Os grandes viveiros de plantas possuem áreas de armazenamento e logística correspondentes. Nestes espaços, dependendo do tipo de cultivo, cortam-se e embalam-se flores ou classificam-se hortícolas por tamanho e qualidade, sendo depois acondicionados em cestos ou paletes.
Pavimentos e prateleiras
Além de pó e papel, os pavimentos dos armazéns frequentemente apresentam resíduos de película, fitas de embalagem ou lascas de madeira das paletes. Esta sujidade grosseira deve ser removida manualmente, caso contrário há risco de entupir máquinas ou de o material ficar preso nos rolos das varredoras. A limpeza grosseira pode ser feita com uma vassoura. Depois, dependendo do tamanho das áreas de armazenamento e logística, trabalhar com um aspirador húmido e seco, uma varredora-aspiradora ou uma máquina lavadora pode ser a melhor solução. O uso de um aspirador húmido e seco é também adequado para prateleiras e áreas de armazenamento.
Carrinhos de transporte
Para carrinhos de rolos, plataformas ou paletes como meios de transporte, recomenda-se limpeza regular com lavadores de alta pressão de água quente ou fria – dependendo do grau de sujidade, com a adição de um produto de limpeza apropriado.
Máquinas de embalagem
Especialmente as áreas em torno de scanners e as partes em aço inoxidável das máquinas de embalagem requerem limpeza regular. Isto pode ser feito convencionalmente com uma mangueira de água, mas também com lavadores de alta pressão ou aspiradores a vapor. A escolha depende do tamanho da máquina, mas também do intervalo de limpeza.
A estufa é, portanto, apenas um lar confortável para flores, plantas hortícolas, arbustos de frutos, etc., se todas as áreas na estufa forem limpas regularmente e de forma completa (e desinfetadas). Só assim as plantas podem desenvolver-se corretamente e produzir o rendimento desejado.