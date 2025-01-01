Em pavilhões de lavagem com azulejos, um agente de limpeza ácido é adequado para limpeza e manutenção, removendo rapidamente e de forma eficaz gorduras, resíduos de cera, vestígios de ferrugem e calcificação. Para combater este tipo de sujidade, os fabricantes oferecem produtos especiais para pavilhões de lavagem e limpeza de azulejos, adequados tanto para limpeza profunda como de manutenção. Fendas e juntas com cimento devem ser previamente humedecidas com água ao utilizar agentes de limpeza ácidos. Em pavilhões com pavimentos ou paredes em betão, devem ser usados agentes alcalinos, pois são menos agressivos para o material. Aplica-se aqui o seguinte lema: é preferível limpar regularmente do que utilizar agentes de limpeza ácidos.

Ao utilizar lavadoras de alta pressão, a temperatura e a dosagem do produto são ajustadas às zonas sujas e, em seguida, o chão e as paredes são humedecidos. Após um curto tempo de contacto, dependendo do grau de contaminação, as superfícies são enxaguadas com água limpa sob alta pressão. Deve ter-se cuidado para que o concentrado de limpeza não seque, pois caso contrário podem formar-se manchas. Por isso, recomenda-se limpar o pavilhão de lavagem de forma faseada.

Na escolha do agente de limpeza, os proprietários/operadores devem certificar-se de que é adequado para todas as superfícies e materiais instalados num sistema de lavagem de veículos. Do ponto de vista ambiental, é necessário utilizar agentes de limpeza para pavilhões que sejam biodegradáveis, livres de NTA e facilmente separáveis, ou seja, o óleo e a água podem ser rapidamente separados no separador de óleo.