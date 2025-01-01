      Limpar bem a cofragem

      A qualidade da cofragem é crucial na produção de diferentes superfícies e elementos de construção em betão, tais como moldes de betão pré-fabricado. É necessário prestar especial atenção à limpeza da cofragem, pois é isso que as superfícies de betão de alta qualidade exigem. A cofragem utilizada para o betão pré-fabricado deve, portanto, ser limpa após cada aplicação. Equipamentos de limpeza potentes, como máquinas de limpeza de alta pressão, são muito adequados para este fim. Os dispositivos não só limpam profundamente, como também são suaves para a superfície de betão e flexíveis de usar. Também podem ser usados para remover resíduos de betão endurecido sem deixar marcas. O produto de limpeza, a pressão da água e a quantidade de água podem ser ajustados de acordo com o grau de sujidade. Dessa forma, é possível limpar a cofragem completamente sem danifica-la.

      Garanta superfícies de betão de alta qualidade limpando a cofragem

      O betão é um material de construção versátil e resistente que pode satisfazer múltiplas exigências de construção, tanto em termos de resistência como de estrutura. Por exemplo, elementos pré-fabricados de betão são frequentemente utilizados na construção de paredes, tetos e escadas. Particularmente no caso do betão aparente, que deve não só servir de superfície, mas também cumprir uma função de design, a qualidade da cofragem é importante. Apenas moldes de betão pré-fabricado limpos produzem uma superfície esteticamente agradável.

      Diferentes partes da cofragem

      As cofragens são moldes ocos que são preenchidos com betão líquido para lhe dar a sua forma final. A cofragem consiste na estrutura e numa estrutura chamada falsework que mantém a cofragem no lugar enquanto o betão seca. Dependendo do aspecto desejado, a cofragem pode ser feita utilizando diferentes materiais. Estes podem determinar o aspeto final da superfície do betão. A madeira é um material popular, mas o metal ou o plástico são melhores opções para criar paredes lisas. Depois que o betão secar, a cofragem pode ser removida e reutilizada.

      A limpeza regular dos moldes de betão pré-fabricado garante a qualidade e reduz custos

      A limpeza profissional dos moldes de betão pré-fabricado é importante para manter a sua alta qualidade. Mesmo quando o betão endurece, é difícil remover a cofragem sem deixar alguns resíduos. Os resíduos são visíveis quando a cofragem é reutilizada noutro elemento de betão. É especialmente importante seguir os requisitos especiais de limpeza da cofragem no caso de criar rapidamente várias superfícies de betão bruto ou betão cru. Apenas cofragens cuidadosamente limpas garantem um acabamento de alta qualidade consistente.

      Normalmente, painéis ou placas individuais são aparafusados uns aos outros para criar o molde de betão pré-fabricado. Como essas placas nunca ficam completamente apertadas, sempre há algum resíduo de betão. Este resíduo pode tornar a cofragem irregular, o que, por sua vez, terá um impacto na superfície do próximo elemento de betão. Portanto, é imprescindível limpar cuidadosamente a estrutura de betão pré-fabricado.

      Se a cofragem for utilizada por períodos mais longos, deve ser sempre limpa imediatamente após a sua remoção. Às vezes, isso pode não ser possível devido à pressão do tempo, por exemplo. No entanto, não limpar a cofragem pode levar a um aumento dos custos, uma vez que o betão final poderá ter de ser retrabalhado. A limpeza final também pode demorar mais tempo, ou a cofragem pode ter de ser substituída completamente.

      Limpeza de ferramentas elétricas

      Trabalhar eficazmente num estaleiro de construção requer as ferramentas certas. A acumulação de sujidade e poeira pode prejudicar equipamentos como pás, carrinhos de mão e outras ferramentas. Para garantir que o equipamento funcione de forma fiável e segura a longo prazo, a limpeza e manutenção cuidadosas devem ser uma parte essencial da rotina de trabalho. Dependendo do equipamento e da quantidade de sujidade, pode utilizar diferentes dispositivos de limpeza, desde máquinas de limpeza de alta pressão a aspiradores.

