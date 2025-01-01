      Limpeza de escritórios

      A limpeza de escritórios realiza-se num ambiente exigente, onde várias prioridades diferentes entram em conflito: fatores de tempo e custo, resultados da limpeza, higiene e sustentabilidade estão interligados e devem ser considerados. Por isso, é importante escolher métodos de limpeza adequados ao desafio em questão. Especialmente com vista a garantir higiene e sustentabilidade, a limpeza estática será cada vez mais substituída pela limpeza dinâmica no futuro.

      Passos para um escritório limpo

      Os escritórios são locais onde muitas pessoas se reúnem durante várias horas todos os dias. O equipamento, a natureza e a utilização destes espaços apresentam, portanto, uma série de desafios específicos para os prestadores de serviços de limpeza. É necessário ter em conta fatores como o tempo e o custo, garantindo simultaneamente a limpeza, a higiene e, cada vez mais, a sustentabilidade. Nestes casos, é útil ter uma visão geral das aplicações mais comuns e das soluções adequadas, incluindo uma estrutura sensata para a sequência das limpezas, bem como estar atento às inovações na tecnologia de limpeza.

      A preparação correta

      A preparação e o acompanhamento são partes essenciais da sequência de limpeza de uma divisão – para além da própria tarefa de limpeza. Em todos os casos, isto inclui equipamento de proteção individual, conhecimento das instruções de segurança e das regras de higiene, bem como a disponibilização de materiais e equipamentos. A disponibilização de materiais é importante porque apenas a tarefa de limpeza na divisão, com as respetivas variantes de método definidas, determina quais os equipamentos necessários. Nos escritórios, deve recolher-se primeiro a sujidade grossa e proceder-se à eliminação dos resíduos.

      Princípios de limpeza

      • Limpar de cima para baixo
      • Limpar de trás para frente
      • Limpar do seco para o húmido
      • Limpar do limpo para o sujo

      Superfícies

      A limpeza de superfícies garante que as divisões apresentem um aspeto atraente, contribui para a preservação do valor e desempenha um papel importante na prevenção de infeções por contacto. Um método de limpeza particularmente adequado para remover sujidade solta ou parcialmente aderida de secretárias, armários ou canaletas de cabos é a limpeza com pano húmido e pulverizador. Este método poupa tempo, produto de limpeza e água, ao mesmo tempo que proporciona um excelente nível de higiene. O produto de limpeza pode ser pré-dosado, prevenindo assim a sobredosagem pouco económica e pouco amiga do ambiente. Alternativamente, o produto de limpeza pode ser pulverizado diretamente no pano – três borrifos são suficientes – e a face húmida é então usada para a limpeza. Caso seja necessário remover sujidade mais persistente, utiliza-se o método de limpeza húmida com pano pré-condicionado.

      Começando pela borda da superfície, o pano é movido para a frente e para trás em arco até ao lado oposto, de modo a recolher a sujidade solta e parcialmente aderida. As superfícies verticais são limpas de cima para baixo, também com movimentos em largos arcos. O pano pode ser dobrado até três vezes, criando 16 faces, de forma que cada superfície possa ser limpa com uma face nova. Alternativamente, o pano pode ser dobrado duas vezes, usando assim as oito faces resultantes. Em ambos os casos, depois de cada face do pano ter sido utilizada, esta deve ser descartada e substituída por um pano novo. Os utilizadores devem estar sempre atentos ao equipamento de proteção pessoal e usar luvas adequadas à aplicação e ao produto de limpeza utilizado. O tipo de luvas varia desde luvas descartáveis a luvas de proteção.

      As superfícies onde se depositou sujidade solta podem ser limpas com panos que retêm o pó. As variantes impregnadas com adesivo têm-se revelado eficazes, pois limpam as superfícies de pó de forma eficiente sem necessidade de água ou produtos de limpeza. Se as superfícies forem limpas regularmente, um pano que retém pó pode ser utilizado em mais de uma divisão. Além disso, estes panos são adequados para limpar e recolher pó de pavimentos lisos. Para a limpeza com panos que retêm pó, não é obrigatório o uso de luvas.

