      Working effectively on a construction site requires the right tools. The accumulating dirt and dust can take its toll on equipment such as shovels, wheelbarrows and other tools. To ensure the equipment functions reliably and safely in the long term, careful cleaning and maintenance must be an essential part of the work routine. Depending on the equipment and the amount of dirt, you can use different cleaning devices, from high-pressure cleanersto vacuum cleaners.

      A limpeza de ferramentas elétricas e manuais é essencial para o seu funcionamento e utilização segura.

      Os equipamentos e ferramentas de trabalho são investimentos valiosos que garantem processos de trabalho tranquilos no canteiro de obras. Para garantir o seu bom funcionamento e a durabilidade da sua qualidade e usabilidade, é necessário realizar uma limpeza e higienização regulares e completas do equipamento. A sujidade acumulada pode causar danos graves, tais como:

      • Acumulação de materiais sólidos como lascas de metal e madeira, resíduos de betão e outros resíduos com arestas afiadas podem causar danos à superfície do equipamento e provocar corrosão e ferrugem.
      • Pó fino de construção pode acumular-se nas aberturas de ventilação de equipamentos elétricos e a gasolina. Isso pode causar um bloqueio, levando ao sobreaquecimento da unidade ou até mesmo a um curto-circuito. O pior cenário possível seria o equipamento explodir.
      • Correntes de transmissão sujas desgastam-se mais rapidamente, levando a um comprometimento da função. O resultado pode ser até mesmo uma falha total da unidade.
      • Fresco ou seco lama de construção em degraus e escadas irá corroer as suas superfícies a longo prazo. Também é difícil segurar com firmeza ferramentas e equipamentos sujos, o que aumenta o risco de acidentes.
      • Depósitos de gordura e óleo pode prejudicar o funcionamento das ferramentas e equipamentos e contaminar o trabalho que está a ser realizado. Além disso, ferramentas gordurosas e escorregadias representam um risco à segurança.

      Limpeza de diferentes ferramentas elétricas e manuais

      Um canteiro de obras é um centro de atividades movimentado, onde equipamentos e ferramentas de grande e pequeno porte trabalham juntos para criar estruturas que resistem ao teste do tempo. Desde máquinas de construção pesadas a equipamentos de transporte, brocas e equipamentos para paredes diafragma, até carrinhos de mão, escadas, pás, espátulas de alvenaria, martelos, alicates e outros equipamentos menores, mas igualmente importantes, todas as ferramentas desempenham um papel crucial. Máquinas e equipamentos potentes, bem como ferramentas menores, são utilizados diariamente de várias maneiras e em vários locais, expostos a condições adversas, como grande esforço, sujeira e poeira.

      Que equipamento de limpeza para quais ferramentas?

      Para limpar e higienizar o equipamento de trabalho de forma completa e segura, os seguintes dispositivos de limpeza são especialmente adequados:

      Ferramentas, pequenos equipamentos e acessórios

      • Contra a ferrugem: lixa, palha-de-aço, escova de arame, óleo para ferramentas, cera, pasta antiferrugem
      • Contra óleo e gordura: detergente para dissolver gordura, panos, esponja, pano para secar
      • Contra outros tipos de sujidade: detergente de limpeza, óleo para ferramentas
      • Limpador de alta pressão
      • Limpador de alta pressão com água quente
      • Aspirador de pó

      Ferramentas elétricas e máquinas

      • Aspirador, escova, pano
      • Purificador de ar comprimido
      • Óleo de limpeza, detergente
      • Se necessário, máquina de limpeza de alta pressão para peças removíveis
      Limpeza de equipamentos de construção

      A indústria de equipamentos de construção está habituada a ambientes difíceis e complicados. A exposição constante a sujeira, lama, argila, salpicos de tinta e verniz, bem como o acúmulo de concreto seco, podem causar desgaste significativo em equipamentos caros. Para garantir a longevidade e o valor dessas máquinas, é fundamental implementar medidas de limpeza eficazes no canteiro de obras, na empresa e em toda a frota de veículos, incluindo a limpeza de equipamentos de construção. A manutenção e a reparação são igualmente importantes, e a limpeza desempenha um papel vital na conservação destas máquinas. É fundamental compreender a importância da tecnologia de alta pressão e ultra-alta pressão de água fria e quente, gelo seco e limpeza da cabine. Ao fazer isso, você pode ajudar a manter a função e o valor dessas máquinas caras, garantindo assim o sucesso do seu negócio.

      Equipamento de limpeza

      Limpeza de ferramentas elétricas e manuais com um limpador de alta pressão

      Os equipamentos e ferramentas utilizados nos locais de construção são submetidos a um desgaste intenso e, mesmo assim, devem funcionar perfeitamente em todos os momentos. Para garantir um desempenho ideal, é importante realizar uma limpeza completa e minuciosa após os trabalhos de construção e limpar as ferramentas elétricas e manuais diariamente após o uso. Para sujeira e fuligem grossas, um limpador de alta pressão é o dispositivo de limpeza ideal. Remove rápida e eficazmente a sujidade e os depósitos mais difíceis, sem necessidade de detergentes ou força excessiva. A limpeza com alta pressão é particularmente eficaz para remover lama, poeira de construção e até mesmo resíduos de betão de equipamentos como rodas, baldes, calhas e correntes.

