As estações de serviço já não são apenas locais onde se compra combustível. Tornaram-se locais de encontro, um "cavaleiro de armadura reluzente" quando não há manteiga ou leite em casa.

Para garantir que os clientes se sintam confortáveis, no que diz respeito à limpeza, os operadores são obrigados a atuar em muitas frentes: Em pisos de lojas, em áreas exteriores, áreas de catering, instalações sanitárias e áreas de lavagem – é necessário garantir que todas as áreas estão limpas e seguir os regulamentos de segurança relevantes. A limpeza de estações de serviço envolve, portanto, uma vasta gama de tarefas. No entanto, se adquirir a maquinaria certa e investir na tecnologia de limpeza correta, pode limpar a sua estação de serviço de forma eficiente e minuciosa. Este é um investimento que poupa muito tempo de trabalho e rapidamente se revela útil. Mesmo assim, a limpeza profunda ainda é necessária a intervalos regulares. Mas se mantiver continuamente as suas instalações limpas, terá consideravelmente menos trabalho a fazer.