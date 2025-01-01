      Limpeza de Grés Porcelânico Fino

      Grés porcelânico fino é um revestimento de chão atrativo, muito popular, que se destaca graças às suas qualidades robustas e antiderrapantes, bem como à sua muito baixa capacidade de absorção de humidade. Um meio de design moderno e seguro, é impossível imaginar revestimentos de chão sem o grés porcelânico fino hoje em dia.

      Um Revestimento de Chão Robusto e Antiderrapante

      O grés porcelânico fino é um revestimento de chão atrativo e muito popular que se destaca graças às suas qualidades robustas e antiderrapantes, bem como à sua muito baixa taxa de absorção de humidade. Este tipo de revestimento de chão está disponível em muitas variantes e cores, o que lhe permitiu ser usado com sucesso em diferentes tipos de edifícios – incluindo oficinas, cozinhas comerciais, estações de serviço, corredores, lobbies de hotéis e em plataformas ferroviárias. Um meio de design moderno e seguro, é impossível imaginar revestimentos de chão sem o grés porcelânico fino hoje em dia.O grés porcelânico fino é composto por um material de argila tratado e homogéneo. A massa seca por pulverização é prensada sob alta pressão, cozida a uma temperatura superior a $1200\ ^\circ\text{C}$ e é fortemente sinterizada no processo. Isto produz um revestimento de chão particularmente duro com qualidades muito firmes e uma capacidade de absorção de água muito baixa (menos de $0,5\%$ em peso), o que significa que também pode ser usado em áreas exteriores – a água não consegue acumular-se no ladrilho, pelo que o lascamento é muito raro, mesmo em caso de geada. Existem diferentes tipos de grés porcelânico fino: ladrilhos com superfície tratada (escovados, polidos em bruto e polidos) e ladrilhos não tratados com uma superfície texturada ou natural.

      Fine stoneware tiles
      Microporous surface of fine stone

      Uma vez que todos estes ladrilhos de grés porcelânico fino têm uma superfície microporosa, também podem ser penetrados por partículas de sujidade muito pequenas. Esta penetração pode ser exacerbada pelo uso de agentes de limpeza que contenham surfactantes. Os surfactantes reduzem a tensão superficial da água, facilitando a penetração de contaminantes e partículas de sujidade libertadas na água nos poros finos. O ressurgimento de sujidade também é incentivado por resíduos de surfactantes na superfície.

      Kärcher roller technology for cleaning fine stone

      Isto resulta num acinzentamento, que representa um grande desafio para a limpeza do chão. Os requisitos de limpeza, preservação de valor e proteção antiderrapante só podem ser cumpridos através da utilização de agentes de limpeza adequados e de têxteis de limpeza de microfibra que removam a sujidade da textura da superfície.

      Cleaning fine stone with Kärcher scrubber driers

      Limpeza com Lavadoras-Aspiradoras (Scrubber Driers)

      A utilização de lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) é recomendada para a limpeza do chão de oficinas. O agente de limpeza é doseado na água a partir do depósito de água limpa, ou a água e o agente de limpeza são misturados previamente. A mistura, conhecida como água de limpeza, é transportada para o cabeçote de esfregar e alimentada para o chão através do sistema de escovas. Quando combinada com a pressão das escovas, isto remove a sujidade. O rodo (squeegee) traseiro absorve a água suja novamente e a transfere para o depósito de água residual.

      O modelo certo: Vantagens da máquina lavadora de rolos No que diz respeito à limpeza mecânica, o cabeçote de esfregar de rolos com um pad de rolo de microfibra provou ser particularmente eficaz, porque os rolos andam de mãos dadas com a pré-varredura e são autolimpantes. No entanto, também é possível limpar usando a tecnologia de disco.

      Tudo se resume à velocidade

      No que diz respeito à obtenção dos melhores resultados de limpeza possíveis em ladrilhos de grés porcelânico fino, a velocidade do rolo de microfibra é crucial (400–1100 rpm dependendo do tipo de lavadora-aspiradora). Isto porque a alta velocidade significa que a sujidade é expelida em vez de permanecer nos rolos de microfibra. Como resultado, são autolimpantes e mantêm um nível consistente de eficiência de limpeza. Além disso, não é necessário realizar o processo demorado de limpeza dos rolos de microfibra assim que a tarefa de limpeza estiver concluída. Em vez disso, basta enxaguá-los sob a torneira. Permita que os rolos de microfibra sequem separadamente da máquina para evitar a produção de um odor desagradável.

      Limpeza de Manutenção de Grés Porcelânico Fino

      Limpeza de Manutenção com a Máquina Lavadora de Rolos

      Para a limpeza de manutenção mecânica, um limpador de grés porcelânico fino sem surfactantes (0.5–3%) é aplicado uniformemente usando a lavadora-aspiradora com um cabeçote de esfregar de rolos e rolos de microfibra, trabalhado nos ladrilhos e a sujidade solta é aspirada novamente como parte do mesmo processo (método de passo único). Não é necessário enxaguar os rolos com água limpa. Este procedimento de limpeza também limpa minuciosamente as juntas. Ao realizar a limpeza de manutenção de superfícies mais pequenas e a limpeza de áreas de difícil acesso, é recomendado que utilize lavadoras-aspiradoras particularmente pequenas e compactas. Ao selecionar um agente de limpeza para ladrilhos de grés porcelânico fino, não deve procurar apenas um excelente poder de limpeza, mas também se o agente de limpeza é livre de surfactantes. Isto ajudará a soltar a sujidade e a prevenir o ressurgimento de sujidade.