      Touchpoint treatment

      O tratamento dos pontos críticos de contacto

      As superfícies mais frequentemente utilizadas são tratadas no que se designa por tratamento de pontos críticos de contacto, ou seja, a limpeza ou desinfecção desses pontos. Se as superfícies contaminadas forem sujeitas a desinfecção química, estão disponíveis produtos desinfetantes e de limpeza que, consoante a formulação, podem ter efeito virucida contra vírus com envelope.

      Touchpoints and steam

      Consoante o tipo de sujidade e a natureza do material, e graças à sua elevada temperatura de limpeza, os vaporizadores e aspiradores a vapor são uma solução eficaz e economizadora de tempo para garantir um nível adequado de higiene e combater germes e vírus. O vapor sai em gotas muito finas e, dependendo do tipo de máquina, a uma temperatura de cerca de 100 °C e a uma pressão de até 8 bar. É possível limpar eficazmente paredes, pavimentos e mobiliário resistentes ao vapor, uma vez que o vapor alcança também áreas de difícil acesso.

      Pavimentos

      Dry vacuum cleaners in the office

      Revestimentos de Chão Têxteis

      Os escritórios geralmente têm revestimentos de chão têxteis. Para um bom resultado de limpeza, é recomendado aspirar as salas a partir da entrada, começando pela borda e movendo sempre o bico para trás e para a frente, na diagonal, num padrão em "V" sobre as áreas que ainda não foram limpas. É recomendado o uso de um bico de fenda para secções estreitas.Uma vez que há muitas pessoas presentes durante o dia, o uso de aspiradores a bateria provou ser apropriado. Beneficia de várias vantagens em relação aos modelos clássicos: Não há riscos de tropeçar causados por cabos que têm de ser sinalizados, e os custos de reparação de cabos danificados são completamente eliminados. Uma vez que o trabalho pode ser realizado de forma completamente livre e sem ter de procurar uma tomada elétrica adequada, cerca de $20\%$ do tempo de trabalho pode ser poupado. A substituição descomplicada da bateria para várias máquinas é possível se for usada uma plataforma uniforme com a mesma tecnologia de bateria e carregamento. Aspiradores com fio ou a bateria com uma função eco contribuem para uma limpeza sustentável, uma vez que fornecem boa potência de sucção apesar dos requisitos de energia reduzidos, graças a motores eficientes e tecnologia de fluxo otimizada.

      Enquanto os aspiradores de mão sem fios e as escovas de varrer elétricas facilitam as tarefas de limpeza localizadas, os aspiradores verticais com escova (upright brush-type vacuum cleaners) ou as varredoras-aspiradoras de empurrar a bateria são recomendados para a limpeza de grandes corredores com revestimentos de chão têxteis. É importante estar ciente dos caminhos de aspiração ideais, que diferem do procedimento com um aspirador: Primeiro, todas as áreas de borda são limpas, depois a área restante é limpa em quadrados com passagens retas e paralelas. É importante que as máquinas estejam equipadas com um kit de varredura de alcatifas. Isto inclui um rolo principal de varredura ajustável e antiestático e um filtro de cotão (fluff filter) para o filtro.

      Manchas na alcatifa são removidas no decorrer da limpeza de manutenção com um detergente removedor de manchas adequado. Se forem visíveis rastos/caminhos na alcatifa, é altura para a limpeza intermédia de alcatifas.

      Scrubber drier in the office environment

      Limpeza de Chãos Duros no Escritório

      Onde há chãos duros, como em corredores ou copas (tea kitchens), as lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) são a escolha certa, pois podem ser usadas de forma mais eficiente e higiénica do que a limpeza húmida tradicional. O desempenho de limpeza melhorado é complementado pela recolha imediata da água suja, o que reduz significativamente o risco de escorregar. Se a máquina tiver um cabeçote de esfregar rotativo e manobrável, é fácil de manobrar, para que o utilizador possa contornar quaisquer obstáculos sem problemas. Se for colocado chão duro num escritório, uma lavadora-aspiradora compacta que também possa limpar debaixo das secretárias é ideal.

