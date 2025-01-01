      Limpeza de Estufas: Isto é o que precisa de considerar

      As estufas variam quanto ao tipo, tamanho e localização. As tarefas envolvidas na limpeza de estufas são igualmente variadas. Desde os pavimentos às coberturas de vidro e ao equipamento móvel, é necessária a máxima atenção em cada área para evitar a propagação de germes e organismos prejudiciais – e, ao mesmo tempo, criar as melhores condições de vida possíveis para as plantas.

      A estufa é um lar confortável para flores, plantas hortícolas, arbustos de frutos e plantas perenes devido ao facto de estar sempre iluminada, quente e com alimento suficiente. Para garantir que a luz, a temperatura e o fornecimento de ar se mantenham constantes para as plantas, são necessárias medidas adequadas – e estas incluem a limpeza e desinfeção completa da estufa. Infelizmente, não são apenas as plantas que se sentem em casa neste ambiente de estufa; também os germes e pragas apreciam o calor e a elevada humidade de uma estufa.

      Limpeza profunda do interior da estufa: a variedade de tarefas

      As estufas apresentam-se em numerosos tamanhos e em diferentes localizações, desde pequenas estufas de vidro em jardins domésticos até grandes estufas para pepinos ou tomates em viveiros e campos. O tipo de produção vegetal, e portanto as tarefas de limpeza que a acompanham, dependem da localização da estufa, bem como do que está a ser cultivado. Em algumas estufas, o solo para vasos constitui a base, enquanto noutras são utilizados substratos de plantação. Na Europa, as estufas para o cultivo de hortícolas situam-se principalmente na Alemanha, Espanha e Países Baixos. Nestes estufas de cultivo, é exigido um nível particularmente elevado de limpeza, de modo a que outras medidas de proteção das plantas possam ser minimizadas ou eliminadas por completo.

      Esvaziamento da estufa para a limpeza profunda seguinte

      Para eliminar eficazmente germes e organismos prejudiciais, as estufas interiores precisam de ser limpas cuidadosamente em média 1 a 2 vezes por ano. Para tal, é necessário retirar todas as plantas, vasos, estruturas de plantação e outros equipamentos da estufa. Muitas vezes, a limpeza é feita por secções, pelo que se pode começar por esvaziar as áreas individuais.

      Limpeza do interior da estufa: janelas, estruturas de plantação e sistemas de fornecimento

      Uma estufa é composta principalmente por vidros, painéis de policarbonato ou folhas de plástico duplo. Para túneis de película no campo, utilizam-se frequentemente filmes plásticos transparentes. Todas estas medidas mantêm a luz e o calor no interior e protegem as plantas da radiação UV. Dependendo do tamanho da estufa, recomenda-se uma combinação de lavador de alta pressão e kit de limpeza de fachadas para limpar as janelas pelo interior. Este consiste num poste telescópico (comprimento 7-14 m) e numa escova. Dependendo do grau de sujidade, pode mesmo ser utilizado opcionalmente com um rolo escova acionado por alta pressão (é necessário o uso de lavador de alta pressão). Para a limpeza de uma estufa, pode ser utilizada água da torneira normal, mas também é adequada água por osmose (água da torneira filtrada quase sem poluentes). A pressão normal da torneira é suficiente para o uso da escova.

      A sujidade nas estruturas de plantação e nos tubos que fornecem água e nutrientes às plantas pode ser removida facilmente com um lavador de alta pressão de água fria ou quente. O mesmo se aplica aos sistemas de carris para os carrinhos de colheita.

      Opções de limpeza individuais para diferentes tipos de pavimento em estufas

      Os pavimentos das estufas variam em textura, dependendo tanto da localização como das culturas cultivadas. Numa estufa voltada para flores, é frequentemente utilizado um piso de betão pavimentado e texturizado. Para o cultivo de hortícolas, utilizam-se substratos de plantação ou um piso de terra.

      Em estufas de tamanho médio com piso de betão texturizado, recomenda-se o uso de uma varredora ou varredora-aspiradora para a limpeza. Nas varredoras, a limpeza é feita a seco, utilizando um rolo varredor. Nas máquinas varredoras-aspiradoras, o pó produzido durante a limpeza é aspirado e filtrado por um ventilador de sucção – por isso, este método é útil nas estufas. Se o piso estiver muito sujo, recomenda-se também o uso de um limpador de superfícies (um acessório para lavadores de alta pressão com escovas rotativas). O mesmo se aplica a estufas em solo ou localizadas diretamente no campo, onde caminhos pavimentados podem ser limpos com uma máquina varredora-aspiradora ou um limpador de superfícies duras.

