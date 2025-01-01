Garanta superfícies de betão de alta qualidade limpando a cofragem
O betão é um material de construção versátil e resistente que pode satisfazer múltiplas exigências de construção, tanto em termos de resistência como de estrutura. Por exemplo, elementos pré-fabricados de betão são frequentemente utilizados na construção de paredes, tetos e escadas. Particularmente no caso do betão aparente, que deve não só servir de superfície, mas também cumprir uma função de design, a qualidade da cofragem é importante. Apenas moldes de betão pré-fabricado limpos produzem uma superfície esteticamente agradável.
Diferentes partes da cofragem
As cofragens são moldes ocos que são preenchidos com betão líquido para lhe dar a sua forma final. A cofragem consiste na estrutura e numa estrutura chamada falsework que mantém a cofragem no lugar enquanto o betão seca. Dependendo do aspecto desejado, a cofragem pode ser feita utilizando diferentes materiais. Estes podem determinar o aspeto final da superfície do betão. A madeira é um material popular, mas o metal ou o plástico são melhores opções para criar paredes lisas. Depois que o betão secar, a cofragem pode ser removida e reutilizada.