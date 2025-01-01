Particularmente na limpeza de armazéns, uma varredora-aspiradora é preferível a uma varredora de uso único devido aos maiores volumes de pó envolvidos. Durante o processo de varredura, a varredora-aspiradora agita o pó com uma escova de rolo, aspira a sujidade utilizando uma turbina de sucção (ventoinha) e depois a separa através de um sistema de filtros. Isto significa que a quantidade de pó é reduzida durante a limpeza. A vida útil dos filtros de pó fino pode ser prolongada consideravelmente com a limpeza regular. Isto pode ser feito com o toque de um botão ou automaticamente, dependendo do tipo de máquina.

Para além do pó e dos resíduos de papel, frequentemente encontram-se resíduos de folha de alumínio, fitas de embalagem ou estilhaços de madeira de paletes nos pisos dos armazéns. Esta sujidade grossa deve ser removida manualmente. Caso contrário, há risco de entupimento das máquinas ou de material ficar preso na escova de rolo. Esta sujidade grossa pode ser removida com uma vassoura ou um recolhedor de lixo.