmente para pequenas quantidades. É por isso que o jato de gelo seco muitas vezes não é usado como método de limpeza, embora possibilite um trabalho muito eficiente. No entanto, já existe uma máquina no mercado que produz gelo seco para aplicações de oficina – e só durante a limpeza e precisamente na quantidade necessária. Em termos de logística, apenas duas coisas são necessárias: CO2 líquido como matéria-prima, que pode ser armazenado em garrafas sem quaisquer perdas, e um fornecimento de ar comprimido ou um compressor compacto.
Os pellets de gelo seco - CO2 sólido a uma temperatura de -79ºc – colidem com a superfície a uma alta velocidade de 150m7s. Tal como todos os outros processos de pulverização, as partículas aceleradas perdem a sua energia cinética quando colidem com a superfície. A sua dureza Mohs é aproximadamente a mesma do gesso.
Quando os pellets de gelo microfinos a uma temperatura de -79ºc colidem com a sujidade ou camada a ser removida, o diferencial de temperatura/arrefecimento brusco e a energia cinética fazem com que a sujidade se torne frágil e quebradiça e se desfaça. Isto torna mais fácil remover a sujidade numa fase posterior.
Partículas subsequentes penetram nas rachaduras da sujidade incrustada e da tinta aplicada e sublimam lá de um estado sólido para um estado gasoso. Isto envolve um aumento de volume de 400 vezes e a sujidade é expelida numa escala microscópica.
A pressão sonora de um jato de gelo seco não é insignificante, variando entre 75 e 125 dB(A), dependendo de vários parâmetros operacionais. Por esta razão, os operadores devem usar proteção auditiva. Tocar em gelo seco pode causar lesões na pele devido à sua temperatura muito baixa. Para segurança do utilizador, devem, portanto, usar fatos de proteção, óculos de segurança ou um capacete com proteção visual, e luvas. O TLV (threshold limit value, ou valor limite de exposição) para CO2 é de 0.5% em volume, o que não causa problemas em interiores ou em pisos de fábrica. No entanto, em espaços fechados ou cabines de jateamento, deve haver um sistema de ventilação com um detetor de CO2, ou deve ser usada uma máscara respiratória.