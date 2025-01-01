      Limpeza de acessórios agrícolas

      As máquinas e os acessórios agrícolas são concebidos para funcionar de forma contínua e estão permanentemente expostos às intempéries, bem como à sujidade e ao pó do ambiente de trabalho. A limpeza regular de arados, fresas rotativas, distribuidores de estrume e espalhadores de fertilizante é essencial para preservar o valor dos equipamentos e garantir que continuam operacionais.

      Além disso, limpar os acessórios após a utilização num determinado campo ajuda a quebrar cadeias de infeção, evitando que pragas sejam transportadas de um terreno para outro.

      Limpeza de arados e corta-matos no campo

      Máquinas para mobilização do solo, distribuidores de adubo, colhedoras de batata — existe uma grande variedade de equipamentos necessários nas explorações agrícolas. Os procedimentos de limpeza são, na sua maioria, semelhantes, mas há diferenças que devem ser consideradas para garantir que cada máquina é limpa de forma eficaz e com os resultados pretendidos.

      Cleaning attachments in the field

      Preservar o valor e a funcionalidade

      Equipamento de cultivo do solo, como arados, grades rotativas ou cultivadores, são máquinas pesadas e robustas que entram em contacto com grandes quantidades de solo e sujidade. A limpeza regular é necessária para que a sujidade persistente não cause danos ao equipamento.

      Também pode detetar e reparar danos escondidos sob a sujidade numa fase inicial. Isto reduzirá significativamente os seus custos de manutenção e assistência. A sujidade na estrada ao viajar entre campos também deve ser prevenida, pois pode colocar em perigo outros utilizadores da estrada.

      Attachement cleaning with a pressure washer attached to a water tank

      Tecnologia e operação

      Assim que o trabalho num talhão termina, é essencial procurar uma zona com vegetação onde seja possível fazer uma limpeza intermédia antes de sair do campo. Se isso não for viável, os acessórios devem ser levados ao pátio pelo menos uma vez por dia para remover a sujidade acumulada.

      Atualmente, lavadoras de alta pressão de água fria, usadas sem detergentes, são parte comum das operações de limpeza diretamente no campo. Os modelos com motor de combustão são especialmente adequados, já que permitem trabalhar de forma autónoma, sem depender da rede elétrica, e oferecem o desempenho necessário para remover grandes quantidades de sujidade. Será igualmente necessário um depósito de água — por exemplo, um barril acoplado ao trator com hidráulico frontal ou um ponto de abastecimento existente no terreno.

      Nos equipamentos de mobilização do solo, deve-se utilizar a lança de alta pressão a uma distância de 20 a 30 centímetros para eliminar terra e detritos. Como arados, fresas rotativas e outras ferramentas são bastante robustos, conseguem suportar a pressão mesmo a uma distância mais curta.

      Limpeza de pulverizadores de campo, colheitadeiras de batata e distribuidores de fertilizantes no campo

      A limpeza de pulverizadores de campo, distribuidores de fertilizantes, colheitadeiras de batata e escavadoras de batata é ainda mais importante do que as máquinas utilizadas para o cultivo do solo. Estes acessórios devem ser mantidos funcionais e valiosos para revenda. É necessário ter um cuidado especial com os fertilizantes, pois são particularmente suscetíveis à corrosão devido aos fertilizantes minerais agressivos.

      Proteger as águas subterrâneas e quebrar cadeias de infeção

      Há outra razão importante para limpar os acessórios após cada utilização. Existem requisitos legais para a pulverização de campo que variam de país para país e na Europa são baseados na Diretiva 2006/118/EC sobre a proteção das águas subterrâneas contra a poluição e deterioração. Muitas leis da UE ainda se aplicam no Reino Unido, será necessário falar com a agência para descobrir as leis aplicáveis. Estas leis têm como objetivo prevenir que altas concentrações de pesticidas entrem no sistema de esgotos ou nas águas subterrâneas, com consequências potencialmente perigosas.Por outro lado, o objetivo com colheitadeiras e escavadoras de batata é evitar o transporte de pragas como o wireworm (larva-alfinete) de um campo para o seguinte e quebrar cadeias de infeção.

