Vidros para janelas: diferentes tipos, diferentes atributos
O vidro é mais do que aparenta. Diferentes tipos de vidro têm características diferentes que devem ser consideradas durante a limpeza. Embora o vidro temperado seja excecionalmente durável e possa suportar temperaturas extremas, é suscetível a riscos. Para evitar riscar o vidro temperado, é melhor não usar um raspador de vidro ao limpar janelas feitas com esse tipo de vidro. O vidro laminado, que pode ser feito com vidro temperado ou vidro recozido, consiste em duas ou mais placas de vidro unidas por uma resina plástica, mais comumente com uma camada intermediária de polivinil butiral (PVB). Caso o vidro se parta, os fragmentos individuais permanecem presos à resina, impedindo a dispersão de estilhaços com arestas afiadas.
O vidro de controlo solar é um tipo de vidro com um revestimento dielétrico que contém materiais semicondutores de óxido metálico. Esta camada adicional reduz o brilho e evita o sobreaquecimento das áreas internas. Devido ao revestimento, as instruções do fabricante devem ser seguidas ao limpar essas janelas, com especial atenção para o lado revestido.