      Ao usar lavadoras-aspiradoras, parâmetros como a potência de sucção ou o volume de água devem ser ajustáveis para se adequarem ao respetivo uso e grau de sujidade, a fim de limpar garantindo um uso económico dos recursos. Além disso, máquinas a bateria reduzem o esforço necessário, porque quando o desempenho da máquina é ajustado à aplicação, uma área de superfície maior pode ser limpa sem interrupções para carregar ou trocar a bateria. A melhor forma de limpar a área é em passagens retas de fora para dentro. Para áreas e cantos de difícil acesso, é recomendada a limpeza manual preparatória com alguma limpeza húmida.

      Limpeza Profunda e Restauro de Revestimentos de Proteção em Chãos Duros

      Muitas vezes, são colocados revestimentos de chão resilientes que possuem um revestimento de dispersão de polímero. Estes revestimentos desgastam-se com o tempo, apresentando riscos nos quais a sujidade pode acumular-se. A limpeza torna-se mais difícil e morosa. O restauro de revestimentos protetores é, portanto, sensato em determinados intervalos. Existem duas formas de o fazer: Restaurar revestimentos protetores e limpeza profunda.

      Restaurar um revestimento protetor é uma etapa de limpeza intermédia, usando esfregamento a seco e limpeza (método de spray). Desta forma, sinais de uso leve e riscos são lixados e o revestimento protetor ligeiramente desgastado é substituído nestas áreas que estão sujeitas a stress particularmente intenso. Em direção à borda, o revestimento protetor é realinhado com o revestimento existente.

      O seguinte sistema de limpeza é usado para a limpeza profunda: Os métodos de esfregamento húmido, aspiração a húmido e limpeza húmida (wet wiping), bem como revestimento. Em contraste com o restauro de revestimentos protetores, a limpeza profunda remove todos os revestimentos protetores antigos/outros revestimentos do chão, para que no final o chão nu seja tratado novamente com duas a três camadas de revestimento.

      Restaurar um revestimento protetor não é um substituto para a limpeza profunda clássica – no entanto, atrasa a limpeza profunda, que por si só pode ser muito dispendiosa. No passado, por exemplo, a limpeza profunda era geralmente realizada num edifício uma vez por ano. A fim de reduzir despesas, os revestimentos protetores foram restaurados – um procedimento menos dispendioso – duas vezes por ano, o que corresponde aproximadamente ao custo de uma limpeza profunda. Como resultado, a limpeza profunda já não precisa de ocorrer anualmente – a cada dois anos é suficiente.

      Desinfeção de Chãos Duros

      As lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) podem geralmente também ser usadas para desinfetar chãos. Para esta aplicação, tanto a dosagem correta de químicos como o tempo de contacto exato em linha com as especificações do fabricante devem ser observados. A aspiração da água suja também remove permanentemente os germes. O risco de contaminação é, portanto, minimizado. O risco de a equipa de limpeza ser infetada através de agentes patogénicos nas mãos é reduzido graças à limpeza de chão sem contacto. A proteção adequada durante o trabalho preparatório e de seguimento permanece, no entanto, essencial, uma vez que estes representam um risco.

      Uma quantidade suficiente do ingrediente ativo tem de atingir a superfície do chão para o desinfetar com sucesso. Para tal, o volume de fluxo deve ser selecionado em relação ao revestimento do chão, de modo a garantir um humedecimento uniforme. Têxteis de microfibra ou materiais de pad são uma ferramenta útil – as escovas são menos adequadas. A fim de cumprir o tempo de contacto exigido, o trabalho deve ser realizado sem aspiração. A solução desinfetante é apenas aplicada no chão com a lavadora-aspiradora. A área é então deixada a secar.

