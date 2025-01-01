      Limpeza de tanques de aço inoxidável e barris de vinho

      Com as suas diversas etapas de produção, a viticultura é um dos desafios mais complexos da agricultura. Cada etapa individual requer medidas diferentes em termos de higiene. Apenas uma limpeza meticulosa evita que os vinhos sejam contaminados e, consequentemente, uma redução na qualidade do produto final – isto é especialmente verdadeiro em torno dos barris e tanques onde o vinho é armazenado e envelhecido.

      Remoção de resíduos de barris e tanques de vinho

      Uma etapa importante na viticultura é a fase de fermentação e envelhecimento. A fermentação e o envelhecimento permitem que os aromas criados na vinha se destaquem e conferem aos vinhos o seu sabor único. Por isso, é ainda mais importante impedir que os germes perturbem o delicado processo de fermentação e maturação. É por isso que é tão importante limpar cuidadosamente os barris de vinho de madeira, bem como os tanques de aço inoxidável e os locais onde as uvas são armazenadas.

      O que precisa ser limpo dos barris de vinho e tanques de aço inoxidável?

      Os contaminantes na viticultura são principalmente resíduos orgânicos, depósitos inorgânicos, sais, carboidratos, taninos e corantes, ou contaminantes microbianos. Além do tipo, quantidade e idade dos resíduos e da natureza da superfície que necessita de limpeza, é realmente o método de limpeza correto que faz toda a diferença.

      Para remover eficazmente os resíduos de uva, a espuma de fermentação ou a incrustação de vinho dos tanques, o equipamento de limpeza adequado pode fazer uma grande diferença. Não é aconselhável entrar nos barris e tanques, devendo evitar-se fazê-lo.

      Quando é o momento certo para limpar o interior de um tanque de vinho ou barril de madeira?

      Na produção de vinho, os vinhos devem ser decantados, filtrados e submetidos a outros processos várias vezes. Antes de cada enchimento de garrafa ou antes de cada mudança de variedade, o interior do recipiente precisa ser limpo e preparado para o novo conteúdo o mais rápido possível. Depois, é aconselhável verificar o barril para ver se há odores ou resíduos remanescentes.

      Para limpar um barril de vinho recém-esvaziado, recomenda-se geralmente 1 a, no máximo, 2 ciclos de limpeza. Com itens como um limpador de barris em combinação com um dispositivo de alta pressão, a limpeza pode ser concluída em poucos minutos.

      Para limpeza, os barris podem ser retirados da adega e levados para o ar livre, sendo processados no pátio. Os barris ou tanques de vinho grandes, que não são tão fáceis de transportar, podem ser limpos diretamente na adega com as ferramentas certas.

      Limpeza de barris de carvalho para vinho

      Considerações especiais para a limpeza do interior de um barril de madeira

      Alguns vinhos fermentam e envelhecem em barris de carvalho, chamados barriques. Além da origem da madeira, o tamanho e a idade do barril afetam o estilo e o sabor do vinho.

      Alguns vinhos também envelhecem em barris de carvalho maiores, chamados «tonneau», com capacidade para 300 ou 500 litros. Esses barris têm paredes de madeira mais grossas e podem ser usados por muitos anos. As barricas mais pequenas desgastam-se mais rapidamente, mas normalmente podem ser utilizadas 3 a 4 vezes se forem cuidadosamente limpas.

      Acima de tudo, o material orgânico dos barris de madeira deve estar meticulosamente limpo, pois o vinho absorve impurezas indesejadas, como resíduos de casca na superfície da madeira. A esterilidade dos barris e o trabalho cuidadoso minimizam os microrganismos no vinho acabado desde o início, para que ele não se torne impróprio para consumo.

      Limpeza de barris de vinho de madeira: manualmente ou mecanicamente?

      Tradicionalmente, as escovas para barris são utilizadas para limpar barris de carvalho. A parede interna é esfregada à mão, a seco ou com soda anidra. Depois, o barril deve ser novamente enxaguado com água fresca quente e fria antes de ser enchido novamente.

      Para uma limpeza mais eficiente, pode-se usar um limpador de barris como alternativa. O dispositivo de pulverização é particularmente adequado em combinação com um limpador de pressão para lavar o interior de barris de carvalho com um volume entre 225 e 600 litros.

      O limpador de barris é ligado ao dispositivo de alta pressão com uma mangueira. Podem ser utilizadas máquinas de limpeza com água fria ou quente.

      Entre outras coisas, os dispositivos de água quente caracterizam-se pelo seu efeito esterilizante e pelos curtos tempos de secagem e limpeza. Especialmente quando se trata de remover sujeira difícil, como acúmulos de tártaro, os dispositivos de água quente tornam a limpeza muito mais fácil e rápida. O uso de produtos de limpeza não é necessário neste caso.

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      A cabeça do limpador de barris é inserida no interior do barril através do orifício. A profundidade de imersão da cabeça de limpeza pode variar dependendo do tamanho do barril. Um cone de borracha localizado no tubo transportador sela a abertura. A limpeza deve ser feita com água pura, pois é mais suave para a madeira e para o ambiente. Tanto a cabeça de limpeza como os seus bicos são rotativos. O jato de alta pressão pode, portanto, alcançar todos os pontos e limpar completamente o barril de vinho. Ao mesmo tempo, um tubo de sucção montado na extremidade inferior do aspirador absorve permanentemente a água graças à função de sucção.

      Se a unidade tiver um modo de sucção, os últimos resíduos de água podem ser completamente removidos do fundo do tambor. Após a limpeza, basta uma alavanca para mudar imediatamente a unidade do modo de limpeza de alta pressão para o modo de sucção, deixando o tambor ou recipiente pronto para ser utilizado novamente.

