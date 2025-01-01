Mariscos como peixe, camarão, lagosta e afins são alimentos populares em todo o mundo. Apenas o consumo de peixe atingiu um recorde de 20,5 quilogramas per capita em 2020, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Para além da captura tradicional de peixes ou crustáceos selvagens, existe a aquacultura para ajudar a fornecer à população mundial marisco adicional. Em todas as áreas de uma aquacultura, a limpeza e a desinfeção são muito importantes ao longo de todo o processo – desde a criação até ao transporte dentro das instalações.