      Limpeza de armazéns agrícolas

      Biossegurança, saúde dos colaboradores e manutenção do valor: Muitas toneladas de pó são geradas em terrenos agrícolas durante a colheita de batatas e cebolas, especialmente durante o armazenamento e transporte, ensacamento e embalamento. O pó também é inevitável na produção de cereais em cada etapa do processamento. A qualidade da colheita, a saúde dos colaboradores e o valor das máquinas só podem ser mantidos se os armazéns agrícolas forem limpos regularmente e as partículas finas, bem como as pragas associadas, forem completamente removidas dos armazéns de patos e de ração.

      Remoção do pó do armazém deixado pelos vegetais armazenados

      Durante o pós-colheita de batatas ou cebolas, são geradas toneladas de pó, constituído por solo agrícola moído que se espalha por todo o lado devido ao movimento dos produtos e ao tráfego de veículos agrícolas. Embora algum pó possa ser removido com uma vassoura, a maior parte é levantada no ar. É assim que as partículas finas acabam sobre mesas de trabalho, transportadores, prateleiras, vigas superiores e nas tesouras do telhado dos armazéns. Contudo, é precisamente aqui que o pó se torna uma fonte de perigo.

      Limpeza de armazéns agrícolas: remoção de bolor e outros problemas

      Sob a influência da humidade do ar, pode desenvolver-se bolor ou micotoxinas — produtos metabólicos tóxicos dos fungos do bolor — em locais de difícil visualização. Pragas e patógenos também podem instalar-se, o que conduz à redução do valor dos produtos armazenados e à perda de rendimentos. Se os contaminantes não forem removidos, podem ser introduzidos no gado através da ração ou, no pior dos casos, chegar ao consumidor. É necessária tecnologia de limpeza eficiente e de alto desempenho para a limpeza de armazéns, de modo a evitar danos económicos, bem como riscos para a higiene e a saúde.

      Limpeza regular do piso em armazéns agrícolas

      Varrer regularmente

      Se o solo for limpo diariamente durante a colheita após o armazenamento, as partículas finas de pó podem ser recolhidas rapidamente e devolvidas ao campo ou eliminadas. Varredoras potentes oferecem um apoio importante para realizar esta tarefa de forma rápida e eficiente.

      Ao escolher a máquina adequada, a sua capacidade de lidar com grandes quantidades de pó fino é crucial. Um filtro apropriado, com a limpeza adequada, tem um papel importante neste processo. Deve escolher-se o tamanho do depósito de acordo com o volume de pó que se pretende recolher, e a largura de trabalho deve corresponder ao tamanho da área. Dependendo do espaço disponível, também deve decidir-se se faz sentido utilizar uma máquina portátil ou uma máquina de condução.

      Farming warehouse cleaning with a Kärcher sweeper ride-on

      Dica 1 – Escovas laterais:

      Recomenda-se utilizar a escova lateral apenas para varrer cantos e bordas. Ao limpar superfícies, pode ser levantada para agitar menos pó.

      Dica 2 – Aba para detritos grosseiros:

      É preferível que a varredora tenha uma aba para detritos grosseiros, de modo a recolher resíduos maiores, como pedras ou produtos agrícolas que tenham caído no chão.

      Aspiradores de água e pó para usos especiais

      Os aspiradores de água e pó removem grandes quantidades de pó de forma eficaz e sem interrupções. Um bocal com rodo torna-os adequados para limpar áreas maiores. São também a solução ideal para zonas obstruídas ou de difícil acesso, onde uma varredora não pode ser utilizada.

      O filtro adequado retira o pó do ar de escape, o que é importante para a segurança do utilizador. A limpeza automática do filtro e, no caso de quantidades muito elevadas de pó, a utilização de um pré-separador para proteger o filtro principal podem aumentar a longevidade do equipamento.

      Floor cleaning in the farm warehouse with a wet/dry vacuum cleaner

      Dica – O filtro:

      O desempenho adequado do filtro depende da classe de pó. Segundo a norma DIN EN 60335-2-69, o AGW (limite de exposição ocupacional) para a classe de pó L é superior a 1 mg/m³, não existindo requisitos especiais para filtração e eliminação. Para a classe de pó M (AGW entre 0,1 e 1 mg/m³), o filtro deve ter uma permeabilidade inferior a 0,1%. A classe de pó H (AGW abaixo de 0,1 mg/m³) exige uma permeabilidade do filtro de 0,005% e eliminação sem perdas.

      Limpeza completa das superfícies antes do armazenamento da nova colheita

      Antes de armazenar a nova colheita, devem ser limpas cuidadosamente todas as superfícies e pisos do armazém. Os aspiradores multifuncionais de água e pó podem aspirar sujidade seca e húmida, de modo a que prateleiras, vigas e outros objetos fiquem facilmente livres de pó ou sujidade húmida.

      Se a tarefa for limpar vigas e tubagens mais altas no armazém ou no teto da construção, podem ser conectados vários tubos de sucção ou utilizar um elevador tipo “cherry picker”. Escovas, com ou sem adaptadores radiais, garantem que até áreas de difícil acesso possam ser alcançadas com facilidade. Para sujidade mais persistente, auxiliares mecânicos, como escovas ou raspadores, podem aumentar o desempenho do aspirador.

      Cleaning higher, hard to reach places

      Dica 1 – Caixas de transporte:

      Não se devem esquecer as caixas de transporte no armazém. A sua estrutura complexa em losango deve ser limpa de resíduos de pó e terra na estação de lavagem, utilizando uma lavadora de alta pressão. Devem ser deixadas a secar completamente antes de serem armazenadas novamente.

