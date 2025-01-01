Para garantir que as ferramentas de trabalho permaneçam em boas condições e funcionem eficazmente, é fundamental limpa-las regularmente. Idealmente, as ferramentas devem ser limpas após cada dia de trabalho para evitar que a sujidade e a gordura sequem e causem corrosão.

Se estiver a lidar com lama ou sujidade seca, comece por retirar quaisquer resíduos soltos antes de lavar a ferramenta com uma escova áspera, esponja ou pano em água com sabão. Lembre-se de secar bem a ferramenta para evitar a formação de ferrugem.

Para equipamentos de trabalho que não podem ser limpos com água, use um detergente adequado ou óleo de limpeza após remover quaisquer incrustações grossas. Aplique o detergente ou óleo num pano macio e limpe bem o equipamento, prestando atenção às áreas de difícil acesso.

Se notar ferrugem em ferramentas de aço ou ferro, use uma escova de aço, lã de aço ou lixa para removê-la. Em seguida, aplique óleo para ferramentas na superfície para evitar ferrugem no futuro.