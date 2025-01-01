A utilização de lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) é recomendada para a limpeza do chão de oficinas. O agente de limpeza é doseado na água a partir do depósito de água limpa, ou a água e o agente de limpeza são misturados previamente. A mistura, conhecida como água de limpeza, é transportada para o cabeçote de esfregar e alimentada para o chão através do sistema de escovas. Quando combinada com a pressão das escovas, isto remove a sujidade. O rodo (squeegee) traseiro absorve a água suja novamente e a transfere para o depósito de água residual.

O modelo certo: Vantagens da máquina lavadora de rolos No que diz respeito à limpeza mecânica, o cabeçote de esfregar de rolos com um pad de rolo de microfibra provou ser particularmente eficaz, porque os rolos andam de mãos dadas com a pré-varredura e são autolimpantes. No entanto, também é possível limpar usando a tecnologia de disco.