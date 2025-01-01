As fachadas de vidro estão expostas a uma infinidade de elementos, incluindo poeira fina, poeira da chuva, poeira do Saara, vegetação excessiva e vestígios de intempéries. Para garantir que as superfícies de vidro de um edifício mantenham o seu apelo arquitetónico, o lado externo das fachadas de vidro deve ser limpo regularmente, idealmente pelo menos duas vezes por ano.

Usando água pura como produto de limpeza

Embora a limpeza de rotina de fachadas de vidro possa ser realizada com detergentes para limpeza de janelas, o uso de água pura se estabeleceu como o método preferido para a remoção de impurezas solúveis em água. Usar água pura como produto de limpeza reduz a necessidade de escadas e andaimes, pois a limpeza pode ser feita a partir do solo com varas alimentadas por água. Além disso, não deixa manchas de cal quando seca, tornando desnecessária a remoção e reduzindo significativamente a quantidade de trabalho necessário. Ao substituir detergentes de limpeza que contêm surfactantes por água pura, a superfície do vidro também fica menos propensa a atrair sujeira e outros resíduos.

Atualmente, existem dois sistemas disponíveis no mercado: osmose reversa e filtros de resina de leito misto. Com a osmose inversa, utiliza-se uma membrana para remover os componentes minerais da água. Com este tipo de processo de filtragem, aproximadamente 50% da água produzida é água residual. Em alternativa, pode utilizar um recipiente DI com resina de troca iónica. Embora este método não produza águas residuais, a resina deve ser regenerada regularmente.