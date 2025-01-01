      Limpeza de Áreas de Lavagem

      Quem vende limpeza deve dar o exemplo. Isto também se aplica a proprietários e operadores de sistemas de lavagem de veículos. A limpeza e manutenção regulares da área de lavagem, do sistema de lavagem de veículos e das escovas de lavagem preservam o valor, melhoram a aparência e os resultados de limpeza e podem ser um fator decisivo para concessionários de automóveis, oficinas e estações de serviço no que diz respeito à lealdade do cliente. Com as lavadoras e implementos certos, nada mais pode ficar no caminho da limpeza.

      Lealdade do cliente graças a uma aparência bem cuidada

      Os sistemas de lavagem de veículos ou áreas de lavagem em oficinas tornam-se desagradáveis com o tempo se não forem limpos regularmente. A sujidade que entra nos veículos é responsável por isso. Se um sistema for operado para lavagens por contrato e, portanto, acessível a clientes, desempenha um papel essencial na perceção pública da empresa. O facto de os clientes regressarem a uma lavagem de carros depende em grande parte do seu estado.

      Mesmo que uma área de lavagem negligenciada não tenha inicialmente quaisquer efeitos diretos no resultado da lavagem do veículo, pode presumir-se que a aparência afeta a confiança no desempenho do sistema – e, portanto, em última análise, as vendas. A limpeza regular da área de lavagem é, portanto, imperativa. Isto porque contribui não só para uma melhor impressão visual, mas também previne um aumento nos custos de manutenção.

      Dica:

      Os intervalos de limpeza da área de lavagem baseiam-se nos volumes de lavagem. Os picos sazonais também têm um impacto na frequência com que a área deve ser limpa. No entanto, a limpeza é geralmente recomendada a cada quatro a oito semanas.

      O efeito positivo da água quente e da alta pressão na limpeza de áreas de lavagem

      Sujidade nos chãos, paredes, portões, painéis e vidros: Máquinas profissionais podem ajudar eficazmente os esforços para uma área de limpeza bem cuidada. As lavadoras de alta pressão desempenham um papel importante na manutenção de túneis de lavagem e áreas de lavagem. Em comparação com métodos sem pressão, são caracterizadas por um menor consumo de água e maior poder de limpeza. As lavadoras de alta pressão aquecidas que geram água quente e abordam a sujidade persistente ainda mais rapidamente e de forma mais eficaz oferecem ainda mais benefícios. As lavadoras de alta pressão de água quente são particularmente vantajosas quando se trata de remover óleos, graxas ou partículas de fuligem.

      Vantagens das lavadoras de alta pressão com água quente

      A limpeza com água quente: As lavadoras de alta pressão conseguem limpar ainda melhor mantendo a mesma pressão. Para além de oferecerem resultados superiores e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, o uso de lavadoras de alta pressão com água quente também apresenta um efeito mensurável de redução de germes. Quando se utiliza o modo de vapor, até as superfícies mais delicadas podem ser limpas de forma suave com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem reduzir a pressão de trabalho, o tempo necessário e a quantidade de detergente utilizada. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diferentes possibilidades para optimizar o processo de limpeza.

      Limpeza de pavimentos e paredes em túneis de lavagem utilizando um limpa-superfícies

      A surface cleaner is recommended for cleaning floors and walls. It is connected to the spray lance of the high-pressure cleaner. It comprises a stainless steel or plastic casing which can be easily moved by castors. Surface cleaners are equipped with, e.g., a ceramic-mounted, rotating spray arm, where two flat jet nozzles are located.

      Paredes

      Para trabalho em paredes, a pistola de alta pressão pode também ser ligada a acessórios, como um limpa-superfícies, sem a lança de pulverização. Desta forma, a limpeza de paredes e pavimentos é realizada até dez vezes mais depressa e de forma mais uniforme do que com uma lança de pulverização utilizada livremente.

      Chão

      Para drenar a água suja de forma controlada, existem limpa-superfícies que funcionam segundo o princípio de Venturi. É utilizada uma boquilha de jato que gera vácuo na parte traseira da cobertura. A água suja é imediatamente aspirada novamente através de uma boquilha de extração. Com um tubo longo, a utilizadora pode encaminhá-la para um ralo, recipiente ou depósito. As zonas limpas ficam acessíveis novamente em pouco tempo. Já não é necessário enxaguar a água suja, o que não só poupa tempo, como também reduz o consumo de água e de energia.

