Remoção de resíduos de barris e tanques de vinho
Uma etapa importante na viticultura é a fase de fermentação e envelhecimento. A fermentação e o envelhecimento permitem que os aromas criados na vinha se destaquem e conferem aos vinhos o seu sabor único. Por isso, é ainda mais importante impedir que os germes perturbem o delicado processo de fermentação e maturação. É por isso que é tão importante limpar cuidadosamente os barris de vinho de madeira, bem como os tanques de aço inoxidável e os locais onde as uvas são armazenadas.