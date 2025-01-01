Os pavimentos das estufas variam em textura, dependendo tanto da localização como das culturas cultivadas. Numa estufa voltada para flores, é frequentemente utilizado um piso de betão pavimentado e texturizado. Para o cultivo de hortícolas, utilizam-se substratos de plantação ou um piso de terra.

Em estufas de tamanho médio com piso de betão texturizado, recomenda-se o uso de uma varredora ou varredora-aspiradora para a limpeza. Nas varredoras, a limpeza é feita a seco, utilizando um rolo varredor. Nas máquinas varredoras-aspiradoras, o pó produzido durante a limpeza é aspirado e filtrado por um ventilador de sucção – por isso, este método é útil nas estufas. Se o piso estiver muito sujo, recomenda-se também o uso de um limpador de superfícies (um acessório para lavadores de alta pressão com escovas rotativas). O mesmo se aplica a estufas em solo ou localizadas diretamente no campo, onde caminhos pavimentados podem ser limpos com uma máquina varredora-aspiradora ou um limpador de superfícies duras.

Quando são utilizados lavadores de alta pressão, a escolha para estufas recai sobre equipamentos móveis, uma vez que os lavadores são necessários em diferentes locais. Unidades fixas são ocasionalmente instaladas em estufas muito grandes e são geralmente operadas com várias lanças simultaneamente em diferentes pontos. A utilização de água fria ou quente na lavagem de alta pressão depende da preferência individual. Nos dispositivos de água quente, o jato de água é aquecido até 155 °C – isto não só reduz significativamente os depósitos de sujidade como também diminui germes – na maioria dos casos, não é necessário o uso de produtos de limpeza. Por outro lado, se for utilizada água fria em alta pressão, recomenda-se o uso de um produto de limpeza adequado, consoante o nível de sujidade. No caso de uma estufa, os agentes biológicos são a melhor escolha, pois as superfícies entram posteriormente em contacto com as plantas.

O uso de lavadoras-aspiradoras é menos comum e é adequado para a limpeza em estufas muito grandes, onde existem pisos duros e lisos. Estas permitem a utilização de equipamento logístico, como transpaletes, empilhadores ou carrinhos. Como a estabilidade dos paletes em pisos lisos é melhor, isto permite também empilhar os paletes.