      Limpeza de Manutenção com a Máquina de Limpeza de Grandes Superfícies (Limpeza Húmida) para Áreas Pequenas e Áreas Fortemente Preenchidas com Objetos e Mobiliário

      Se estiver a limpar áreas pequenas e áreas fortemente preenchidas com objetos e mobiliário, ou áreas com formas muito irregulares, pode ser mais eficiente usar uma máquina de limpeza de grandes superfícies com panos de microfibra do que uma lavadora-aspiradora.

      Preparação: Remova os contaminantes soltos (usando um aspirador ou panos de microfibra). Remova a sujidade persistente usando a limpeza húmida de passo único ou de dois passos com panos de microfibra.

      • Passo único: Limpe o revestimento do chão num só passo. Os contaminantes soltos são recolhidos e a sujidade persistente pode permanecer no revestimento do chão.
      • Dois passos: Primeiro, limpe a superfície com uma grande quantidade de água de limpeza com o objetivo de amolecer a sujidade. O passo seguinte é recolher a sujidade solta usando um pano de microfibra espremido.

      Tipos de Sujidade e o Agente de Limpeza Certo:

      Sujidade na Rua:

      Um limpador neutro será suficiente para remover a sujidade da rua.

      Sujidade oleosa e gordurosa:

      Sujidade muito oleosa e gordurosa pode ser removida usando um agente de limpeza alcalino.

      Sujidade mineral:

      Sujidade mineral, como o calcário, exigirá um agente de limpeza ácido. As juntas devem ser enxaguadas com água antes de usar o limpador.

      Método de Limpeza Profunda em Dois Passos

      No caso de revestimentos de chão de grés porcelânico fino onde se formou uma camada de sujidade consideravelmente grande ao longo dos anos, não há outra opção senão recorrer à limpeza profunda mecânica utilizando a máquina lavadora de rolos num método de dois passos. Dependendo do tipo e nível de sujidade, utilize um limpador profundo com boa capacidade de humedecimento, fortemente alcalino ou ácido.

      O seguinte procedimento é recomendado:

      Dirty fine stoneware tile
      • Se estiver a usar um limpador ácido, deve ser aplicada água nas juntas primeiro para as embeber. Aplique o agente de limpeza (5–20%, dependendo da quantidade e tipo de sujidade) em secções.
      Clean fine stoneware tile

      Durante o tempo de contacto, esfregue a área usando a máquina lavadora de rolos em passagens ligeiramente sobrepostas e não deixe a água de limpeza secar, ou seja, adicione mais, se necessário. Aspire a água suja. Em seguida, enxague o revestimento do chão com bastante água limpa num método de passo único.

      Alternativa: Realizar Limpeza Profunda Usando a Máquina Monoescova (Single-Disc Machine) com Pads de Microfibra ou um Pad de Resina Melamínica

      Cleaning fine stone with Kärcher single-disc machines

      Uma máquina monoescova a funcionar a uma baixa velocidade de rotação (por exemplo, 180 rpm) fornece um torque elevado à superfície e é, portanto, ideal para a tarefa de limpeza. A máquina também deve ser equipada com um depósito de agente de limpeza e um suporte de pad com pads de microfibra/pads de resina melamínica.

      Aplique o agente de limpeza apropriado (dependendo do tipo de sujidade) em secções, em passagens. Durante o tempo de contacto (aprox. cinco minutos), esfregue o revestimento do chão várias vezes em passadas circulares com alta sobreposição para alcançar um desempenho de limpeza uniforme.

      Cleaning fine stone with a Kärcher vacuum cleaner

      Ao aplicar água e a solução de limpeza e ao trabalhar nas áreas a limpar, certifique-se de que a solução de limpeza não seca. Deve, portanto, adicionar solução de limpeza do depósito, se necessário. O passo seguinte é aspirar a água suja usando um aspirador de sólidos e líquidos potente. Por fim, enxague a área limpa com bastante água limpa e aspire novamente com um aspirador de sólidos e líquidos.

      Dica: Os pads de microfibra sujos devem ser lavados na máquina de lavar roupa antes de serem usados novamente.

      Informação Extra: Pads de Resina Melamínica (Melamine Resin Pads)

      Para máquinas com um cabeçote de esfregar de disco, também é recomendado que utilize pads de resina melamínica. O seu excelente mecanismo significa que, na maioria dos casos, nem sequer precisa de usar agentes de limpeza.

      Melamine resin pad

      Em Resumo: A Limpeza Correta Previne o Acinzentamento

      Se os ladrilhos de grés porcelânico fino – que são difíceis de limpar devido à sua estrutura microporosa – forem limpos regularmente usando o método descrito, não há razão para se preocupar com o acinzentamento a longo prazo. É aqui que a originalidade do ladrilho se manifesta. Além disso, isto também realça as propriedades antiderrapantes.