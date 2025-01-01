Um Revestimento de Chão Robusto e Antiderrapante
O grés porcelânico fino é um revestimento de chão atrativo e muito popular que se destaca graças às suas qualidades robustas e antiderrapantes, bem como à sua muito baixa taxa de absorção de humidade. Este tipo de revestimento de chão está disponível em muitas variantes e cores, o que lhe permitiu ser usado com sucesso em diferentes tipos de edifícios – incluindo oficinas, cozinhas comerciais, estações de serviço, corredores, lobbies de hotéis e em plataformas ferroviárias. Um meio de design moderno e seguro, é impossível imaginar revestimentos de chão sem o grés porcelânico fino hoje em dia.O grés porcelânico fino é composto por um material de argila tratado e homogéneo. A massa seca por pulverização é prensada sob alta pressão, cozida a uma temperatura superior a $1200\ ^\circ\text{C}$ e é fortemente sinterizada no processo. Isto produz um revestimento de chão particularmente duro com qualidades muito firmes e uma capacidade de absorção de água muito baixa (menos de $0,5\%$ em peso), o que significa que também pode ser usado em áreas exteriores – a água não consegue acumular-se no ladrilho, pelo que o lascamento é muito raro, mesmo em caso de geada. Existem diferentes tipos de grés porcelânico fino: ladrilhos com superfície tratada (escovados, polidos em bruto e polidos) e ladrilhos não tratados com uma superfície texturada ou natural.