Limpeza de escritórios

Passos para um escritório limpo
Os escritórios são locais onde muitas pessoas se reúnem durante várias horas todos os dias. O equipamento, a natureza e a utilização destes espaços apresentam, portanto, uma série de desafios específicos para os prestadores de serviços de limpeza. É necessário ter em conta fatores como o tempo e o custo, garantindo simultaneamente a limpeza, a higiene e, cada vez mais, a sustentabilidade. Nestes casos, é útil ter uma visão geral das aplicações mais comuns e das soluções adequadas, incluindo uma estrutura sensata para a sequência das limpezas, bem como estar atento às inovações na tecnologia de limpeza.