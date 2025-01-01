      Limpeza com Jato de Gelo Seco (Dry Ice Blasting) em Oficinas Automóveis

      O jato de gelo seco (dry ice blasting) é um processo de pulverização de partículas eficaz para remover camadas de sujidade persistente de uma variedade de materiais de suporte. A limpeza com gelo seco também provou o seu valor em oficinas automóveis ou em lojas de recondicionamento, especialmente em superfícies complexas e delicadas – desde a limpeza de estofos em carros até à limpeza de compartimentos do motor e trabalhos de restauro em carros clássicos. A principal vantagem desta tecnologia é que limpa sem deixar quaisquer resíduos, como águas residuais, químicos ou resíduos de agentes de pulverização.

      Compartimento do motor, carroçaria ou interior: Gelo seco para a limpeza de superfícies delicadas

      Porquê Usar Gelo Seco em Oficinas?

      Limpar peças de carro sujas, ferramentas e máquinas é geralmente um trabalho difícil e muitas vezes gera muita sujidade. Isto deve-se ao facto de métodos como o jateamento com areia (sandblasting) deixarem para trás o agente de pulverização, como areia e granulado de vidro. Frequentemente, ainda há limpeza a fazer após a limpeza das peças.

      Com isto em mente, o gelo seco tem uma série de vantagens para oficinas automóveis e recondicionadores: Acima de tudo, o jato de gelo seco pode ser usado sem problemas em todas as aplicações onde a água é proibida. Isto é particularmente verdadeiro para a eletrónica delicada de veículos ou ao trabalhar na carroçaria de carros clássicos valiosos. Isto evita potenciais danos à eletrónica delicada causados pela limpeza com água, protege as peças contra químicos corrosivos, protege ferramentas mecânicas e remove incrustações persistentes sem deixar quaisquer resíduos.

      A limpeza com gelo seco oferece até uma solução para tarefas que antes eram impossíveis ou só podiam ser realizadas consumindo muito tempo. Este método não só remove resíduos de pastilha elástica e manchas de graxa, como também pode limpar painéis de instrumentos (dashboards) e interiores de motores de forma impecável.

      Dry ice cleaning on vehicles

      Torna todas as áreas limpas

      O jato de gelo seco (dry-ice blasting) pode ser usado numa variedade de áreas. Os jatos de gelo seco podem ser usados para remover vernizes e tintas, óleos, graxa, alcatrão, betume, tinta, resina, adesivos, cera, silicone e resíduos de borracha, pastilha elástica e uma vasta gama de camadas de sujidade de diferentes materiais de suporte. Existem também opções para remover verniz antigo de superfícies envernizadas camada por camada. Além disso, este método de limpeza tem várias áreas de aplicação em veículos.

      Jato de gelo seco no compartimento do motor e na carroçaria:

      Cleaning metal parts with a Kärcher dry ice blaster

      Peças de metal

      Motor, chassis, jantes, superfícies de vedação, rosca/fio, ferramentas, plataformas elevatórias

      Cleaning rubber parts with a Kärcher dry ice blaster

      Peças de borracha

      Mangueiras, punhos/pegas, vedantes, suportes de escape

      Cleaning electronic components with a Kärcher dry ice blaster

      Componentes eletrónicos

      Limpeza com gelo seco no interior de veículos:

      Dry ice cleaning in vehicle interiors with a Kärcher dry ice blaster
      Cleaning car seats with dry ice

      Têxteis e plásticos no interior e em veículos: Bancos, tapetes, forros de tejadilho, apoios de braço, aberturas de ventilação, painéis de instrumentos (dashboards), pedais

      Como Funciona o Jato de Gelo Seco (Dry Ice Blasting)?

      O jato de gelo seco (Dry-ice blasting) é um procedimento de pulverização de partículas que utiliza granulado de CO2 como agente de pulverização. Ao contrário da maioria dos outros meios de projeção, que mantêm o seu estado sólido durante todo o processo de trabalho, o CO2 congelado sublima instantaneamente para gás CO2 quando atinge a superfície.

