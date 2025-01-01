      Limpeza de andaimes

      Os andaimes são normalmente alugados durante o período de duração de um projeto de construção e, posteriormente, entregues ao próximo cliente. Por isso, é necessária uma limpeza completa para garantir que sejam seguros e possam ser usados pelo maior tempo possível, mantendo a sua aparência bem cuidada. Para isso, os limpadores de ultra-alta pressão são uma excelente opção para remover quaisquer resíduos de tinta, betão ou silicone que possam permanecer na superfície dos andaimes. No entanto, é fundamental selecionar os acessórios adequados e a pressão da água para limpar eficazmente os andaimes sem causar danos. Ao fazer isso, pode garantir a satisfação do cliente e manter a segurança e a longevidade dos andaimes.

      Limpeza de andaimes com um limpador de ultra-alta pressão

      Os andaimes frequentemente enfrentam condições adversas nos locais de construção, o que pode causar desgaste ao longo do tempo. Por isso, é essencial limpar bem o andaime após cada utilização, verificando se as soldaduras e os componentes metálicos não apresentam deformações e inspecionando os revestimentos de contraplacado para detectar quaisquer sinais de danos. Dobradiças, travas, contrapinos e alavancas de segurança também devem ser cuidadosamente limpos de quaisquer resíduos de gesso, argamassa ou tinta que possam se acumular.

      A limpeza a alta pressão com reboques HDS potentes é frequentemente suficiente para a maioria dos trabalhos de limpeza. No entanto, em alguns casos, o andaime pode estar tão sujo que é necessária uma limpeza com pressão ultra-alta. É importante observar que as regulamentações específicas de cada país podem determinar quem é responsável pela limpeza do andaime. No Reino Unido, apenas indivíduos ou empresas licenciados podem montar andaimes e também são responsáveis por garantir que sejam seguros para uso. Dependendo do acordo entre o cliente e a empresa de aluguer, o cliente poderá ter de pagar pela limpeza ou pelos custos da empresa de aluguer para limpar o andaime sujo.

      A construction site with scaffolds

      Técnica e acessórios para limpar andaimes sujos

      Os limpadores de ultra-alta pressão provaram ser um método poderoso e eficiente para remover sujeira teimosa, oferecendo a vantagem adicional de flexibilidade no ajuste da vazão de água, pressão de trabalho e formato do bocal para atender a requisitos específicos de limpeza.

      Dispositivos com um caudal de água de 900 litros ou mais são normalmente utilizados para a limpeza de andaimes, com uma pressão máxima de até 1000 bar para estruturas metálicas com sujidade difícil de remover. Para tábuas de madeira, recomenda-se uma pressão mais baixa, entre 350 e 500 bar. O uso de um bocal rotativo também é recomendado para uma limpeza potente e rápida, com a opção de um jato único ou um jato de 4 a 6 vezes para uma limpeza mais rápida.

      Ao utilizar tecnologia de ultra-alta pressão para limpar andaimes, é essencial usar o equipamento de proteção individual (EPI) necessário. Dependendo do nível de pressão, o EPI pode incluir um capacete de segurança com viseira, luvas e botas de segurança, roupas de proteção impermeáveis e proteção auditiva industrial.

      A person in white work clothes cleans a scaffolding board with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

      Dica 1 – Não é necessário usar detergentes nem água quente:

      A elevada energia mecânica dos limpadores de ultra-alta pressão torna desnecessário o uso de detergentes ou água quente na limpeza de andaimes.

      Dica 2 – Estão disponíveis sistemas automatizados de pressão ultra-alta:

      Também estão disponíveis sistemas automatizados de ultra-alta pressão para acelerar a limpeza de andaimes sujos. Normalmente, estes podem ser adaptados individualmente às condições locais.

      EXCURSUS – Limpeza de andaimes sujos: importante para a qualidade do canteiro de obras

      As empresas que alugam andaimes também costumam oferecer serviços de aluguer de cofragens. No entanto, se a cofragem não for limpa cuidadosamente após o uso, os resíduos de betão podem dificultar a montagem firme e causar vazamentos no betão recém-derramado. Além disso, esses resíduos podem deixar marcas e amolgadelas desagradáveis nas paredes, tetos ou colunas. Para uma limpeza eficaz do betão fresco, é suficiente uma pressão de 350 a 500 bar. No entanto, após quatro dias, quando o betão já endureceu, é necessária uma pressão de pelo menos 1.000 bar para uma limpeza eficiente.

      A person wearing protective clothing is cleaning formwork with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

      Limpeza da cofragem

      A qualidade da cofragem é crucial na produção de diferentes superfícies e elementos de construção em betão, tais como moldes de betão pré-fabricado. É necessário prestar especial atenção à limpeza da cofragem, pois é isso que as superfícies de betão de alta qualidade exigem. A cofragem utilizada para o betão pré-fabricado deve, portanto, ser limpa após cada aplicação. Equipamentos de limpeza potentes, como máquinas de limpeza de alta pressão, são muito adequados para este fim. Os dispositivos não só limpam profundamente, como também são suaves para a superfície de betão e flexíveis de usar. Também podem ser usados para remover resíduos de betão endurecido sem deixar marcas. O produto de limpeza, a pressão da água e a quantidade de água podem ser ajustados de acordo com o grau de sujidade. Dessa forma, é possível limpar a cofragem completamente sem danifica-la.