      O que considerar ao limpar a cofragem?

      Os resíduos de betão nas estruturas da cofragem devem ser removidos o mais rapidamente possível após a remoção da cofragem. Dessa forma, a cofragem pode ser utilizada várias vezes. A limpeza da cofragem também é fundamental para obter uma superfície de betão uniforme. Vários métodos podem ser usados para limpar os moldes de betão pré-moldado, tais como limpeza manual ou mecânica com escovas, remoção de incrustações ou uso de limpadores de ultra-alta pressão.

      Deve utilizar apenas equipamento de limpeza que não danifique a cofragem. Jateadoras, rebarbadoras, escovas de arame ou ferramentas semelhantes não são adequadas. Se estiver a usar uma espátula ou raspador para remover os resíduos de betão, certifique-se de que não deixam riscos. Você também pode substituir o trabalho tedioso por um limpador de ultra-alta pressão.

      Limpeza de andaimes

      Os andaimes são normalmente alugados durante o período de duração de um projeto de construção e, posteriormente, entregues ao próximo cliente. Por isso, é necessária uma limpeza completa para garantir que sejam seguros e possam ser usados pelo maior tempo possível, mantendo a sua aparência bem cuidada. Para isso, os limpadores de ultra-alta pressão são uma excelente opção para remover quaisquer resíduos de tinta, betão ou silicone que possam permanecer na superfície dos andaimes. No entanto, é fundamental selecionar os acessórios adequados e a pressão da água para limpar eficazmente os andaimes sem causar danos. Ao fazer isso, pode garantir a satisfação do cliente e manter a segurança e a longevidade dos andaimes.

      Limpeza eficaz, mas suave, de cofragens com um limpador de ultra-alta pressão

      Como funciona uma máquina de limpeza de alta pressão na limpeza de moldes de betão pré-fabricado?

      As máquinas de limpeza de alta pressão que funcionam com uma pressão de água de até 1000 bar ou mais e têm um caudal de água elevado são denominadas máquinas de limpeza de pressão ultra-alta. Graças ao seu poder de limpeza, conseguem remover até mesmo resíduos de betão endurecido da cofragem. Em comparação, algumas máquinas de limpeza de baixa pressão têm uma pressão de água entre 80 e 100 bar, enquanto as máquinas de limpeza de média pressão podem produzir uma pressão de água de cerca de 150 a 200 bar.

      O coração de cada máquina de limpeza de alta pressão é a bomba de alta pressão, que geralmente é acionada por um motor elétrico ou a diesel. A bomba está ligada a um abastecimento de água e pressuriza a água que entra. A água é alimentada através da mangueira de alta pressão para a lança de pulverização ou outra ferramenta de alta pressão com um bocal de alta pressão correspondente. As unidades móveis são normalmente construídas sobre uma estrutura com um chassis.

      Várias pressões de água, aplicação flexível

      A limpeza da cofragem com um limpador de ultra-alta pressão é particularmente eficaz. Graças à combinação da pressão da água, da quantidade e da própria ferramenta de limpeza, a potência do dispositivo pode ser ajustada de forma flexível à natureza do material da cofragem e à quantidade de sujidade.

      Se o betão pré-fabricado for, por exemplo, feito de contraplacado laminado, deve usar o limpador a uma pressão reduzida de, no máximo, 500 bar para evitar danificar a superfície de madeira. Por outro lado, pressões ultra-altas (1.000 bar e mais) podem ser usadas para limpar a estrutura de suporte, uma vez que esta é normalmente feita de aço. No entanto, para evitar danificar a superfície da estrutura da cofragem, não se devem utilizar abrasivos de aço na limpeza com água. Recomenda-se (pré-)limpar a estrutura de betão pré-fabricado no local da construção logo após o uso, quando os resíduos de betão ainda não estiverem completamente endurecidos.