      Limpeza de áreas de lavagem: eficaz quando utilizada corretamente

      Em pavilhões de lavagem com azulejos, um agente de limpeza ácido é adequado para limpeza e manutenção, removendo rapidamente e de forma eficaz gorduras, resíduos de cera, vestígios de ferrugem e calcificação. Para combater este tipo de sujidade, os fabricantes oferecem produtos especiais para pavilhões de lavagem e limpeza de azulejos, adequados tanto para limpeza profunda como de manutenção. Fendas e juntas com cimento devem ser previamente humedecidas com água ao utilizar agentes de limpeza ácidos. Em pavilhões com pavimentos ou paredes em betão, devem ser usados agentes alcalinos, pois são menos agressivos para o material. Aplica-se aqui o seguinte lema: é preferível limpar regularmente do que utilizar agentes de limpeza ácidos.

      Ao utilizar lavadoras de alta pressão, a temperatura e a dosagem do produto são ajustadas às zonas sujas e, em seguida, o chão e as paredes são humedecidos. Após um curto tempo de contacto, dependendo do grau de contaminação, as superfícies são enxaguadas com água limpa sob alta pressão. Deve ter-se cuidado para que o concentrado de limpeza não seque, pois caso contrário podem formar-se manchas. Por isso, recomenda-se limpar o pavilhão de lavagem de forma faseada.

      Na escolha do agente de limpeza, os proprietários/operadores devem certificar-se de que é adequado para todas as superfícies e materiais instalados num sistema de lavagem de veículos. Do ponto de vista ambiental, é necessário utilizar agentes de limpeza para pavilhões que sejam biodegradáveis, livres de NTA e facilmente separáveis, ou seja, o óleo e a água podem ser rapidamente separados no separador de óleo.

      Wash brush cleaning in gantry car washes

      Limpeza regular das escovas de lavagem em lavagens automáticas tipo ponte rolante

      A atenção não deve ser dedicada apenas à própria nave de lavagem; a lavagem automática tipo ponte rolante também é crucial. O foco aqui está nas escovas de lavagem. Se o sistema estiver ajustado às cerdas correspondentes da escova e a quantidade de agente de limpeza for corretamente dosada, as substâncias limpam-se em grande parte sozinhas.

      Dependendo do tipo de sujidade ou da presença de água com calcário, deve também ser utilizado um agente de limpeza que cumpra os requisitos legais. Recomenda-se o seguinte método:

      1. Pulverizar a escova de lavagem com o agente de limpeza.
      2. Enxaguar com água após um curto tempo de contacto.

      A maioria dos fabricantes recomenda ainda que o sistema e as escovas sejam mantidos e limpos por profissionais uma ou duas vezes por ano.

      A manutenção das escovas de lavagem faz sentido não só para preservar o valor do equipamento, mas também considerando os clientes e as suas expectativas quanto à aparência do sistema de lavagem. Quando uma escova de lavagem precisa de ser substituída, o seu estado e a diminuição da capacidade de limpeza tornam-se visíveis. O serviço é geralmente realizado pelo departamento de assistência ao cliente do fabricante do sistema. A substituição demora algumas horas e é frequentemente combinada com trabalhos de manutenção programados.

      Garantir a funcionalidade da zona de lavagem

      Pontos críticos: Barreiras de luz, sensores e carris

      A sujidade deve ser removida regularmente para garantir o correto funcionamento do equipamento técnico. As barreiras de luz são um exemplo. Estas detetam se existe algum obstáculo, por exemplo, uma pessoa, no sistema e asseguram que a máquina é parada. Além disso, detetam também o comprimento do veículo a lavar, bem como os seus contornos e saliências. As barreiras de luz são, por isso, um instrumento importante para a segurança das pessoas e do veículo.

      A limpeza regular dos sensores não é apenas uma questão estética. Prevê o risco de acidentes. Se um sistema não for limpo regularmente, óleo, lama ou outros contaminantes podem acumular-se nos componentes mecânicos e prejudicar o seu funcionamento.

      Uma área crítica são, por exemplo, os carris, que podem ficar obstruídos com acumulação de lama e assim afetar os processos de trabalho.

      Atenção aos pormenores

      Para além da limpeza da nave de lavagem, os responsáveis devem também ter em consideração outras áreas importantes. A substituição de películas desbotadas na zona de entrada, a repintura de áreas onde a tinta se descolou ou se desgastou, a introdução de uma nova fragrância em conjunto com os produtos de lavagem, bem como superfícies de vidro limpas e uma entrada varrida, influenciam a perceção dos condutores. Onde existe limpeza, o cliente confia num bom resultado de lavagem.

