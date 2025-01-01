      Limpeza da área de receção

      A área de receção funciona como o cartão de visita de qualquer hotel, concessionário automóvel ou museu. O local onde os visitantes entram num estabelecimento deve transmitir acolhimento e conforto — idealmente, conforto suficiente para que desejem regressar. No entanto, não são apenas os elementos decorativos ou a simpatia da equipa que desempenham um papel crucial; a área de receção deve também apresentar-se impecavelmente limpa para conquistar cada visitante, já que a higiene é fundamental em espaços com circulação constante de pessoas. Segue-se uma visão geral de medidas úteis para garantir que qualquer área de receção se apresenta sempre no seu melhor.

      Primeira impressão: limpeza

      Cinco minutos no balcão de receção do escritório de advogados, dez minutos à espera para fazer o check-in no hotel – as áreas de receção não costumam ser locais onde as pessoas passam muito tempo. No entanto, recebem um fluxo constante de visitantes e concentram inúmeras interações: preencher um formulário, falar com a equipa, efetuar um pagamento, assinar um documento ou sentar-se por um instante até chegar a sua vez. Consequentemente, existem muitas superfícies que são tocadas com frequência e que se sujam rapidamente.

      Floor cleaning with a scrubber drier

      No topo da lista de prioridades de qualquer área de receção estão os pavimentos bem cuidados.

      Naturalmente, os pavimentos são particularmente suscetíveis à sujidade. Quem entra no edifício traz frequentemente consigo resíduos do exterior, sobretudo em tempo húmido e especialmente quando o acesso é direto da rua, sem passar por zonas intermédias como uma escadaria. As zonas de retenção de sujidade e os tapetes de entrada podem ser uma verdadeira mais-valia: evitam que a sujidade seja transportada para o interior e conseguem, até certo ponto, travar também a entrada de humidade e neve.

      Os tapetes devem ser limpos regularmente com um aspirador de líquidos e sólidos, uma vassoura elétrica ou um aspirador vertical com escova rotativa. Estes equipamentos são igualmente adequados para a limpeza de manutenção da área de pavimento adjacente.

      Cleaning reception areas with a wet and dry vacuum cleaner
      Cleaning entrance mats in reception areas
      Upright brush-type vacuum cleaners in reception areas

      Mesmo com esta medida, os pavimentos continuam a necessitar, naturalmente, de uma limpeza profunda regular. No caso de pavimentos duros e resistentes, como azulejos ou linóleo, os sistemas manuais de limpeza são uma escolha popular para a limpeza de manutenção diária. Aspiradores secos ou aspiradores de líquidos e sólidos também têm demonstrado a sua utilidade na limpeza de manutenção, uma vez que cumprem uma vasta gama de tarefas, adaptando-se de forma flexível a diferentes tipos de pavimento.

      Outro fator a considerar é que a utilização de um autolavável maniobrável é vantajosa para áreas a partir de 100 metros quadrados. Este não só trabalha de forma mais completa do que um sistema manual permite, como também atinge um resultado mais higiénico, pois a água suja é aspirada imediatamente. Mesmo em etapas de limpeza mais intensivas, como a limpeza intermédia e profunda, o autolavável assegura poupança de tempo e resultados impressionantes.

      De particular importância na limpeza de pavimentos é o facto de os diferentes tipos de revestimentos usados nas áreas de receção apresentarem também exigências distintas de limpeza. Por isso, a natureza dos pavimentos deve ser tida em conta em todos os processos de limpeza.

      Cleaning and maintaining natural stone with Kärcher equipment

      Limpeza e manutenção de pedra natural

      As pedras naturais com aspeto igual ou semelhante podem apresentar propriedades técnicas muito diferentes, especialmente no que diz respeito à sensibilidade a álcalis ou ácidos, à firmeza e à absorção de água. São estes fatores que determinam qual a pedra adequada para cada finalidade e como deve ser mantida para conservar a sua aparência por longos períodos. Antes da limpeza, é, portanto, necessário ter um conhecimento aprofundado das propriedades da pedra com base na sua composição mineral e tratamento de superfície, bem como na sua utilização.

      Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

      Limpeza de azulejos de grés fino

      Os azulejos de grés fino são um revestimento de piso atraente e muito popular, que se destaca pelas suas qualidades robustas e antideslizantes, bem como pela sua taxa de absorção de humidade muito baixa. Sendo um meio de design moderno e seguro, hoje em dia é impossível imaginar revestimentos de piso sem o grés fino.

      Superfícies de vidro impecáveis para um aspeto irrepreensível.

      Superfícies de vidro bem conservadas fazem também brilhar uma área de receção. O vidro é frequentemente utilizado para criar uma atmosfera luminosa e acolhedora, mas é suscetível a sujidade visível. A sujidade localizada é melhor removida com limpa-vidros e um pano. Para áreas maiores, a utilização de um limpador de vidros profissional em conjunto com uma escova de borracha ou um aspirador de superfícies comercial proporciona um resultado uniforme. Com a ajuda do Window Vac, evitam-se poças no chão e os riscos de segurança associados.