      Stairwell cleaning

      Factos Interessantes Sobre a Limpeza de Escadas

      As escadas podem ser verdadeiros elementos de design, feitas de aço jateado (shot-peened) ou madeira preciosa. Podem ser rotas de fuga centrais ou meramente caminhos negligenciados entre os pisos. Em cada caso, os trabalhos de limpeza numa escadaria tornam-se um desafio porque as condições espaciais tornam o trabalho tedioso. Por que razão a limpeza continua a ser importante? O que deve ser tido em conta para vários revestimentos de chão? Quais são os erros de operador mais comuns? Aqui está uma visão geral.

      Poupar Tempo e Recursos: Sustentabilidade e Inovação

      A limpeza é, em si, sustentável, uma vez que serve para reter o valor e a função de edifícios, instalações e máquinas. Além disso, no que diz respeito à limpeza de edifícios, as considerações relativas a uma gestão sustentável e bem-sucedida andam muitas vezes de mãos dadas. Afinal, para se trabalhar de forma eficiente, é importante reduzir os custos, mantendo ou melhorando os resultados ao mesmo tempo. Isto pode ser alcançado usando tecnologia de limpeza que poupa energia e água, procedimentos modernos, ou máquinas ergonómicas que reduzem o esforço físico e, consequentemente, também reduzem o tempo que os utilizadores podem ter de tirar por doença: Por outras palavras, medidas que beneficiam o ambiente e os humanos em igual medida. A indústria da limpeza está atualmente num estado de convulsão, com modelos e métodos tradicionais a serem cada vez mais substituídos por abordagens dinâmicas e amigas do ambiente.

      Utilizar Tecnologia e Recursos de Forma Moderada

      No que diz respeito aos conceitos de limpeza amigos do ambiente, os agentes de limpeza desempenham um papel importante. Substâncias perigosas para o ambiente e substâncias perigosas para a saúde, como fosfato ou ácidos alergénicos, devem ser evitadas e substituídas por substâncias naturais. Mas também é importante que não sejam desperdiçados recursos na produção de tais substâncias naturais. Além dos seus ingredientes, o desempenho de limpeza desempenha um papel central para os agentes de limpeza com certificação ecológica. Assim, mesmo pequenas quantidades de um concentrado devem ser suficientes para apoiar eficazmente os utilizadores no seu trabalho.

      Soluções Digitais para Maior Sustentabilidade

      A sustentabilidade tem muito a ver com a utilização de procedimentos de limpeza apropriados e conceitos de limpeza adequados ao edifício em questão. Mas as oportunidades proporcionadas pela digitalização não podem ser negligenciadas. Por exemplo, sistemas disponíveis no mercado facilitam a limpeza de edifícios baseada nas necessidades, utilizando uma combinação de sensores e a avaliação de dados fornecidos pela inteligência artificial. Os níveis de enchimento de dispensadores de sabão e papel higiénico são monitorizados, tal como o tráfego de pessoas em secções específicas do edifício, como salas de reunião. Se esta informação for utilizada de forma inteligente, podem ser alcançadas poupanças significativas no que diz respeito ao esforço de trabalho e aos materiais consumíveis.

      Utilizando software ou aplicações, que representam digitalmente os processos para todas as tarefas das empresas de serviços de limpeza e manutenção (building service contractors), os ajustes às tarefas diárias de limpeza podem ser feitos rapidamente e sem contacto físico e adotados no plano de limpeza. A comunicação em tempo real permite que clientes, gestores de instalações e pessoal de limpeza troquem informações rapidamente. Tarefas especiais como desinfetar adicionalmente puxadores de porta ou outras superfícies podem ser planeadas e comunicadas de forma fiável desta maneira.

      Não é apenas um escritório limpo: Água e ar

      O ar limpo é da maior importância no mundo do trabalho, por exemplo, em escritórios, instalações públicas ou médicas. Em áreas com grande número de pessoas, também há necessidade de um fornecimento fiável de água. Purificadores de ar e dispensadores de água canalizada são uma forma sustentável e económica de garantir um ambiente higiénico e limpo para além de chãos e superfícies limpas.

      Office air purifiers

      Para Excelente Qualidade do Ar: Purificadores de Ar

      Office water dispensers

      Água Fresca do Dispensador de Água: Económica e Higiénica