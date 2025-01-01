Os andaimes frequentemente enfrentam condições adversas nos locais de construção, o que pode causar desgaste ao longo do tempo. Por isso, é essencial limpar bem o andaime após cada utilização, verificando se as soldaduras e os componentes metálicos não apresentam deformações e inspecionando os revestimentos de contraplacado para detectar quaisquer sinais de danos. Dobradiças, travas, contrapinos e alavancas de segurança também devem ser cuidadosamente limpos de quaisquer resíduos de gesso, argamassa ou tinta que possam se acumular.

A limpeza a alta pressão com reboques HDS potentes é frequentemente suficiente para a maioria dos trabalhos de limpeza. No entanto, em alguns casos, o andaime pode estar tão sujo que é necessária uma limpeza com pressão ultra-alta. É importante observar que as regulamentações específicas de cada país podem determinar quem é responsável pela limpeza do andaime. No Reino Unido, apenas indivíduos ou empresas licenciados podem montar andaimes e também são responsáveis por garantir que sejam seguros para uso. Dependendo do acordo entre o cliente e a empresa de aluguer, o cliente poderá ter de pagar pela limpeza ou pelos custos da empresa de aluguer para limpar o andaime sujo.