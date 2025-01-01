      Limpeza de armazéns

      É certamente vantajoso manter o armazém de materiais impecável. Isto não se aplica apenas a pequenas salas de armazenamento, como as das oficinas, mas também a armazéns de grandes dimensões. No entanto, a saúde e segurança no trabalho e a proteção do material armazenado são sempre questões fundamentais. Em particular, os pisos devem estar limpos e seguros para caminhar, de forma a prevenir o risco de acidentes provocados por uma limpeza inadequada. Esta limpeza pode ser realizada de forma eficiente utilizando varredoras e lavadoras-aspiradoras configuráveis individualmente.

      Diferentes técnicas de limpeza para diferentes tipos de sujidade

      Ao transportar material de armazém de A para B, qualquer movimento feito pelos trabalhadores, empilhadores ou veículos de chão levanta pó. Aspirar sistematicamente este pó não só ajuda a manter a limpeza e a segurança, como também protege o material armazenado e evita que fique empoeirado. Além disso, não é invulgar encontrar restos de papel de etiquetas rasgadas ou documentos de transporte, pedaços de folha de alumínio ou estilhaços de madeira nos armazéns. Pode remover facilmente o pó, pelusa e pequenos resíduos de papel com uma vassoura, uma varredora (aspiradora) ou um aspirador – dependendo do tamanho do armazém. Ao escolher as máquinas e os conceitos de limpeza adequados, o tamanho do espaço é um fator determinante.

      Varredura no armazém: Remoção segura do pó

      Particularmente na limpeza de armazéns, uma varredora-aspiradora é preferível a uma varredora de uso único devido aos maiores volumes de pó envolvidos. Durante o processo de varredura, a varredora-aspiradora agita o pó com uma escova de rolo, aspira a sujidade utilizando uma turbina de sucção (ventoinha) e depois a separa através de um sistema de filtros. Isto significa que a quantidade de pó é reduzida durante a limpeza. A vida útil dos filtros de pó fino pode ser prolongada consideravelmente com a limpeza regular. Isto pode ser feito com o toque de um botão ou automaticamente, dependendo do tipo de máquina.

      Para além do pó e dos resíduos de papel, frequentemente encontram-se resíduos de folha de alumínio, fitas de embalagem ou estilhaços de madeira de paletes nos pisos dos armazéns. Esta sujidade grossa deve ser removida manualmente. Caso contrário, há risco de entupimento das máquinas ou de material ficar preso na escova de rolo. Esta sujidade grossa pode ser removida com uma vassoura ou um recolhedor de lixo.

      Dica: Trabalho sem pó

      Para trabalhar num ambiente o mais livre possível de pó, existe uma cobertura ajustada feita de tecido de linho revestido a PVC. Esta é esticada sobre toda a área frontal da varredora até às rodas traseiras com um fecho de velcro. Os acessórios reduzem, assim, ainda mais a dispersão do pó.

      Limpeza localizada no armazém

      Para pequenas tarefas de limpeza ocasionais – seja nos pisos, nas prateleiras ou nas salas de armazenamento – um aspirador húmido e seco do tamanho adequado é a solução ideal, uma vez que é versátil e rapidamente pronto a usar, especialmente em áreas de armazenamento muito pequenas. Isto permite aspirar rapidamente pó, marcas de água e líquidos derramados. Se estiver a limpar prateleiras de armazenamento muito pequenas, também podem ser utilizados equipamentos manuais compostos por panos e baldes.

      Limpeza de pisos no armazém com lavadoras-aspiradoras

      O primeiro aspeto a considerar é o tipo de piso. Os armazéns de pequenas oficinas utilizam frequentemente cerâmica, como azulejos de grés fino, por serem robustos e apresentarem absorção de humidade muito baixa. Por outro lado, os armazéns empresariais e centros logísticos têm frequentemente pavimentos industriais feitos de betonilha ou revestimentos sintéticos resilientes, como resina sintética.

      Como os pisos dos armazéns podem variar bastante, existe também uma variedade de tecnologias de limpeza à disposição. Dois dos principais critérios para decidir qual tecnologia utilizar são o estado do piso e os tipos de sujidade no armazém. As lavadoras-aspiradoras com tecnologia de rolos são particularmente adequadas para este tipo de limpeza devido à grande quantidade de sujidade grossa. Isto deve-se ao facto de a sujidade restante poder ser recolhida numa única operação, graças à função de varrimento prévio dos rolos.

      Limpeza de azulejos de grés fino

      Os azulejos de grés fino são um revestimento de pavimento atrativo e muito popular, destacando-se pelas suas qualidades robustas e antideslizantes, bem como pela sua muito baixa taxa de absorção de humidade. Um meio de design moderno e seguro, é hoje impossível imaginar revestimentos de pavimento sem o grés fino.

      Limpeza de pavimentos de cimento.

      O pavimento em cimento é o tipo de piso mais utilizado. Esta cobertura de chão requer atenção especial no que diz respeito à limpeza e manutenção, uma vez que não só tem de suportar um esforço considerável, como também deve cumprir as normas de segurança no trabalho. Para limpezas profundas, de manutenção ou intermédias, tudo depende da escolha do equipamento adequado.

      A escolha do processo mecânico adequado (rolo ou disco) e da ferramenta de limpeza apropriada (almofada ou escova) depende do tipo de pavimento e da natureza da sujidade.

      Como regra geral, se não prejudicar o pavimento, deve utilizar-se um agente de limpeza alcalino. Se optar por um agente de limpeza ácido, é necessário garantir que as juntas de cimento sejam previamente humedecidas com água, de forma a não serem danificadas.

