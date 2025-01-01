Remoção do pó do armazém deixado pelos vegetais armazenados

Durante o pós-colheita de batatas ou cebolas, são geradas toneladas de pó, constituído por solo agrícola moído que se espalha por todo o lado devido ao movimento dos produtos e ao tráfego de veículos agrícolas. Embora algum pó possa ser removido com uma vassoura, a maior parte é levantada no ar. É assim que as partículas finas acabam sobre mesas de trabalho, transportadores, prateleiras, vigas superiores e nas tesouras do telhado dos armazéns. Contudo, é precisamente aqui que o pó se torna uma fonte de perigo.

Limpeza de armazéns agrícolas: remoção de bolor e outros problemas

Sob a influência da humidade do ar, pode desenvolver-se bolor ou micotoxinas — produtos metabólicos tóxicos dos fungos do bolor — em locais de difícil visualização. Pragas e patógenos também podem instalar-se, o que conduz à redução do valor dos produtos armazenados e à perda de rendimentos. Se os contaminantes não forem removidos, podem ser introduzidos no gado através da ração ou, no pior dos casos, chegar ao consumidor. É necessária tecnologia de limpeza eficiente e de alto desempenho para a limpeza de armazéns, de modo a evitar danos económicos, bem como riscos para a higiene e a saúde.