      A limpeza de barris de vinho com alta pressão é extremamente eficiente. Mesmo com água fria, a utilização de um produto de limpeza para barris cumpre os requisitos de higiene.

      Dica - não se esqueça das bombas, mangueiras, etc.:

      A higiene completa nas adegas não inclui apenas a limpeza dos barris de vinho. Bombas, mangueiras, equipamentos, filtros e conexões também precisam ser meticulosamente limpos.

      Limpeza de tanques de aço inoxidável

      Muitos produtores de vinho utilizam tanques de aço inoxidável para fermentar e armazenar vinho. Uma grande vantagem destes barris em relação aos barris clássicos de madeira é que o aço inoxidável é hermético e impermeável, pelo que não entra oxigénio no vinho. Isto significa que o sabor inerente ao vinho não é distorcido, como acontece, por exemplo, com os barris de madeira. Outra vantagem é que os tanques de aço inoxidável são muito mais fáceis de limpar. O tártaro é mais fácil de remover desses tanques, por exemplo.

      Os tanques de aço inoxidável são, portanto, cada vez mais utilizados nas adegas devido a estas propriedades. Devido ao seu tamanho, no entanto, muitas vezes são difíceis de transportar, razão pela qual se recomenda limpa-los diretamente na adega. Neste caso, os limpadores de pressão móveis podem ser usados sozinhos ou em combinação com cabeças de limpeza internas.

      Limpeza de tanques de aço inoxidável com máquinas de limpeza de alta pressão ou vapor

      A limpeza eficaz do tanque e a remoção de sujeira difícil, como tártaro, podem ser feitas com um limpador de alta pressão. Para alcançar todos os cantos de tanques menores ou ao trabalhar em espaços confinados, use um tubo de jato curto.

      Ao contrário dos barris de madeira, os tanques de aço inoxidável podem ser limpos com produtos de limpeza. Os produtos de limpeza alcalinos são adequados para dissolver resíduos orgânicos e a concentração pode ser ajustada dependendo do grau de contaminação. Podem ser aplicados agentes de limpeza adequados, por exemplo, utilizando uma lança de espuma acoplada a uma máquina de limpeza a pressão. A espuma de limpeza é tão estável que adere às superfícies por mais tempo e, portanto, pode agir na superfície por um longo período. Após um bom tempo de exposição, a espuma é novamente enxaguada com água.

      Passo a passo:

      1. Pré-lavagem: Enxague previamente o recipiente com água.
      2. Limpeza com agentes alcalinos: Aplique um agente de limpeza (alcalino) e deixe-o reagir com a superfície.
      3. Enxaguamento intermédio: A água pode ser recolhida e utilizada para pré-enxaguamento/pré-imersão de outros tanques.
      4. Neutralização: Limpe o tanque com um detergente ácido para remover completamente qualquer película alcalina.
      5. Enxaguar: Enxague bem o tanque com água limpa.

      A limpeza com vapor é particularmente eficiente e higiénica. Neste caso, são úteis máquinas de limpeza a alta pressão com água quente que possuem uma fase de vapor ou máquinas de limpeza a vapor profissionais. Ao vaporizar e enxaguar com água fria, a sujidade mais resistente pode ser facilmente removida e os germes são eliminados.

      Os recipientes de vinho estarão limpos quando não houver resíduos visíveis. Deve ser dada especial atenção aos cantos e às juntas de soldadura, pois a sujidade pode acumular-se nessas áreas. Uma superfície gordurosa geralmente indica que resíduos de soda cáustica permaneceram na superfície. É imperativo que estes sejam removidos, pois afetam o sabor do vinho.

      Limpe tanques grandes de aço inoxidável de forma ainda mais eficaz com lavadoras de alta pressão e cabeças de limpeza internas.

      Recomenda-se uma cabeça de limpeza interna para tanques maiores ou se houver um grande número de tanques a serem limpos. Ligado a um limpador de alta pressão, este é inserido no tanque a partir de cima. Impulsionada pelo jato de líquido que emite, a cabeça gira para que o jato alcance todos os cantos.

      Dependendo da utilização e do tamanho do recipiente, a limpeza pode ser adaptada individualmente. Assim, para recipientes grandes ou particularmente sujos, pode-se selecionar uma velocidade de rotação mais lenta e um padrão de pulverização fino. Ao limpar recipientes menores ou menos sujos, utiliza-se uma rotação mais rápida e um padrão de pulverização mais grosso.

      Além do procedimento correto, o resultado da limpeza depende da escolha do agente de limpeza adequado e da concentração correta, bem como da mecânica, do tempo e da temperatura apropriados.

      Limpeza externa do tanque ou barril de vinho

      Os limpadores de alta pressão também são normalmente usados para limpar o exterior de barris e tanques de vinho. Os sistemas de hastes telescópicas podem fornecer suporte para tanques altos. Em combinação com agentes de limpeza adequados, isso garante que nenhum contaminante entre no tanque ou barril a partir do exterior.

      O excesso de água e os resíduos do produto de limpeza são drenados através de um canal no chão. O sistema de drenagem garante a drenagem controlada da água durante a limpeza de barris e tanques em adegas. Se esse tipo de sistema não estiver disponível, a água pode ser absorvida com a ajuda de um aspirador de pó e água.

      Dica – preste atenção às roupas de trabalho adequadas:

      Ao trabalhar com produtos de limpeza, é necessário usar o equipamento de proteção individual adequado. Além de óculos de proteção e calçado resistente ao pH, também é aconselhável usar luvas de proteção.

      Produtos adequados para a sua área de aplicação

      Limpador de barris

      Limpador de alta pressão com água quente

      Limpadores de alta pressão com água fria

      Limpadores a vapor

      Aspiradores de pó e líquidos

