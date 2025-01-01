      Limpeza de aquaculturas

      Para garantir um fornecimento constante de marisco e peixe, existe um foco cada vez maior na aquacultura, bem como na criação de crustáceos e afins, a par da pesca comercial. Ambos os setores têm algo em comum: a limpeza e a desinfeção são de importância fundamental.

      Alimentos populares da aquacultura

      Mariscos como peixe, camarão, lagosta e afins são alimentos populares em todo o mundo. Apenas o consumo de peixe atingiu um recorde de 20,5 quilogramas per capita em 2020, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Para além da captura tradicional de peixes ou crustáceos selvagens, existe a aquacultura para ajudar a fornecer à população mundial marisco adicional. Em todas as áreas de uma aquacultura, a limpeza e a desinfeção são muito importantes ao longo de todo o processo – desde a criação até ao transporte dentro das instalações.

      Tarefas de limpeza na aquicultura

