Mesmo com esta medida, os pavimentos continuam a necessitar, naturalmente, de uma limpeza profunda regular. No caso de pavimentos duros e resistentes, como azulejos ou linóleo, os sistemas manuais de limpeza são uma escolha popular para a limpeza de manutenção diária. Aspiradores secos ou aspiradores de líquidos e sólidos também têm demonstrado a sua utilidade na limpeza de manutenção, uma vez que cumprem uma vasta gama de tarefas, adaptando-se de forma flexível a diferentes tipos de pavimento.

Outro fator a considerar é que a utilização de um autolavável maniobrável é vantajosa para áreas a partir de 100 metros quadrados. Este não só trabalha de forma mais completa do que um sistema manual permite, como também atinge um resultado mais higiénico, pois a água suja é aspirada imediatamente. Mesmo em etapas de limpeza mais intensivas, como a limpeza intermédia e profunda, o autolavável assegura poupança de tempo e resultados impressionantes.

De particular importância na limpeza de pavimentos é o facto de os diferentes tipos de revestimentos usados nas áreas de receção apresentarem também exigências distintas de limpeza. Por isso, a natureza dos pavimentos deve ser tida em conta em todos os processos de limpeza.