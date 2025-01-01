Limpeza de escritórios

Onde há chãos duros, como em corredores ou copas (tea kitchens), as lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) são a escolha certa, pois podem ser usadas de forma mais eficiente e higiénica do que a limpeza húmida tradicional. O desempenho de limpeza melhorado é complementado pela recolha imediata da água suja, o que reduz significativamente o risco de escorregar. Se a máquina tiver um cabeçote de esfregar rotativo e manobrável, é fácil de manobrar, para que o utilizador possa contornar quaisquer obstáculos sem problemas. Se for colocado chão duro num escritório, uma lavadora-aspiradora compacta que também possa limpar debaixo das secretárias é ideal.

Ao usar lavadoras-aspiradoras, parâmetros como a potência de sucção ou o volume de água devem ser ajustáveis para se adequarem ao respetivo uso e grau de sujidade, a fim de limpar garantindo um uso económico dos recursos. Além disso, máquinas a bateria reduzem o esforço necessário, porque quando o desempenho da máquina é ajustado à aplicação, uma área de superfície maior pode ser limpa sem interrupções para carregar ou trocar a bateria. A melhor forma de limpar a área é em passagens retas de fora para dentro. Para áreas e cantos de difícil acesso, é recomendada a limpeza manual preparatória com alguma limpeza húmida.