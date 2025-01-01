Como funciona uma máquina de limpeza de alta pressão na limpeza de moldes de betão pré-fabricado?

As máquinas de limpeza de alta pressão que funcionam com uma pressão de água de até 1000 bar ou mais e têm um caudal de água elevado são denominadas máquinas de limpeza de pressão ultra-alta. Graças ao seu poder de limpeza, conseguem remover até mesmo resíduos de betão endurecido da cofragem. Em comparação, algumas máquinas de limpeza de baixa pressão têm uma pressão de água entre 80 e 100 bar, enquanto as máquinas de limpeza de média pressão podem produzir uma pressão de água de cerca de 150 a 200 bar.

O coração de cada máquina de limpeza de alta pressão é a bomba de alta pressão, que geralmente é acionada por um motor elétrico ou a diesel. A bomba está ligada a um abastecimento de água e pressuriza a água que entra. A água é alimentada através da mangueira de alta pressão para a lança de pulverização ou outra ferramenta de alta pressão com um bocal de alta pressão correspondente. As unidades móveis são normalmente construídas sobre uma estrutura com um chassis.

Várias pressões de água, aplicação flexível

A limpeza da cofragem com um limpador de ultra-alta pressão é particularmente eficaz. Graças à combinação da pressão da água, da quantidade e da própria ferramenta de limpeza, a potência do dispositivo pode ser ajustada de forma flexível à natureza do material da cofragem e à quantidade de sujidade.

Se o betão pré-fabricado for, por exemplo, feito de contraplacado laminado, deve usar o limpador a uma pressão reduzida de, no máximo, 500 bar para evitar danificar a superfície de madeira. Por outro lado, pressões ultra-altas (1.000 bar e mais) podem ser usadas para limpar a estrutura de suporte, uma vez que esta é normalmente feita de aço. No entanto, para evitar danificar a superfície da estrutura da cofragem, não se devem utilizar abrasivos de aço na limpeza com água. Recomenda-se (pré-)limpar a estrutura de betão pré-fabricado no local da construção logo após o uso, quando os resíduos de betão ainda não estiverem completamente endurecidos.