      Quando são utilizados lavadores de alta pressão, a escolha para estufas recai sobre equipamentos móveis, uma vez que os lavadores são necessários em diferentes locais. Unidades fixas são ocasionalmente instaladas em estufas muito grandes e são geralmente operadas com várias lanças simultaneamente em diferentes pontos. A utilização de água fria ou quente na lavagem de alta pressão depende da preferência individual. Nos dispositivos de água quente, o jato de água é aquecido até 155 °C – isto não só reduz significativamente os depósitos de sujidade como também diminui germes – na maioria dos casos, não é necessário o uso de produtos de limpeza. Por outro lado, se for utilizada água fria em alta pressão, recomenda-se o uso de um produto de limpeza adequado, consoante o nível de sujidade. No caso de uma estufa, os agentes biológicos são a melhor escolha, pois as superfícies entram posteriormente em contacto com as plantas.

      O uso de lavadoras-aspiradoras é menos comum e é adequado para a limpeza em estufas muito grandes, onde existem pisos duros e lisos. Estas permitem a utilização de equipamento logístico, como transpaletes, empilhadores ou carrinhos. Como a estabilidade dos paletes em pisos lisos é melhor, isto permite também empilhar os paletes.

      Vantagens dos lavadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: os lavadores de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Para além de melhores resultados e de tempos de limpeza e secagem mais rápidos, os lavadores de alta pressão com água quente têm também um efeito mensurável na redução de germes. Quando é utilizada a fase de vapor, mesmo superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem reduzir a pressão de trabalho, o tempo necessário e o volume de produto de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece diversas vantagens e várias possibilidades de otimização do processo de limpeza.

      Desinfeção de estufas para um ambiente higiénico

      No entanto, para eliminar corretamente potenciais patógenos, como ácaros, a desinfeção do interior da estufa deve ser realizada após cada limpeza completa. Isto pode ser feito em estufas pequenas utilizando produtos de limpeza biológicos, por exemplo, com ácido acético ou cítrico. Contudo, para controlar pragas em estufas grandes, a desinfeção química é geralmente realizada, muitas vezes pelo método de fumigação. Para este fim, utiliza-se normalmente peróxido de hidrogénio – um composto de hidrogénio e oxigénio com propriedades desinfetantes, antibacterianas e eliminadoras de odores. A vantagem do método de fumigação é que as gotas desinfetantes assentam no chão da estufa, mesmo nas mais pequenas fissuras ou ranhuras, de modo que até os locais de difícil acesso são desinfetados. Se o tamanho da estufa o permitir, pode também ser utilizada uma máquina lavadora-aspiradora.

      Manutenção na limpeza da estufa: varrer os pavimentos regularmente

      A sujidade diária, como pó, folhas ou grãos de areia, também se acumula no chão de uma estufa. Para a remover como parte da limpeza de manutenção regular, além das varredoras-aspiradoras, recomenda-se uma vassoura para secções particularmente pequenas – ou seja, onde as máquinas não cabem. Contudo, a varredura manual geralmente levanta mais pó do que uma varredora-aspiradora. Pavimentos limpos ajudam também a manter a segurança laboral na estufa.

      Ferramentas como vassouras, pás, baldes, etc., também requerem limpeza regular – para tal, é adequado um pano ou, no caso de sujidade mais intensa, um lavador de alta pressão.

      Para as melhores condições de iluminação: limpar cuidadosamente o exterior

      Para garantir que as plantas recebam sempre luz suficiente, é necessário limpar regularmente também as chapas de plástico ou vidro das estufas pelo exterior, removendo sujidade e detritos. Especialmente em estufas onde se cultivam hortícolas como tomates, pimentos ou beringelas, a luz é um fator determinante para o crescimento das plantas. Nestes casos, recomenda-se limpar o exterior várias vezes por ano. Em outras estufas, por exemplo para flores, a limpeza é normalmente feita uma vez por ano – ao mesmo tempo que o interior. Para o exterior da estufa, recomenda-se o uso de um lavador de alta pressão. Dependendo do nível de sujidade, pode ser utilizado um produto de limpeza adequado, que deve ser ambientalmente correto e não prejudicar o solo nem as águas subterrâneas. Ácidos suaves, como o ácido acético ou cítrico, são adequados para este fim.

      Em alguns países, como os Países Baixos, é também prática comum utilizar giz no exterior das estufas – para um melhor controlo climático da estufa. Isto deve-se ao facto de, quando a luz solar é demasiado intensa, o interior aquecer demasiado, o que pode prejudicar as plantas. Os agentes de sombreamento utilizados devem ser isentos de crómio, para não contaminarem o solo nem as águas subterrâneas. Outra opção é instalar dispositivos de sombreamento.