      Tão tentador para se sentar: Como manter os móveis estofados nas áreas de receção com boa aparência dia após dia

      Para conseguir uma boa impressão duradoura, há um aspeto tão crucial quanto superfícies de vidro brilhantemente limpas: móveis estofados bem conservados. Se não se quiser que manchas incómodas estraguem a impressão geral, é necessário agir rapidamente, pois as manchas devem ser removidas no próprio dia em que aparecem. Isto deve-se ao facto de as manchas frescas serem mais fáceis de remover, mais fáceis de identificar e impossíveis de se espalharem.

      Manual stain removal

      Remoção manual de manchas

      Noventa por cento de todas as manchas são já solúveis em água – é, portanto, aconselhável tratar primeiro a mancha com um pano de microfibra ou almofada de microfibra e água. É necessário um movimento de toque suave, seguido de movimentos circulares delicados de cima para baixo, que removem a sujidade da fibra. Isto é importante para evitar que a sujidade seja empurrada ainda mais para o interior das fibras. Se as manchas não forem solúveis em água, deve ser usado um removedor de manchas à base de solventes miscíveis em água. Pulverize um pano de microfibra com o spray removedor de manchas e toque a área afetada até que a mancha desapareça. Em seguida, remova a mancha da fibra com movimentos circulares suaves de baixo para cima.

      Dicas:

      • Remover a sujidade solta com um aspirador antes de proceder à remoção da mancha
      • Não exercer pressão excessiva sobre a superfície
      • Usar sempre uma área limpa do pano
      • A secagem pode ser acelerada dando toques com um pano seco
      Mechanical upholstery cleaning

      Limpeza mecânica de estofos

      Para uma limpeza profunda mais elaborada dos estofos, existe a opção de utilizar uma máquina de extração por pulverização. A extração por pulverização, que pode ser realizada em processo de uma ou duas etapas, proporciona um resultado de limpeza completo, penetrando profundamente no material.

      Limpeza de superfícies

      Para garantir que todos os visitantes se sintam completamente à vontade, deve também ser dada atenção especial à limpeza das superfícies. Devido ao aumento dos requisitos de higiene, o balcão de receção, um centro de interação humana, assume aqui novamente um papel de grande importância.

      Manual surface cleaning

      Limpeza manual de superfícies

      Para a limpeza manual de superfícies, recomenda-se a utilização de panos de microfibra e frascos pulverizadores com um detergente – detergente desinfetante, se necessário. Existem dois métodos que tornam o processo de trabalho mais prático e seguro: O método das cores, por exemplo, em que panos azuis são usados para superfícies e panos vermelhos para WC e urinóis, de forma a não haver risco de confusão. Além disso, pode ser usado o método de oito ou dezasseis dobras para os panos, garantindo que as superfícies são sempre limpas com um lado limpo do pano e que os germes não são transferidos de uma superfície para outra. Um pano de microfibra é dobrado uma vez e, dependendo do tamanho, dobrado uma ou duas vezes para o lado. Em seguida, um lado limpo do pano é pulverizado com detergente (desinfetante) e a superfície é limpa. Ao dobrar o pano de forma sistemática, podem ser usados oito ou dezasseis lados antes de ser necessário um pano novo.

      Surface cleaning with steam

      Utilização de limpadores a vapor para limpeza de superfícies

      Como alternativa, pode ser utilizado um vaporizador profissional. Estas máquinas são uma solução eficaz e poupadora de tempo, graças à elevada temperatura de limpeza, ajudando a garantir uma higiene adequada e a combater germes ou vírus. O vapor sai em gotas muito finas e, dependendo do tipo de máquina, a uma temperatura de cerca de 100 °C e uma pressão de até 8 bar. É possível limpar eficazmente não só pisos e mobiliário, mas também áreas de difícil acesso, onde o vapor consegue chegar.

      Um balcão de receção limpo

      A receção é uma área onde a higiene impecável é de máxima importância. Mesmo antes de os visitantes se aproximarem do balcão, deve ser-lhes dada a oportunidade de higienizar as mãos. As superfícies de contacto, tocadas por muitas pessoas, devem ser limpas e desinfetadas regularmente, e os painéis de Plexiglas®, instalados em muitos locais para proteger o pessoal, também requerem atenção. Para evitar que fiquem turvos ou riscados, devem ser limpos com um pano de microfibra fino e água. Se for utilizado um agente de limpeza adicional, este não deve ser altamente alcalino ou ácido, nem conter álcool em excesso, de forma a não danificar o material.

      Dica:

      Quando o pessoal sai e entra em mudança de turno, é também aconselhável prestar atenção à área atrás do balcão – o balcão e o telefone, por exemplo, devem ser limpos e desinfetados.

      Cleaning telephones