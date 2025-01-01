A limpeza de ferramentas elétricas e manuais é essencial para o seu funcionamento e utilização segura.
Os equipamentos e ferramentas de trabalho são investimentos valiosos que garantem processos de trabalho tranquilos no canteiro de obras. Para garantir o seu bom funcionamento e a durabilidade da sua qualidade e usabilidade, é necessário realizar uma limpeza e higienização regulares e completas do equipamento. A sujidade acumulada pode causar danos graves, tais como:
- Acumulação de materiais sólidos como lascas de metal e madeira, resíduos de betão e outros resíduos com arestas afiadas podem causar danos à superfície do equipamento e provocar corrosão e ferrugem.
- Pó fino de construção pode acumular-se nas aberturas de ventilação de equipamentos elétricos e a gasolina. Isso pode causar um bloqueio, levando ao sobreaquecimento da unidade ou até mesmo a um curto-circuito. O pior cenário possível seria o equipamento explodir.
- Correntes de transmissão sujas desgastam-se mais rapidamente, levando a um comprometimento da função. O resultado pode ser até mesmo uma falha total da unidade.
- Fresco ou seco lama de construção em degraus e escadas irá corroer as suas superfícies a longo prazo. Também é difícil segurar com firmeza ferramentas e equipamentos sujos, o que aumenta o risco de acidentes.
- Depósitos de gordura e óleo pode prejudicar o funcionamento das ferramentas e equipamentos e contaminar o trabalho que está a ser realizado. Além disso, ferramentas gordurosas e escorregadias representam um risco à segurança.