      As máquinas de limpeza móveis de alta pressão são particularmente adequadas para utilização em estaleiros de construção e a sua seleção é vasta. Com uma vasta seleção disponível, pode escolher entre diferentes classes de tamanho, unidades de potência e opções de pressão de água fria ou quente para atender às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade torna-os ideais para locais onde o abastecimento de água ou energia elétrica pode não estar prontamente disponível. Quer opte por dispositivos elétricos ou a diesel com ligações de água ou tanques, poderá encontrar um limpador de alta pressão móvel que se adapta às suas necessidades específicas. Com dispositivos compactos, pode-se mover facilmente pelo canteiro de obras e acessar áreas de difícil acesso de forma rápida e eficaz. Além disso, pode escolher entre vários acessórios de bicos para limpar superfícies maiores ou pontos específicos.

      Notavelmente, os limpadores de alta pressão também são adequados para limpar pequenas ferramentas e dispositivos operados manualmente. Para isso, coloque a ferramenta ou dispositivo numa cuba estável e segura, mantendo uma distância segura e usando roupas de proteção. É essencial garantir que o equipamento esteja completamente seco após a limpeza.

      Limpeza de ferramentas elétricas e manuais sem um limpador de alta pressão

      Para garantir que as ferramentas de trabalho permaneçam em boas condições e funcionem eficazmente, é fundamental limpa-las regularmente. Idealmente, as ferramentas devem ser limpas após cada dia de trabalho para evitar que a sujidade e a gordura sequem e causem corrosão.

      Se estiver a lidar com lama ou sujidade seca, comece por retirar quaisquer resíduos soltos antes de lavar a ferramenta com uma escova áspera, esponja ou pano em água com sabão. Lembre-se de secar bem a ferramenta para evitar a formação de ferrugem.

      Para equipamentos de trabalho que não podem ser limpos com água, use um detergente adequado ou óleo de limpeza após remover quaisquer incrustações grossas. Aplique o detergente ou óleo num pano macio e limpe bem o equipamento, prestando atenção às áreas de difícil acesso.

      Se notar ferrugem em ferramentas de aço ou ferro, use uma escova de aço, lã de aço ou lixa para removê-la. Em seguida, aplique óleo para ferramentas na superfície para evitar ferrugem no futuro.

      Limpeza de ferramentas elétricas e manuais com um aspirador

      Além da sujidade grossa resultante de lama incrustada, betão e gordura, os locais de construção também geram pó fino de construção e madeira, que representam um risco considerável para a saúde. Para mitigar isso, sistemas de exaustão eficazes devem ser usados durante tarefas que geram poeira, como perfuração ou lixamento. No entanto, muitas vezes é impossível evitar completamente o pó da construção.

      O pó pode acumular-se não só nas superfícies, mas também no interior dos equipamentos de trabalho, tais como ferramentas elétricas, máquinas e pequenos aparelhos, através das suas pequenas aberturas. Para resolver este problema, podem ser utilizados aspiradores de segurança e aspiradores para líquidos e sólidos para limpar o pó. Dependendo dos requisitos específicos de limpeza, vários acessórios úteis podem ser utilizados com os dispositivos de limpeza. Por exemplo, os bicos finos são particularmente adequados para aspirar ranhuras de ventilação e outras áreas de difícil acesso, enquanto os bicos para pavimentos são ideais para limpar superfícies planas.

      Remoção de poeira de construção

      A fraca visibilidade ou o equipamento de trabalho ocioso são apenas algumas das razões para o aumento do pó no local de trabalho. Não é apenas um risco potencial para a segurança, mas também um risco para a saúde dos trabalhadores. Os problemas de saúde relacionados com o pó da construção variam desde irritação e inflamação do sistema respiratório até doenças pulmonares crónicas e um risco acrescido de doenças cardiovasculares. O controlo profissional e a remoção do pó da construção podem garantir eficazmente um ambiente mais seguro.

      Segurança no trabalho na limpeza de ferramentas elétricas e manuais

      A limpeza e higienização adequadas do equipamento de trabalho são essenciais, mas também podem representar alguns riscos, como a exposição a água quente ou a máquinas de limpeza de alta pressão. Por isso, é fundamental aderir a medidas rigorosas de segurança ocupacional para evitar acidentes ou lesões.

      Antes de começar a limpeza, deve realizar os seguintes passos:

      • O dispositivo de limpeza deve ser verificado quanto a possíveis danos.
      • Os equipamentos elétricos que precisam ser limpos devem ser desligados da tomada para evitar curto-circuito.
      • Siga sempre as instruções de segurança dos dispositivos de limpeza para garantir que sejam utilizados apenas para os fins previstos.

      Medidas de proteção ao trabalhar com máquinas de limpeza de alta pressão:

      • Use roupas de proteção adequadas ao limpar com máquinas de alta pressão.
      • Para evitar que os dispositivos de limpeza e os equipamentos de trabalho afundem no solo ou tombem devido ao amolecimento do solo causado pela água corrente, é essencial coloca-los em um terreno estável e nivelado.
      • Adapte a temperatura e a pressão aos requisitos de limpeza.
      • Mantenha sempre uma distância suficiente do equipamento a ser limpo para evitar ser atingido pelos salpicos de água.
      • Limpe sempre de cima para baixo.
      • Nunca direcione o jato para pessoas.

      Medidas de proteção ao limpar com aspiradores:

      • Verifique regularmente os filtros dos aspiradores e troque-os, se necessário.
      Guia de vendas para o setor da construção civil