      Limpeza de outras áreas nos viveiros de plantas

      Quando os clientes entram numa loja, muitas vezes é a primeira impressão que conta. Para quem visita um viveiro de plantas, é importante sentir-se confortável. Isto inclui ter a percepção de que o espaço está limpo. Para garantir isso e criar um ambiente seguro para as plantas e para os funcionários, surgem tarefas de limpeza (diárias) nos viveiros, incluindo nas estufas como instalações de produção. No parque de estacionamento e na entrada das áreas de venda, a limpeza pode ser assegurada de forma rápida e conveniente com uma varredora. Na entrada, faz sentido instalar uma barreira para sujidade, sob a forma de um tapete ou grelha. Isto já impede que partículas grosseiras, como pedras, areia ou lama, cheguem ao chão da loja.

      Cleaning car parks

      Limpeza de parques de estacionamento, caminhos e áreas exteriores

      Quer se trate de visitar um restaurante, fazer compras num supermercado, numa loja de móveis ou num centro comercial, ir ao médico ou a um museu – a chegada começa muitas vezes por estacionar o carro e percorrer o pequeno trajeto até ao edifício. Para criar uma impressão positiva neste ponto e evitar o risco de acidentes, é possível garantir que a sujidade não seja transportada do exterior para o interior através de diversas medidas.

      Equipamento manual e máquinas para a limpeza diária de estufas e viveiros

      No interior de uma área de vendas de uma estufa, haverá diariamente restos de pó, migalhas e outra sujidade. Pequenas poças de água também são comuns num viveiro. Dependendo do tamanho da área do pavimento, uma varredora ou um aspirador húmido e seco serão ideais para este tipo de sujidade. Em viveiros muito grandes, a utilização de uma máquina lavadora-aspiradora também pode ser útil se o piso for adequado.

      Num viveiro, a área atrás do balcão de vendas terá normalmente resíduos verdes, pequenos pedaços de papel ou resíduos plásticos resultantes do atar e embrulhar flores e plantas verdes. Estes podem ser removidos facilmente com uma vassoura e uma pá, ou opcionalmente com um aspirador húmido e seco prático. O próprio balcão de vendas pode ser mantido limpo e seco com um pano.

      Cleaning shops in the food industry

      Healthy eating for a healthy life – more and more people are seeing the importance of what's on their plates. Whether using fresh products from a farm shop to make dinner or grabbing a quick lunchtime snack on the go from a kiosk, one thing is vital – there must be scrupulous hygiene standards. Cleanliness and excellent hygiene in sales rooms are key to this and deep cleaning must always be performed.

      Limpeza da área logística: armazém, prateleiras, máquinas de embalagem

      Os grandes viveiros de plantas possuem áreas de armazenamento e logística correspondentes. Nestes espaços, dependendo do tipo de cultivo, cortam-se e embalam-se flores ou classificam-se hortícolas por tamanho e qualidade, sendo depois acondicionados em cestos ou paletes.

      Pavimentos e prateleiras

      Além de pó e papel, os pavimentos dos armazéns frequentemente apresentam resíduos de película, fitas de embalagem ou lascas de madeira das paletes. Esta sujidade grosseira deve ser removida manualmente, caso contrário há risco de entupir máquinas ou de o material ficar preso nos rolos das varredoras. A limpeza grosseira pode ser feita com uma vassoura. Depois, dependendo do tamanho das áreas de armazenamento e logística, trabalhar com um aspirador húmido e seco, uma varredora-aspiradora ou uma máquina lavadora pode ser a melhor solução. O uso de um aspirador húmido e seco é também adequado para prateleiras e áreas de armazenamento.

      Carrinhos de transporte

      Para carrinhos de rolos, plataformas ou paletes como meios de transporte, recomenda-se limpeza regular com lavadores de alta pressão de água quente ou fria – dependendo do grau de sujidade, com a adição de um produto de limpeza apropriado.

      Máquinas de embalagem

      Especialmente as áreas em torno de scanners e as partes em aço inoxidável das máquinas de embalagem requerem limpeza regular. Isto pode ser feito convencionalmente com uma mangueira de água, mas também com lavadores de alta pressão ou aspiradores a vapor. A escolha depende do tamanho da máquina, mas também do intervalo de limpeza.

      A estufa é, portanto, apenas um lar confortável para flores, plantas hortícolas, arbustos de frutos, etc., se todas as áreas na estufa forem limpas regularmente e de forma completa (e desinfetadas). Só assim as plantas podem desenvolver-se corretamente e produzir o rendimento desejado.

      Limpeza de armazéns

      É certamente vantajoso manter o armazém de materiais limpo e arrumado. Isto não se aplica apenas a pequenas áreas de armazenamento, como as oficinas, mas também a grandes armazéns. No entanto, a saúde e segurança no trabalho e a proteção dos materiais armazenados são sempre questões essenciais. Em particular, os pavimentos devem estar limpos e seguros para caminhar, de modo a prevenir o risco de acidentes causados por limpeza inadequada. Esta limpeza pode ser realizada de forma eficiente utilizando varredoras e máquinas lavadoras-aspiradoras configuráveis individualmente.