      Em particular, ao utilizar varredoras-lavadouras em armazéns, deve assegurar-se que estas máquinas deixam o pavimento seco. Isto é especialmente importante, pois as áreas limpas são frequentemente percorridas de imediato ou atravessadas por empilhadores. É fundamental garantir a segurança e saúde no trabalho.

      Máquinas Combinadas para Armazéns Muito Grandes: Varrer, Esfregar e Aspirar Numa Única Máquina

      Recomendamos a utilização de máquinas combinadas em armazéns muito grandes com áreas superiores a 10.000 metros quadrados. Em tais áreas, são utilizadas máquinas com aspiração de pó e uma área de filtro de até 10 metros quadrados. Estas máquinas varrem, esfregam e aspiram num único passo, poupando tempo e aumentando a produtividade, especialmente ao limpar grandes áreas. Além disso, os modelos com escovas laterais são particularmente eficazes na remoção de sujidade solta das paredes.

      Os dois tipos de máquinas de combinadas:

      1. Máquinas com uma unidade de varrimento pré-montada

      O que distingue estas máquinas é o facto de virem com uma unidade de varrimento pré-montada que limpa o chão a seco antes de a escova de rolo a jusante iniciar a lavagem húmida.

      Estes modelos funcionam com uma escova de rolo separada e proporcionam excelentes resultados de limpeza. No entanto, apresentam um comprimento total longo devido à adição do módulo de pré-varrimento (com um raio de viragem relativamente grande entre os corredores das prateleiras) e a limpeza a seco pode levantar maiores quantidades de pó. Por outro lado, é fácil esvaziar a sujidade seca recolhida.

      2. Máquinas com uma cabeça de escova de rolo grande para varrer e lavar

      As máquinas com uma função de varrimento integrada são referidas como tendo uma cabeça de escova de rolo grande. No entanto, este equipamento utiliza grandes diâmetros de escova, alguns dos quais são 2,5 vezes o tamanho dos diâmetros de escova normais, para varrer a sujidade. A sujidade recolhida é então geralmente descartada num recipiente grande para um esvaziamento de contentor elevado. Estas máquinas podem continuar a varrer automaticamente no modo de lavagem e também varrer a seco sem água, utilizando um sistema de filtragem.

      A vantagem disto é que todo o pó no armazém é retido pela água. No entanto, o contentor de resíduos é mais trabalhoso de limpar porque contém sujidade húmida. Por outro lado, a máquina é também muito mais compacta e manobrável e não requer uma escova de rolo adicional.

      Satisfazer os seus requisitos individuais: Qual é a máquina de limpeza certa para si?

      Se o utilizador adquirir uma máquina de limpeza – seja ela uma varredora (aspiradora), uma lavadora-secadora ou uma máquina de combinação – o seu desejo é que o processo de limpeza seja confortável, eficiente e económico. Ao decidir qual máquina comprar, o utilizador deve considerar os requisitos do seu armazém, bem como os critérios para a máquina de limpeza.

      A tabela seguinte fornece uma visão geral dos fatores e critérios que devem ser considerados ao fazer qualquer compra.

      Critérios da área de armazenamento

      Critérios da máquina

      Tamanho

      Calcular o tamanho da área de armazenamento

      Regra geral, deve ser subtraído entre 30% e 50% do desempenho de área teórico da máquina = desempenho de área prático

      Podem surgir discrepâncias, por exemplo, devido a não se deslocar em linha reta ou a interrupções

      Desempenho de área teórico = metros percorridos × largura de trabalho ao conduzir em linha reta por hora

      Varredora (aspiradora):

      Para pequenas áreas de armazenamento: Modelos operados manualmente e de empurrar (até aproximadamente 5000 m²)

      Para grandes armazéns: Máquinas de condução (a partir de 5000 m²)

      Áreas muito estreitas: Aspiradores de pó seco

      Lavadora-secadora:

      Para pequenas áreas de armazenamento: Modelos compactos ou de acompanhamento

      Para grandes armazéns: Lavadoras-secadoras de condução

      Tipo de pavimento

      O tipo de sujidade e o revestimento do piso no armazém determinam a escolha da escova de rolo/cabeça de escova Antiderrapante, robusto

      Varredora (aspiradora):

      Escolher entre diferentes escovas de rolo

      Padrão (variedade de superfícies)

      Dura (superfícies rugosas)

      Suave (pisos lisos)

      Lavadora-secadora:

      Escolher entre tecnologia de rolo e engenharia de disco

      Rolos: Para pavimentos texturizados e ásperos, com a função de pré-varrimento necessária

      Discos: Para pisos lisos

      Drive

      Material do armazém e condição do edifício

      Os modelos alimentados por bateria são geralmente preferidos em armazéns por razões de segurança contra incêndios

      Bateria

      Gás líquido

      Motor de combustão

      Os motores de combustão só são adequados para áreas bem ventiladas

      Manobrabilidade

      Verificar se existem áreas estreitas, becos sem saída, etc., e se as áreas estão livres de objetos e mobiliário

      Observar o raio de viragem da máquina

      Custos

      Custos de pessoal em comparação com o tempo poupado pela limpeza com máquina

      Custos de aquisição

      Custos de manutenção

      Configuração

      Configuração individual de acordo com os requisitos do ambiente de trabalho

      Numerosos acessórios e extras estão disponíveis

      Exemplos para lavadoras-secadoras: Escovas laterais, pneus especiais, tejadilho de proteção, carregador rápido

      Exemplos para varredoras (aspiradoras): Tejadilho de proteção, luz de trabalho, pneus à prova de furos