      Outros aspetos a considerar na limpeza profissional de cofragens

      Graças ao design robusto de muitos limpadores de ultra-alta pressão, eles são fáceis de mover pelo canteiro de obras. Eles são frequentemente fixados a uma estrutura de aço resistente com rodas e podem ser facilmente levantados com um guindaste. Os travões fiáveis garantem que o dispositivo permanece imóvel, mesmo em superfícies irregulares. O aspirador também possui vários suportes que transportam diferentes acessórios para alternar rapidamente entre as tarefas de limpeza.

      O limpador de ultra-alta pressão também possui outras características que aliviam a carga de trabalho tanto para o trabalhador quanto para a máquina. Estes incluem:

      • A bomba de pré-pressão garante um fornecimento uniforme de água, mesmo quando o fluxo não é constante (por exemplo, no caso de um veículo passar por cima da mangueira de água).
      • O filtro de água protege a bomba contra impurezas, ideal em áreas com má qualidade da água ou quando são utilizados tanques de água.
      • O corte por baixo nível de água desliga automaticamente a unidade se não houver água suficiente, para proteger a bomba contra danos.
      • A válvula de alívio de pressão minimiza a pressão na mangueira quando a pistola de gatilho é fechada, garantindo a utilização segura da máquina.
      • O bico multi-jato combina a alta força de impacto de um bico de jato pontual com o desempenho de ampla cobertura de um bico de jato plano para obter o máximo efeito.
      Limpeza pós-obra

      Depois de concluída a obra, o próximo passo é a limpeza pós-obra – uma «limpeza pós-construtores», por assim dizer. Desde o pó nas superfícies de armazenamento até salpicos de tinta nas janelas e resíduos de cimento nos pisos de azulejo, as tarefas de limpeza são tão variadas quanto os próprios tipos de sujidade. A limpeza pós-obra completa envolve o uso de uma ampla variedade de equipamentos, como aspiradores, máquinas de limpeza de alta pressão, lavadoras-secadoras, etc., para deixar as instalações limpas e seguras.

      Limpeza adequada da cofragem: segurança em primeiro lugar ao usar limpadores de ultra-alta pressão

      Como o jato de água dos limpadores de ultra-alta pressão é muito forte, ele apresenta um risco maior de acidentes para os utilizadores e pessoas próximas. É, portanto, necessário usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Ao trabalhar com máquinas de limpeza de pressão ultra-alta, deve-se usar capacete de segurança, óculos de proteção, protetor facial, proteção auditiva, fato de proteção impermeável, avental de alta pressão, bem como luvas e botas de proteção. A legislação do Reino Unido exige que os equipamentos sob pressão sejam fabricados, armazenados, utilizados e mantidos de forma adequada para garantir a segurança. A Water Jetting Association oferece um código de práticas muito abrangente para a utilização segura de equipamentos de água a alta pressão.

      Dica – Determine uma distância segura do jato:

      Quanto mais próximo você aproximar o limpador de ultra-alta pressão da cofragem, menor será a área processada. Isso, por sua vez, aumenta o tempo necessário para a tarefa. Além disso, a superfície limpa pode ser danificada se a distância for muito curta. Por outro lado, o efeito de limpeza é reduzido se a distância for muito grande. As dicas abaixo irão ajudá-lo a limpar a cofragem de forma eficaz:

      • Aproxime-se do betão pré-fabricado primeiro lentamente, a uma distância maior, com potência máxima, e mantenha a distância constante assim que atingir o efeito desejado.
      • Se não conseguir manter a distância desejada, dispare em ângulo.
      • Jateie da esquerda e da direita para superfícies irregulares com grande profundidade de rugosidade.
      • Para superfícies grandes, use ferramentas de limpeza de superfícies de alta pressão (como Magnet Lizard, Vacujet ou FloorMaster®) que podem limpar uma área ampla com uma distância constante do bocal.