      Cleaning field sprayers

      Tecnologia e operação

      Tal como acontece com as máquinas de lavoura, antes de deixar o campo, procure uma área coberta de vegetação onde a limpeza intermédia possa ocorrer com uma limpadora de pressão de água fria sem detergente. Necessita de dispositivos alimentados por motor de combustão ou a bateria, sendo estes últimos mais eficientes em termos energéticos, bem como de um fornecimento de água.

      Cleaning with a battery-powered pressure washer

      A fim de alcançar um bom resultado e remover todos os resíduos de solo, pesticidas e fertilizantes, é necessário seguir um padrão de limpeza específico. Primeiro, estes devem ser lavados minuciosamente de cima para baixo. Áreas particularmente sujas devem ser limpas por mais tempo e com maior atenção. Se a estrutura for complexa, trabalhe a partir de diferentes direções.

      Importante: Não se esqueça das rodas ou das partes sujas do trator. As águas residuais podem escoar na área coberta de vegetação.

      Cleaning attachments with high pressure

      Dica 1 – limpe rapidamente, mas com cuidado:

      A fim de limpar o distribuidor de fertilizantes corretamente, é importante lavar o resíduo do fertilizante mineral agressivo. Aconselha-se cuidado com componentes sensíveis, como o contador de pesagem ou os sensores incorporados. Portanto, reduza a pressão e aumente a sua distância do equipamento.

      Dica 2 – limpeza do pulverizador de campo:

      O pulverizador de campo tem eletrónica, hidráulica e sensores, tornando necessário trabalhar com menor pressão de água e a uma maior distância. Os operadores têm de usar o equipamento de proteção individual (EPI) fornecido para o manuseio de pesticidas.

      Limpeza dos acessórios no pátio

      É necessária uma estação de lavagem para limpar alfaias como arados e cultivadores na quinta. Pesticidas, resíduos de fertilizantes, óleo, gordura e tinta são lavados durante a limpeza, o que significa que existem especificações precisas para a construção da área de lavagem. A placa do piso deve ser impermeável a líquidos, e a água suja só pode ser descarregada através de um ralo predefinido com filtro e dispositivo de retenção.

      Cleaning attachments in the yard
      Cleaning attachments in the yard

      Mais tecnologia para um trabalho rápido na estação de lavagem

      A estação de lavagem oferece mais flexibilidade no que diz respeito à lavagem das alfaias do que no campo. Pode ser utilizada uma limpador de pressão de água fria móvel, mas a vantagem é que também se pode utilizar um sistema de alta pressão estacionário com fornecimento de água quente. A água quente alcança resultados mais rapidamente e encurta o tempo de secagem.

      Além disso, é possível aplicar um produto de limpeza biodegradável com uma lança de espuma de copo na estação de lavagem. Uma vez que a espuma de limpeza adere melhor do que um produto de limpeza normal, o agente de limpeza em espuma é mais eficaz e acelera o processo de limpeza.

      Manter o sistema de filtro e a bacia de evaporação

      É importante limpar o sistema de filtro na estação de lavagem em intervalos especificados. Uma limpadora de alta pressão e um aspirador de líquidos/sólidos são adequados para este fim. A sujidade removida deve ser eliminada adequadamente. Outra forma de recolher as águas residuais é uma bacia de evaporação. A água evapora e os resíduos são decompostos por bactérias que vivem numa substância de suporte. Os resíduos restantes devem ser removidos regularmente, o que também pode ser feito com uma limpador de alta pressão. Uma vez que as bacias de evaporação são limpas uma após a outra, a água suja que se acumula ao limpar uma bacia pode ser recolhida na seguinte.

      Cleaning and maintaining the wash station

      Guia de Vendas - Agricultura

      Download

      Guia de Vendas Agentes de Limpeza na Agricultura

      Download
      DE VOLTA À VISÃO GERAL