Limpeza de armazéns

Calcular o tamanho da área de armazenamento
Regra geral, deve ser subtraído entre 30% e 50% do desempenho de área teórico da máquina = desempenho de área prático
Podem surgir discrepâncias, por exemplo, devido a não se deslocar em linha reta ou a interrupções
Desempenho de área teórico = metros percorridos × largura de trabalho ao conduzir em linha reta por hora
Varredora (aspiradora):
Para pequenas áreas de armazenamento: Modelos operados manualmente e de empurrar (até aproximadamente 5000 m²)
Para grandes armazéns: Máquinas de condução (a partir de 5000 m²)
Áreas muito estreitas: Aspiradores de pó seco
Lavadora-secadora:
Para pequenas áreas de armazenamento: Modelos compactos ou de acompanhamento
Para grandes armazéns: Lavadoras-secadoras de condução
O tipo de sujidade e o revestimento do piso no armazém determinam a escolha da escova de rolo/cabeça de escova Antiderrapante, robusto
Varredora (aspiradora):
Escolher entre diferentes escovas de rolo
Padrão (variedade de superfícies)
Dura (superfícies rugosas)
Suave (pisos lisos)
Lavadora-secadora:
Escolher entre tecnologia de rolo e engenharia de disco
Rolos: Para pavimentos texturizados e ásperos, com a função de pré-varrimento necessária
Discos: Para pisos lisos
Material do armazém e condição do edifício
Os modelos alimentados por bateria são geralmente preferidos em armazéns por razões de segurança contra incêndios
Bateria
Gás líquido
Motor de combustão
Os motores de combustão só são adequados para áreas bem ventiladas
Verificar se existem áreas estreitas, becos sem saída, etc., e se as áreas estão livres de objetos e mobiliário
Observar o raio de viragem da máquina
Custos de pessoal em comparação com o tempo poupado pela limpeza com máquina
Custos de aquisição
Custos de manutenção
Configuração individual de acordo com os requisitos do ambiente de trabalho
Numerosos acessórios e extras estão disponíveis
Exemplos para lavadoras-secadoras: Escovas laterais, pneus especiais, tejadilho de proteção, carregador rápido
Exemplos para varredoras (aspiradoras): Tejadilho de proteção, luz de trabalho, pneus à prova de furos