      Produção de Pellets de Gelo Seco

      As pellets de gelo seco usadas devem ser frescas, caso contrário haverá um menor desempenho de limpeza e as pellets sublimarão para gás. Mesmo quando mantidas em caixas frigoríficas apropriadas, estas pellets de gelo seco só podem ser armazenadas por alguns dias. Até à data, as pellets de gelo seco têm sido produzidas em grandes prensas hidráulicas chamadas peletizadoras (pelletisers) e entregues mediante pedido. Isto geralmente exige muito esforço e é caro, particularmente para pequenas quantidades. É por isso que o jato de gelo seco muitas vezes não é usado como método de limpeza, embora possibilite um trabalho muito eficiente. No entanto, já existe uma máquina no mercado que produz gelo seco para aplicações de oficina – e só durante a limpeza e precisamente na quantidade necessária. Em termos de logística, apenas duas coisas são necessárias: CO2 líquido como matéria-prima, que pode ser armazenado em garrafas sem quaisquer perdas, e um fornecimento de ar comprimido ou um compressor compacto.

      Herstellung Trockeneis

      Procedimento e Efeito do Jato de Gelo Seco (Dry-Ice Blasting)

      Os pellets de gelo seco - CO2 sólido a uma temperatura de -79ºc – colidem com a superfície a uma alta velocidade de 150m7s. Tal como todos os outros processos de pulverização, as partículas aceleradas perdem a sua energia cinética quando colidem com a superfície. A sua dureza Mohs é aproximadamente a mesma do gesso.

      Quando os pellets de gelo microfinos a uma temperatura de -79ºc colidem com a sujidade ou camada a ser removida, o diferencial de temperatura/arrefecimento brusco e a energia cinética fazem com que a sujidade se torne frágil e quebradiça e se desfaça. Isto torna mais fácil remover a sujidade numa fase posterior.

      Partículas subsequentes penetram nas rachaduras da sujidade incrustada e da tinta aplicada e sublimam lá de um estado sólido para um estado gasoso. Isto envolve um aumento de volume de 400 vezes e a sujidade é expelida numa escala microscópica.

      Vantagens do Jato de Gelo Seco (Dry Ice Blasting)

    • Uma vez que os jatos de gelo seco funcionam sem químicos, não há necessidade de descartar águas residuais; também não fica resíduo do agente de pulverização. É possível limpar superfícies particularmente delicadas com um esforço mínimo.
      • Sem resíduos: Não há necessidade de descartar águas residuais, químicos ou resíduos de agente de pulverização após o uso dos jatos de gelo seco. Apenas as substâncias pulverizadas são deixadas para trás. Dependendo da quantidade e composição, estas substâncias são sopradas usando o ar comprimido presente ou aspiradas usando aspiradores.
      • Limpeza sem trabalho de preparação: As peças do veículo não têm de ser laboriosamente desmontadas antes da limpeza. Os pellets alcançam facilmente os recantos mais pequenos.
      • Pode ser poupado tempo graças à limpeza rápida e eficaz com gelo seco.
      • Limpeza amiga do ambiente sem químicos ou agentes de pulverização adicionais.
      • As superfícies não são danificadas.

      Proteção de Trabalho Correta ao Trabalhar com Gelo Seco em Oficinas Automóveis

      A pressão sonora de um jato de gelo seco não é insignificante, variando entre 75 e 125 dB(A), dependendo de vários parâmetros operacionais. Por esta razão, os operadores devem usar proteção auditiva. Tocar em gelo seco pode causar lesões na pele devido à sua temperatura muito baixa. Para segurança do utilizador, devem, portanto, usar fatos de proteção, óculos de segurança ou um capacete com proteção visual, e luvas. O TLV (threshold limit value, ou valor limite de exposição) para CO2 é de 0.5% em volume, o que não causa problemas em interiores ou em pisos de fábrica. No entanto, em espaços fechados ou cabines de jateamento, deve haver um sistema de ventilação com um detetor de CO2, ou deve ser usada uma máscara respiratória.

      Arbeitsschutz beim Trockeneisstrahlen

      Perguntas Frequentes: