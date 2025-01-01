Na produção de vinho, os vinhos devem ser decantados, filtrados e submetidos a outros processos várias vezes. Antes de cada enchimento de garrafa ou antes de cada mudança de variedade, o interior do recipiente precisa ser limpo e preparado para o novo conteúdo o mais rápido possível. Depois, é aconselhável verificar o barril para ver se há odores ou resíduos remanescentes.

Para limpar um barril de vinho recém-esvaziado, recomenda-se geralmente 1 a, no máximo, 2 ciclos de limpeza. Com itens como um limpador de barris em combinação com um dispositivo de alta pressão, a limpeza pode ser concluída em poucos minutos.

Para limpeza, os barris podem ser retirados da adega e levados para o ar livre, sendo processados no pátio. Os barris ou tanques de vinho grandes, que não são tão fáceis de transportar, podem ser limpos diretamente na adega com as ferramentas certas.