      Dica 2 – Remover o clorprofame:

      O inibidor de germinação de batata clorprofam {CIPC) já não está aprovado em toda a Europa. De qualquer forma, as instalações de armazenamento de batata devem ser limpas minuciosamente antes de cada operação de armazenamento – desde os canais superiores e subterrâneos até ao equipamento e maquinaria de armazenamento. Apenas varrer não é suficiente para cumprir os limites de (CIPC}, sendo necessário realizar uma limpeza regular e rigorosa.

      Removing chlorpropham from potato stores

      O uso de clorprofame (CIPC) já não é aprovado na Europa para inibir a germinação das batatas. Os espaços de armazenamento de batatas devem ser limpos cuidadosamente antes de guardar cada nova colheita. Isto inclui os canais superiores e inferiores, bem como os equipamentos e máquinas de armazenamento. Varrer as salas de armazenamento não é suficiente para cumprir os requisitos de limpeza relativos ao CIPC, sendo necessário que a limpeza completa seja realizada de forma regular.

      Saiba mais

      Pó do processamento de cereais na agricultura: limpar o armazenamento, mantendo a saúde e a segurança

      O pó está presente em toda a produção de cereais, desde a colheita até ao transporte, armazenamento e entrega ao moinho. A remoção consistente de partículas finas em todas as etapas de produção é fundamental para proteger a saúde dos colaboradores contra doenças respiratórias. É também a única forma de manter a elevada qualidade da colheita. Limpar cuidadosamente as instalações de armazenamento agrícola antes e durante o armazenamento evita que pragas sejam transportadas da colheita anterior para a nova. É também possível eliminar ninhos de bolor e crescimentos indesejados.

      Os compressores de ar são frequentemente utilizados para limpar armazéns de cereais. Embora o ar comprimido remova o pó das superfícies de forma fiável, as partículas dispersam-se pelo ambiente e provocam elevada exposição para o operador. Um aspirador de água e pó garante que o pó não se levante, mas seja removido das paredes e superfícies. Um tubo de extensão permite um trabalho eficiente. Para os pisos, varredoras ou aspiradores de água e pó com bocal de rodo são soluções adequadas para remover o pó de forma rápida e eficaz.

      Dica – Varredoras:

      Para minimizar o risco de contaminação por pragas migratórias, como ratos ou camundongos, devem ser utilizadas varredoras para a limpeza nas imediações dos armazéns.

      Manter o valor e evitar danos: limpeza das máquinas antes dos preparativos para o inverno

      As máquinas representam uma grande parte do investimento na agricultura e funcionam frequentemente por longos períodos sem interrupção. A limpeza regular garante a prevenção de danos ou a deteção precoce de estragos escondidos sob o pó e a sujidade. Devem também ser limpas e mantidas todas as máquinas antes de serem armazenadas para o inverno.

      Dependendo do tamanho das máquinas e da exploração, pode ser conveniente investir numa unidade de alta pressão fixa como alternativa à lavadora de alta pressão móvel. A unidade, com bomba de alta pressão, é instalada permanentemente e protegida contra geadas no interior do edifício. Está ligada a vários pontos de acesso através de canalizações.

      O utilizador pode ativar o sistema por comando à distância com o toque de um botão, de modo a iniciar a limpeza sem necessidade de grande preparação. A unidade fixa pode ser utilizada para limpeza nas estações de lavagem, nos estábulos, na área de ordenha e em outras zonas. Como cada ponto de acesso está equipado com os seus próprios acessórios, a sujidade e os germes não são transportados para o interior da exploração, permitindo manter elevados padrões de higiene.

      Limpeza de painéis fotovoltaicos:

      Os sistemas fotovoltaicos estão frequentemente instalados em armazéns agrícolas. Se já tiver investido numa lavadora de alta pressão para os trabalhos de limpeza na exploração, pode também limpar os sistemas fotovoltaicos de forma eficiente com os acessórios adequados. Se não forem limpos regularmente dos resíduos deixados pelo tempo e pela poluição do ar, a produção de eletricidade pode diminuir até 30%.

      Limpeza de painéis solares e fotovoltaicos

      Inicialmente afirmava-se que a limpeza e manutenção dos sistemas fotovoltaicos não eram necessárias. No entanto, tornou-se evidente que o tempo e a poluição do ar deixam marcas. Para utilizar a energia solar da forma mais eficiente possível e manter a produção de eletricidade ao nível mais elevado, é necessária uma limpeza profissional regular com o equipamento adequado.

      Saiba mais

      Limpeza higiénica de armazéns de ração

      A ração higiénica é hoje mais do que nunca a base de uma produção pecuária bem-sucedida. A limpeza garante que a saúde dos animais não seja colocada em risco por roedores, outras pragas, bolor ou micotoxinas. Por isso, devem ser removidos regularmente contaminantes, como o pó, dos silos. No caso de silos exteriores, deve ter-se especial cuidado para que o seu conteúdo seja sujeito a variações diárias de temperatura e à formação de condensação. Deve ser realizada pelo menos uma inspeção antes do enchimento e uma limpeza básica anual.

      Limpeza de silos

      Silos planos ou móveis, silos altos, sacos de silo em Trevira — existem várias formas de armazenar alimentos fermentados e secos, outros componentes da ração e estrume líquido. Se houver falta de higiene na exploração, a contaminação provocará perdas de rendimento e problemas de saúde para os animais. Para evitar isso, cada silo deve ser limpo cuidadosamente após cada período de armazenamento.

