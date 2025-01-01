Assim que o trabalho num talhão termina, é essencial procurar uma zona com vegetação onde seja possível fazer uma limpeza intermédia antes de sair do campo. Se isso não for viável, os acessórios devem ser levados ao pátio pelo menos uma vez por dia para remover a sujidade acumulada.

Atualmente, lavadoras de alta pressão de água fria, usadas sem detergentes, são parte comum das operações de limpeza diretamente no campo. Os modelos com motor de combustão são especialmente adequados, já que permitem trabalhar de forma autónoma, sem depender da rede elétrica, e oferecem o desempenho necessário para remover grandes quantidades de sujidade. Será igualmente necessário um depósito de água — por exemplo, um barril acoplado ao trator com hidráulico frontal ou um ponto de abastecimento existente no terreno.

Nos equipamentos de mobilização do solo, deve-se utilizar a lança de alta pressão a uma distância de 20 a 30 centímetros para eliminar terra e detritos. Como arados, fresas rotativas e outras ferramentas são bastante robustos, conseguem suportar a pressão mesmo a uma distância mais curta.