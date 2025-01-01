      Limpeza comercial de janelas

      As fachadas de vidro conferem uma aparência transparente aos edifícios e desempenham um papel importante na arquitetura moderna. Diferentes edifícios têm diferentes tipos de vidro, e é importante limpa-los com cuidado e eficiência. Para a limpeza pós-construção, as superfícies de vidro sensíveis a riscos, como o vidro temperado, devem ser manuseadas com cuidado especial. Para limpezas padrão, é prática comum usar água purificada. Este tipo de água remove a sujidade sem a necessidade de produtos químicos adicionais e, ao contrário da água da torneira, seca sem deixar calcário e outras manchas de água dura.

      Vidros para janelas: diferentes tipos, diferentes atributos

      O vidro é mais do que aparenta. Diferentes tipos de vidro têm características diferentes que devem ser consideradas durante a limpeza. Embora o vidro temperado seja excecionalmente durável e possa suportar temperaturas extremas, é suscetível a riscos. Para evitar riscar o vidro temperado, é melhor não usar um raspador de vidro ao limpar janelas feitas com esse tipo de vidro. O vidro laminado, que pode ser feito com vidro temperado ou vidro recozido, consiste em duas ou mais placas de vidro unidas por uma resina plástica, mais comumente com uma camada intermediária de polivinil butiral (PVB). Caso o vidro se parta, os fragmentos individuais permanecem presos à resina, impedindo a dispersão de estilhaços com arestas afiadas.

      O vidro de controlo solar é um tipo de vidro com um revestimento dielétrico que contém materiais semicondutores de óxido metálico. Esta camada adicional reduz o brilho e evita o sobreaquecimento das áreas internas. Devido ao revestimento, as instruções do fabricante devem ser seguidas ao limpar essas janelas, com especial atenção para o lado revestido.

      Dica 1 – As marcações de conformidade de segurança podem ser utilizadas para identificar diferentes tipos de vidro:

      O código de segurança EN12150 é utilizado para vidro temperado e o EN14449 para vidro laminado.

      Dica 2 – Tenha cuidado com películas solares para janelas:

      Algumas vidraças têm película de controlo solar, que na maioria dos casos é visível ou fácil de detetar. Ao limpar essas janelas, é importante seguir as instruções do fabricante. Em nenhuma circunstância se deve usar um raspador de vidro no lado com película, pois isso pode danifica-la.

      O que deve ter em atenção durante uma limpeza pós-obra

      Fachadas com grandes superfícies envidraçadas são frequentemente incorporadas ao design dos edifícios para torna-los mais agradáveis esteticamente. Como o vidro pode ser facilmente danificado durante o processo de limpeza, é extremamente importante proteger as fachadas de vidro contra sujeira grossa durante a fase de construção.

      Métodos e técnicas para limpeza comercial de janelas

      Caso a limpeza com água pura se revele ineficaz na remoção de sujidade e manchas difíceis, geralmente são utilizados equipamentos de limpeza tradicionais. Isso inclui esfregões, rodo e raspadores de vidro, bem como escadas ou andaimes. Embora os raspadores de vidro sejam normalmente utilizados para remover resíduos de adesivo, devem ser utilizados produtos de limpeza à base de solventes para remover esses resíduos de vidros sensíveis a riscos, como vidros temperados e alguns tipos de vidros laminados. Ao utilizar esses produtos de limpeza, deve-se prestar atenção especial aos componentes que podem ser danificados por esses produtos químicos, por exemplo, armações de plástico.

      A person wearing protective eyewear cleans a glass surface with a telescopic water-fed pole

      Dica – Manchas de gesso em superfícies de vidro:

      Muitas vezes, não é possível remover manchas de gesso do vidro temperado sem causar danos ao vidro. Por esse motivo, é melhor deixar as manchas de gesso para a seguradora.

      O que deve ter em atenção durante as limpezas de rotina

      As fachadas de vidro estão expostas a uma infinidade de elementos, incluindo poeira fina, poeira da chuva, poeira do Saara, vegetação excessiva e vestígios de intempéries. Para garantir que as superfícies de vidro de um edifício mantenham o seu apelo arquitetónico, o lado externo das fachadas de vidro deve ser limpo regularmente, idealmente pelo menos duas vezes por ano.

      Usando água pura como produto de limpeza

      Embora a limpeza de rotina de fachadas de vidro possa ser realizada com detergentes para limpeza de janelas, o uso de água pura se estabeleceu como o método preferido para a remoção de impurezas solúveis em água. Usar água pura como produto de limpeza reduz a necessidade de escadas e andaimes, pois a limpeza pode ser feita a partir do solo com varas alimentadas por água. Além disso, não deixa manchas de cal quando seca, tornando desnecessária a remoção e reduzindo significativamente a quantidade de trabalho necessário. Ao substituir detergentes de limpeza que contêm surfactantes por água pura, a superfície do vidro também fica menos propensa a atrair sujeira e outros resíduos.

      Atualmente, existem dois sistemas disponíveis no mercado: osmose reversa e filtros de resina de leito misto. Com a osmose inversa, utiliza-se uma membrana para remover os componentes minerais da água. Com este tipo de processo de filtragem, aproximadamente 50% da água produzida é água residual. Em alternativa, pode utilizar um recipiente DI com resina de troca iónica. Embora este método não produza águas residuais, a resina deve ser regenerada regularmente.

      A blue brush is used to clean a glass facade

      Dica – Resíduos de surfactante:

      Se uma fachada tiver sido previamente tratada com detergente de limpeza, ainda poderá haver resíduos de surfactante nas juntas. Isso pode exigir trabalho adicional durante as primeiras 2 ou 3 limpezas, mas depois disso, a limpeza com água pura reduzirá consideravelmente a quantidade total de trabalho.

      Técnicas e métodos para limpezas de rotina

      Como trabalhar com água pura permite uma secagem sem riscos, as únicas ferramentas necessárias para este método de limpeza são lanças telescópicas alimentadas a água e escovas com cerdas flocadas. Em alternativa, pode utilizar-se uma máquina de limpeza de alta pressão em combinação com uma escova rotativa para uma limpeza mais eficiente.

      Ao selecionar uma lança telescópica, deve ter a opção de trabalhar com pressões baixas, médias ou altas. Isso permite flexibilidade ao limpar outros tipos de superfícies. Um elemento de base rotativo reduz as forças laterais, tornando o trabalho menos extenuante. Além disso, os sistemas de mochila garantem que o peso do bastão e de quaisquer acessórios seja distribuído por todo o tronco, reduzindo significativamente a carga transportada pelos braços.

      A person cleans a glass facade using a Kärcher Telescopic Spray Lance

      Dica 1 – Use óculos prismáticos:

      Para evitar tensões no pescoço causadas por olhar para cima durante um período prolongado, devem ser usados óculos prismáticos durante a limpeza de edifícios altos. Com 2 prismas, os óculos permitem que o utilizador olhe para cima para ver onde está a limpar sem ter de inclinar a cabeça para trás.

      Dica 2 – Use pó de pedra-pomes para remover a corrosão do vidro:

      Se o vidro parecer baço, a corrosão do vidro é geralmente a culpada. Isso ocorre, por exemplo, quando a água fica frequentemente sobre uma superfície de vidro inclinada por longos períodos de tempo. Isso retira certos componentes do vidro, fazendo com que a superfície perca a sua qualidade transparente. Dependendo da gravidade, isso pode ser remediado com pó de pedra-pomes ou produtos de limpeza especialmente formulados para fachadas de vidro.

